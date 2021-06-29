СНБО приступил к изучению 134 украинцев, против которых введены санкции США. В Офисе президента в четверг прошло закрытое совещание с участием Владимира Зеленского, на котором обсуждали проверку фигурантов списка. Финальное решение по ним еще не принято, заявил LIGA.net секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В список попали несколько народных депутатов. В нем есть люди, которые занимали очень высокие должности в органах Генпрокуратуры. Мы получаем наработки от наших силовых структур, которые работают параллельно со списками санкций США. Чем это закончится – будет решаться в зависимости от анализа тех документов, которые мы начали получать в большом количестве", – сказал он.

Данилов отказался уточнить, кто попал в разработку СНБО: "Фамилии не уточняем. Ни одной фамилии. Хотя они всем известны".

Источник LIGA.net в Офисе президента без подробностей сообщил, что один из фигурантов, будущее которого обсуждалось на Банковой, – это исключенный из фракции и партии Слуга народа нардеп Александр Дубинский. Санкции против него ввели 11 января 2021 года за вмешательство в выборы президента США.

СПРАВКА. США ввели санкции против людей, которых считают "ближайшим окружением" нардепа



Осенью 2019 года выпускник Высшей школы КГБ Деркач и депутат Дубинский вместе вышли на пресс-конференцию. В разгар политической кампании в США они заявили о коррупционных связях украинских чиновников и Демократической партии США. Это был прямой



Минфин США называет Деркача "российским агентом". Дубинский свое вмешательство в выборы отрицает и обвиняет ЦПК в "лживых доносах".



В мае Facebook удалил сотни учетных записей, страниц и групп, которые в соцсети связывают с подсанкционными политиками из "группы Деркача" (сам Деркач, Журавель). США ввели санкции против людей, которых считают "ближайшим окружением" нардепа Андрея Деркача , как части связанной с РФ сети влияния. По версии США, они присоединились к Деркачу, чтобы скоординировано продвигать фейковые обвинения в отношении "политического кандидата США". Больше – здесь Осенью 2019 года выпускник Высшей школы КГБ Деркач и депутат Дубинский вместе вышли на пресс-конференцию. В разгар политической кампании в США они заявили о коррупционных связях украинских чиновников и Демократической партии США. Это был прямой удар по кандидату демократов Джо Байдену.Минфин США называет Деркача "российским агентом". Дубинский свое вмешательство в выборы отрицает и обвиняет ЦПК в "лживых доносах".В мае Facebook удалил сотни учетных записей, страниц и групп, которые в соцсети связывают с подсанкционными политиками из "группы Деркача" (сам Деркач, Журавель). Ботоферма пыталась продвигать "подопечных политиков". Facebook обнаружил и пример публикации в этой сети российской пропаганды.

В октябре-2020, еще до скандала с санкциями США, LIGA.net составляла на нардепа большой профайл: Медиакиллер Коломойского, пиарщик Арбузова. Кто такой Александр Дубинский. А теперь мы решили узнать, как живется Дубинскому под санкциями: что он потерял, что сохранил и как категоричность США отразились на его позициях в Раде.

Dubinsky.pro минус, Dubina TV – плюс

В конце января видеохостинг YouTube заблокировал рейтинговый канал Dubinsky.pro, который принадлежал Дубинскому. При попытке зайти на канал появляется надпись: "Этот канал заблокирован за нарушения правил сообщества YouTube". Найти Dubinsky.pro в поиске видеохостинга тоже невозможно, только по прямой ссылке.

"YouTube – американская организация. А американским финансовым учреждениям теперь запрещено иметь какие-либо дела с Дубинским. По крайней мере, пока он остается в санкционном списке. Именно поэтому YouTube заблокировал его канал", – объясняет LIGA.net исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк.

На момент блокировки у Dubinsky.pro было 329 000 подписчиков.

"Если он на этом канале и зарабатывал, то заработки там были не космические, – говорит LIGA.net основатель рекламного агентства Postmen DA Ярослав Ведмидь. – Я думаю, для Дубинского это копейки на походы по ресторанам. Канал с несколькими миллионами просмотров может приносить $1000-2000 от YouTube".

Изначально в ЦПК прогнозировали, что запретом канала в YouTube не ограничатся, и следующим шагом будет блокирование страницы Дубинского в Facebook. Прогноз не оправдался. Дубинский продолжает беспрепятственно вести Telegram (там у него почти 82 000 подписчиков) и Facebook, где за ним следят почти 100 000.

Именно через Facebook Дубинский последние месяцы продвигает свой новый канал в YouTube – Dubina TV, который создал в начале марта 2021 года. Ведмидь уверен, что нардеп вынужден вкладывать в раскрутку деньги – сумму не уточнил.

"Я почти уверен, что все каналы, которые быстро растут в YouTube, требуют инвестиций в рекламу, – отметил он. – Рост видеоканалов неотрывен от того, чтобы финансировать как минимум промоушен эпизодов, влогов, сюжетов, – в каком уже формате работает автор".

Прямых конверсий в подписчиков денежные вливания не дают, объясняет руководитель Postmen DA. Пользователи продвигаются через продвижение контента. "Очень важна концепция канала, его ритмичность, прогнозированность появления новых серий. Их связность. Тут тоже не все деньгами решается", – добавил Ведмидь.

