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Спецпроект | Смерть с небес. Новая история LIGA.net с мировыми разработчиками БПЛА (анонс)

Цей матеріал також доступний українською
Смерть с небес. Новая история LIGA.net с мировыми разработчиками БПЛА (анонс) - Фото
БПЛА и дроны (коллаж - Дарина Дмитренко, LIGA.net)
07.02.2023, 13:00

Они властвуют в небе. Они уничтожают сильнейшее оружие на земле. Они почти неуловимы. А еще БПЛА – это рынок на десятки миллиардов долларов

Shahed, Bayraktar, Switchblade, DJI Mavic – эти названия слышал каждый украинец. Однако, чтобы дать этим изделиям жизнь, свои знания приложили сотни инженеров и конструкторов, которые десятки лет применяли для этого уникальные технологии.

Редакция LIGA.net вместе с разработчиками лучших БПЛА подготовила специальный текст, максимально широко раскрывающий мир беспилотников: от зарождения идеи до воплощения самых современных боевых систем.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикам LIGA.net в четверг, 9 февраля. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер". Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будет присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа мира. И отключим показ рекламы.

Сейчас мир наблюдает за российско-украинской войной и делает выводы о целесообразности тех или иных военных решений, рассказывает LIGA.net Сэмюэл Бенндет, советник Центра стратегии, политики, планов и программ CNA (SP3), член программы изучения России.

Это обсуждается многими военными. Различные международные военные наблюдают за тем, как украинские военные превращают коммерческие беспилотники в беспилотники-камикадзе, говорит Бенндет.

Смерть с небес. Новая история LIGA.net с мировыми разработчиками БПЛА (анонс)

Марк Бринкли, представитель американской оборонной корпорации General Atomics, рассказывает LIGA.net, что создание БПЛА очень похоже на создание классической авиации.

"Только в первом случае используются композитные материалы, во втором – металл. Размер, производительность и стоимость должны быть учтены при проектировании. Одним из достижений, используемых General Atomics в своих проектах, является использование 3D печати", – говорит Бринкли.

"Прямо на наших глазах дроны меняют ландшафт наземной войны, – продолжает эту точку зрения вице-президент AeroVironment Чарльз Дин, отвечая на вопросы LIGA.net, – БПЛА способствовали переосмыслению даже не просто тактики, а поставили под вопрос эффективность родов войск, которые до этого считались приоритетными".

Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикам LIGA.net в четверг, 9 февраля. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер". Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа мира. И отключим показ рекламы.

Роман Тищенко

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