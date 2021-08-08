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08.08.2021, 20:00
Смерть Марчука, домашний арест Чаусу и модель глобальной катастрофы: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Умер экс-премьер Марчук, Чауса отправили под круглосуточный домашний арест, умер Александр Ройтбурд, в Киеве нашли мертвым беларуского оппозиционера, ВМС США провели крупнейшие учения со времен холодной войны, мужчина угрожал взорвать гранату в Кабмине, главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров, а ученые создали модельной глобальной катастрофы от вулканов. Обзор LIGA.net.

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Умер Евгений Марчук

Евгений Марчук (фото – Андрей Гудзенко/LIGA.net)

5 августа на 81 году жизни умер украинский государственный деятель Евгений Марчук, который был первым председателем Службы безопасности Украины (1991-1994) после обретения страной независимости, затем четвертым премьером (1995-1996) и главой Минобороны (2003-2004). Новость сообщила его вдова Лариса Ившина.

"Черный день. Умер Евгений Кириллович", – коротко сказала она.

Ившина добавила, у него остановилось сердце. В СБУ уточнили, что Марчук переболел коронавирусом – и COVID-19 "обострил заболевания, от которых он страдал, и спровоцировал острую сердечно-легочную недостаточность".

Президент Владимир Зеленский написал в Twitter, что генерал "всю свою жизнь посвятил защите национальных интересов Украины" и напомнил, что "благодаря в том числе его усилиям на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор". У Марчука остались вдова и два сына от первого брака.

Марчук родился в 1941 году в Одесской области (сейчас село Долиновка относится к Кировоградской области). По специальности – учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка. С 1963 года служил в КГБ и в 1990-м был назначен первым замглавы этой структуры в УССР. В независимой Украине возглавил созданную Службу безопасности Украины при президенте Леониде Кравчуке и руководил ею с 6 ноября 1991 года по 12 июля 1994-го. С 1994-го – генерал армии.

Два раза избирался в Раду. В 1995 году назначен премьером во время каденции Леонида Кучмы, спустя четыре года – секретарем СНБО.

В 2003-2004 годах руководил Министерством обороны. С началом войны России против Украины побывал в составе делегации на минской переговорной площадке (2015-2019), причем с 22 ноября 2018 до 19 мая 2019 года возглавлял ее.

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Теги: новости недели, Лионель Месси, евгений марчук
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