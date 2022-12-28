Больше "бавовны" и успешных спецопераций в 2023 году – от главы СБУ Василия Малюка, больше ракетного оружия собственного производства – от министра обороны Алексея Резникова, больше санкций против России и начало восстановления Украины – от главы Офиса президента Андрея Ермака.

LIGA.net спросила у топовых чиновников – членов Совета национальной безопасности и обороны, каким они видят следующий 2023 год для Украины и будет ли победа. Мы получили пять прогнозов.

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Алексей Резников, министр обороны:

Превратить ВСУ в опорную силу безопасности в Европе

Меры в сфере обороны позволили успешно организовать отпор полномасштабному российскому вторжению и освободить 54% территорий, временно оккупированных Россией после 24 февраля. Цель неизменна: освобождение всей территории Украины в международно признанных границах.

В 2022 году Украина де-факто вошла в альянс безопасности НАТО и стала щитом Европы на востоке. Выстраивается эшелонированная система ПВО/ПРО, в которую уже вовлечены западные системы IRIS-T, NASAMS, Aspide, Crotale, Gepard и т.д. В 2023 году поступят системы Patriot и Hawk.

Заключен ряд долгосрочных контрактов на производство оружия для Украины, которые будут профинансированы правительствами США, Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии и других в течение двух-трех лет.

В 2023 году в рамках британской миссии планируется подготовить около 20 000 военных. Еще 15 000 – в рамках тренировочной миссии Евросоюза.

Среди приоритетов на 2023 год:

Привлечение западных самолетов, танков, оружия, работающего на дальние расстояния.

Активизация производства украинского оружия, в том числе – ракетного.

Реформа военного образования по стандартам НАТО, повышение качества командного состава войск.

Обеспечение цифровой трансформации сектора обороны.

Формирование политик дальнейшей трансформации с участием партнеров. Превращение ВСУ в опорную силу безопасности и обороны в Европе.

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Василий Малюк, глава СБУ:

Еще больше "бавовны" и зачистка "русского мира"

Прошлый год стал для нашей страны годом испытаний, но в то же время веры в себя и своих защитников. 2023-й должен стать годом нашей победы. СБУ вместе с другими силами безопасности и обороны делает для этого все возможное – даже больше.

Враг сильный, коварный и у него еще есть достаточно ресурсов. Но мы достойно справимся с любыми трудностями. В этом я уверен.

Что лично могу прогнозировать в следующем году, это три вещи: еще больше "бавовны" и новых спецопераций СБУ, дальнейшая зачистка пятой колонны и любителей "русского мира" внутри Украины. И самое главное – новые легендарные победы украинских защитников.

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Андрей Ермак, руководитель Офиса президента:

Больше санкций и собственного оружия

Мы сломаем все возможные усилия и планы агрессора – новые волны мобилизации и террора им не помогут. На постоянное повышение ставок от российских властей у нас есть один ответ – Ставка верховного главнокомандующего.

Мы будем постепенно и постоянно вытеснять террористов с нашей земли. Для этого ни на минуту не останавливаем работу с миром, усиливаем международную поддержку Украины.

Наши партнеры будут с нами до победы Украины. Они помогут оружием и боеприпасами, финансами и оборудованием. Это будет непросто, ведь глобальная инфляция остается достаточно высокой, и мы будем наблюдать значительное замедление мировой экономики. Поэтому у нас продолжается внутренняя работа по усилению устойчивости экономики Украины и способности наших сил обороны.

Нам нужно кардинально больше оружия собственного производства.

Санкции против государства-террориста должны усиливаться. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не дать их размыть.

Уже в следующем году мы должны начать широкомасштабное восстановление. Украина должна стать государством, с которым приятно, безопасно и выгодно иметь дело не только собственным гражданам, но и всему миру.

Пусть скептики до сих пор не могут поверить, но Украина продолжит активно двигаться к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Вперед в 2023 год. Год побед.

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Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады:

Провести торжественное заседание по случаю победы

В 2022 году весь мир увидел несокрушимость украинского народа. В 2023 году мир должен увидеть, что украинский народ – это народ-победитель.

Я думаю, главным ожиданием всех украинцев является победа в этой войне, которая станет для нас новым стартом: восстановления Украины с одной стороны, – и переговоров, связанных с вступлением Украины в ЕС и НАТО, с другой.

Моя личная мечта – снять военную форму и провести торжественное заседание в Верховной Раде в обычном костюме. После победы.

Украинская армия – это армия мирового образца. ВСУ уже продемонстрировали, что они – самые мощные силы обороны в мире. Силу духа и победы у них не отнять, как и желание победить и одолеть врага раз и навсегда. А для этого нужно только оружие. Поэтому я очень рассчитываю на военную поддержку наших западных партнеров и то, что в 2023 году ВСУ станут еще крепче за счет передового вооружения. Тогда будет победа.

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Андрей Костин, генеральный прокурор:

Привлечь Россию к ответственности

Наши планы неизменны. Это развитие системы полной и всеобъемлющей ответственности агрессора. Россия должна ответить за все, что совершает в Украине: преступление агрессии, преступление геноцида и десятки тысяч военных преступлений.

Фундамент этой системы – национальное правосудие. Мы ожидаем дальнейшей успешной работы наших правоохранителей и прокуроров в фиксации, расследовании и судебном преследовании военных преступников согласно самым высоким международным стандартам. Ожидаем новые приговоры российским военным преступникам в украинских судах.

Расследование производств по преступлению геноцида – отдельный приоритет. Работаем как на национальном, так и международном уровне. Поэтому и следующее важное звено – Международный уголовный суд. В планах ужесточения сотрудничества и открытия офиса МУС в Украине.

Верхушка этой системы всеобъемлющей ответственности агрессора – Специальный международный трибунал для наказания высшего военно-политического руководства РФ за преступление агрессии. Ибо агрессия первична.

И в наших планах открытие в этом году Interim Prosecutor's Office – Временной прокуратуры за пределами Украины. Ее задачей будет сбор доказательств и разработка стратегии расследования преступления агрессии против Украины со стороны высшего политического и военного руководства РФ.

Есть оптимизм, что 2023-й будет годом совместных решительных шагов. Один из таких – принятие резолюции ООН по спецтрибуналу.

Окончательная победа невозможна без победы справедливости. Она произойдет, когда агрессор будет остановлен; преступники, независимо от должностей и состояния, будут наказаны; а потерпевшие получат причитающиеся им компенсации. Только такая полная и всеобъемлющая ответственность поможет предотвратить повторение подобных преступлений в будущем.

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