Дубинский проявляет себя как очень активный блогер: у него уже больше 170 видео с хештегами #ЗЕшквар, #Слугошквар, #Дубинизмыонлайн. Это очень много, говорит Ведмидь – видно, как для него важна раскрутка: "Это по два видео в день. Нифига себе темпик. Фактически человек только этим и занят. Даже если этот контент лайтовый".

Но с восстановлением медиавлияния у Дубинского складывается не очень успешно. Он собрал меньше одной десятой объема своей аудитории: до 28 000 подписчиков на канале, а количество лайков под отдельными видео не всегда дотягивает до 500.

"Для политического блогера – очень немного. Если бы это был бизнес-канал – еще ничего. Но не для политического канала", – считает Ведмидь.

Информационно Дубинский сильно потерял, говорит LIGA.net нардеп от Слуги народа, который просит не указывать его имени: "Его каналы обнулены. Приходится начинать все сначала. Поэтому он и нагоняет подписчиков. К сожалению, аудитория, в которую он попадет, есть".

"Ну, пусть старается, наращивает, вкладывает ресурсы. А потом можно будет обратиться к YouTube, что подсанкционное лицо – снова на их площадке", – считает Каленюк. По ее словам, Дубинский пытается обойти запрет в YouTube: что не он лично открыл Dubina TV, а партнеры. "Но я думаю, что в перспективе это можно прикрыть тоже", – считает Каленюк.

Она говорит, что США налагают санкции, чтобы изменить поведение подсанкционных лиц, остановить или ограничить их деструктивные действия: "В ситуации с Дубинским это серьезно повлияло на его действия и влияние во фракции Слуга народа. Есть результат".

Теряет политический вес. Но не весь

В начале февраля Дубинского исключили из монобольшинства, а в марте – и из партии Слуга народа. Официально – за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии. Он также потерял пост руководителя киевской областной организации СН.

Сейчас он просто член комитета и внефракционный депутат, говорит источник LIGA.net в СН. На вопрос, какие отношения с Дубинским поддерживает его бывшая фракция, он ответил: "Мы уже привыкли к тому, что все люди, которые покидают СН, потом вставляют в спину нож. От Гео Лероса до Саши Дубинского. Вот так я воспринимаю Дубинского".

"Санкции однозначно были результативны и ограничили возможности Дубинского", – анонимно сказал LIGA.net другой нардеп от фракции Слуга народа.

Влияние Дубинского в Верховной Раде с января значительно снизилось. Хотя многие в Слуге народа до сих пор боятся того дерьма, которым он всех обливает, поэтому пытаются с ним не связываться, – утверждает источник в СН

В политическом сегменте Дубинскому теперь приходится искать лазейки для сохранения своего влияния, отмечает нардеп. Например, после исключения из фракции и смещения с позиций в Киевской области он нашел механизм влияния через фракцию За майбутнє.

"Поскольку он руководил избирательной кампанией в Киевской области, ему удалось завести туда восемь бывших сотрудников 1+1, – объясняет он. – Его человек возглавил областной онкодиспансер, его человек остается во главе департамента коммунального имущества. Но методы, которыми он действует, уже не имеют той реакции, что раньше".

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После исключения из фракции Дубинский создал свое объединение: Дубина – слуга украинского народа. В него вошли шесть нардепов: пятеро слуг – Алексей Мовчан, Сергей Швец, Анастасия Ляшенко, Андрей Боблях, Дмитрий Черный, а также один депутат из группы За майбутнє – Антон Поляков (раньше был в СН). "Но они никак себя не проявляют. Это было скорее попытка публично отыграться после исключения из фракции", – сказал LIGA.net нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.

Часть депутатов, которые ориентируются на Коломойского в СН, склонна и дальше считать Дубинского неформальным лидером и главным спикером. И консультироваться по голосованиям с ним, не с фракцией.

Юрчишин говорит, что фракции не сделали из Дубинского нерукопожатого политика: "Он и дальше занимает свое место в зале в рядах СН, подает проекты в соавторстве со слугами народа. Имеет нормальную коммуникацию с руководством фракции, в которой находился".

"Клиент с неприемлемым риском"

С финансовой точки зрения санкции США против Дубинского означают, что он попал в "черный список" Минфина США, которым пользуются все финансовые учреждения мира. Это автоматически делает любого его фигуранта клиентом с неприемлемым риском, объясняет Каленюк.

"То есть Дубинскому, членам его семьи и компаниям, в которых он является бенефициаром, невозможно или крайне сложно открыть банковский счет за границей, делать международный перевод или вести какие-то финансовые операции", – отметила она.

Глобально это не влияет на его финансовую деятельность в Украине: прямых запретов по Дубинскому нет.

Но, насколько мне известно, украинские банковские учреждения начали очень осторожно вести политику с Дубинским, – считает Каленюк. – Он сам писал, как его просили закрыть счета в одном из банков. Это реально усложняет ему жизнь, и не только за границей, но и в Украине

Дубинский в своем Facebook писал, что закрыть счета его просил Монобанк: "Усиленно предлагают мне закрыть… Чтоб якобы не иметь им лишних проблем". Отдельно Нацбанк предупредил украинские банки о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами – советовал "принять меры осторожности для управления такими рисками".

Проблема в том, что санкции США по Дубинскому не были продублированы в Украине уже не как санкции, а как конкретные уголовные производства, считает Юрчишин: "А полная неспособность украинской власти реагировать адекватно позволяет ему и дальше пользоваться всеми возможностями народного депутата".

Редакция LIGA.net пыталась связаться с Дубинским и получить от него комментарий. Он прочел вопросы в мессенджере Facebook и не ответил.

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