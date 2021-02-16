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Смертность от коронавируса упала вдвое, альтернатива ТВЭЛ. Что надо знать утром

16.02.2021, 09:55
Смертность от коронавируса упала вдвое, альтернатива ТВЭЛ. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 16 февраля. Температура от -10 до -19, курс доллара 27.83

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Смертность от коронавируса упала вдвое по сравнению с декабрем – НАН

Свет в конце тоннеля. В середине февраля от коронавируса в Украине умирало вдвое меньше людей чем в декабре, смертность неуклонно снижается последние два месяца, об этом говорится в новой новой аналитическая записке Академии наук (они неожиданно содержательные). Из десятков графиков видно, что в середине декабря эпидемия в Украине пошла на спад. Что произошло, почему? Я не слышал убедительных версий. Можно было бы говорить о "чуде на Днепре", если бы не плохая новость: в трёх западных областях областях и Запорожской новый всплеск COVID-19. Выдыхать рано. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Альтернатива российскому ТВЭЛ. Один из блоков РАЭС перейдет на американское топливо

Нынешний год станет знаковым для украинского атомно-промышленного комплекса. Глава Энергоатома Петр Котин анонсировал переход еще одного энергоблока, восьмого по счету, на топливо американской Westinghouse. Почему это важно? Сейчас в Украине действуют 15 энергоблоков. Восемь используют топливо российской ТВЭЛ. Семь — Westinghouse. После перевода очередного энергоблока (на Ровненской АЭС), они поменяются местами. По крайней мере номинально американская компания окажется в лидерах. Это не спонтанное решение. Украина планирует полностью отказаться от российского топлива к 2023 году, заявлял и.о. министра энергетики Юрий Витренко. И это еще один важный элемент в системе украинской энергетической безопасности.Больше по ссылке.
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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Вакцина проти коронавірусу: як нас будуть щепити і чи варто вакцинуватись перехворілим

Вчора в Україну мала приїхати вакцина від ковіду. Так обіцяв міністр Максим Степанов. Але – не приїхала ніяка. МОЗ обіцяє, що буде ось-ось. А поки ми чекаємо, радимо прочитати інтерв'ю з очільником Національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федором Лапієм. Група дає рекомендації МОЗу щодо щеплень, зокрема, від коронавірусу. Тут Федір пояснює, наприклад, чи варто щепитись перехворілим ковідом, що робити вагітним і чому в цій історії важлива роль дітей. Більше за лінком.
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