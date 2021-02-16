Смертность от коронавируса упала вдвое, альтернатива ТВЭЛ. Что надо знать утром

Свет в конце тоннеля. В середине февраля от коронавируса в Украине умирало вдвое меньше людей чем в декабре, смертность неуклонно снижается последние два месяца, об этом говорится в новой новой аналитическая записке Академии наук (они неожиданно содержательные). Из десятков графиков видно, что в середине декабря эпидемия в Украине пошла на спад. Что произошло, почему? Я не слышал убедительных версий. Можно было бы говорить о "чуде на Днепре", если бы не плохая новость: в трёх западных областях областях и Запорожской новый всплеск COVID-19. Выдыхать рано.