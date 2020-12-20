Смерть Кернеса, подозрение Татарову и имена отравителей Навального из ФСБ: новости недели

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер, временный глава САП подписал подозрение Татарову, Навальный назвал имена отравителей из ФСБ, Россию на два года отстранили от спортивных соревнований, коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США, а в Китае ученые нашли гигантского Будду, который поддерживал дом. Обзор LIGA.net .

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес: организм не справился после COVID-19

Геннадий Кернес (фото – пресс-служба Харьковского горсовета)

17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

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О смерти Кернеса сообщил его соратник Павел Фукс, а подтвердил его бывший заместитель и нынешний секретарь горсовета Игорь Терехов.

По словам Фукса, сердце Кернеса остановилось ночью: коронавирусная болезнь дала серьезные осложнения на работу жизненно важных органов. Кернесу был 61 год. Он руководил Харьковом 10 лет.

Сейчас обязанности мэра выполняет Терехов. Горсовет Харькова должен досрочно прекратить полномочия Кернеса, а Верховная Рада – назначить новые выборы. На практике процесс назначения новых выборов может затягиваться. Это связано с тем, что горсовет должен получить копию документа о смерти мэра, а также потенциальным затягиванием окончательного решения в парламенте.

Кернеса похоронят в Харькове на следующей неделе, ориентировочно – 21 или 22 декабря. Отпевание состоится в Благовещенском соборе, а прощание – в Харьковском академическом театре оперы и балета имени Лысенко.

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