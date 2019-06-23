Смерть Тымчука, РФ и MH17, найденный хит Меркьюри: новости недели

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Зеленский в Париже и Берлине

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

17 июня президент посетил с рабочим визитом Париж. Он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. По итогам встречи главы государств провели пресс-конференцию, во время которой Макрон заявил о готовности провести встречу в нормандском формате.

Он также заявил: "Президент Зеленский сказал, что это приоритет мандата восстановить мир, заставить оружие замолчать и пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые (переговоры – ред.) уже начались". Позже Зеленский сказал, что переводчик сделал ошибку и Украина не готова к переговорам с сепаратистами.

Во время пресс-конференции Макрон также объяснил, почему РФ хотят вернуть в ПАСЕ: по его словам, исключение России из организации навредит российским гражданам.

Во время визита во Францию Зеленский также встретился с главой Сената страны Жераром Ларше. Они говорили о прогрессе в реализации минских договоренностей, а также возможной встрече в нормандском формате в ближайшее время.

Обсуждались также вопросы инвестиций, гуманитарного восстановления Донбасса и возможности создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты.

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На следующий день, 18 июня, Зеленский посетил с рабочим визитом Берлин, где встретился, в том числе, с канцлером Ангелой Меркель.

Во время встречи с главой бундестага Вольфгангом Шойбле озвучил возможную формулу обмена украинских заложников в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что обмен людей "хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации".

Президент подчеркнул, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас. "И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет", - уточнил Зеленский.

Меркель во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины заявила, что санкции против России за Крым не будут сняты, пока РФ не вернет полуостров Украине. Зеленский, в свою очередь, обратился к некоторым представителям немецкого бизнеса и политикам, которые предлагают отменить санкции против страны-агрессора России.

"Я знаю о призывах отдельных политиков и представителей крупного бизнеса Германии о необходимости отмены санкций, восстановления деловой активности с Россией. Пользуясь случаем, хочу обратиться сейчас к ним ... мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день", - сказал он.

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