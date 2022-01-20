"Сохраняйте спокойствие, учитесь стрелять". Готовит ли Путин новое вторжение в Украину

Белый дом предупреждает: Россия может напасть в любой момент – об этом в среду в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Россия не намерена убирать войска от границы, перебрасывает в сторону Украины оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" (их отследила группа Conflict Intelligence Team) и, по данным NYT, эвакуировала часть своих дипломатов из Украины — плохой признак.

Украинские власти успокаивают: несмотря на высокую концентрацию тревожных новостей, ситуация пока под контролем.

Сегодня общая численность российских войск возле границ Украины – около 127 000, говорит LIGA.net секретарь СНБО Алексей Данилов: "Есть перемещения войск, но это пока не критично. Для полномасштабной наземной операции им нужно более миллиона военных".

Украина должна быть готова к любым сценариям развития событий, но при этом сохранять спокойствие. Дипломатия до сих пор остается главным путем выхода из сложившейся ситуации, уверен собеседник LIGA.net в Офисе президента. Киев получает от партнеров всю необходимую информацию и поддержку, уверяет он.

Что происходит на российско-украинской границе и насколько вероятно вторжение РФ в ближайший месяц – разбиралась LIGA.net.

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ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ГРАНИЦЕ

Россия с осени наращивает военное присутствие около украинских границ. Час "икс", по данным украинской и американской разведки, должен наступить в январе-феврале. Вашингтон считает, что мягкая зима "спутала карты" Путину, поэтому склоняется к варианту, что вторжение возможно к февралю. Сейчас земля недостаточно промерзла, чтобы выдержать перемещение военной техники.

Учения с Беларусью. На середину февраля назначены учения Беларуси и РФ. Они будут готовиться действовать не только в своих границах ответственности, но и "на любых угрожающих направлениях".

На учениях будет задействована техника всех четырех армий Восточного военного округа, которую РФ недавно начала перебрасывать на Запад. Это грузовики, автозаправщики, танки, БМП, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", а также ОТРК "Искандер-М".

Первый этап – до 9 февраля, а завершатся они 20 февраля.

Русские на границе. Сегодня общая численность росвойск возле границ с Украиной составляет около 127 000, говорит Данилов.

В частности, наземный компонент – 106 000 с соответствующими огневыми, ударными и маневренными возможностями: "Определенные перемещения войск наблюдаются, но пока это не критично".

Это больше, чем обычно. В апреле 2021 года, на пике угрозы вторжения РФ, на границах находилось 110 000 солдат Путина. В ноябре их присутствие, по данным ГУР Минобороны, было на уровне 92 000.

"Чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых нужно время. Перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным", – отмечает секретарь СНБО.

Ранее Данилов заявлял, что РФ нужно не менее 500 000 на границе, "чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления".

В случае начала вторжения число войск быстро вырастет до 175 000, считает американская разведка. Российские военные, по их данным, окружили Украину с трех сторон: восток - от Сумской области до противоположного от Украины берега Азовского моря, север - возле Киевской и Черниговской областей, и юг – со стороны временно оккупированного Крыма. Значительные силы оккупант разместил у северной границы – в пределах легкой досягаемости до Киева.

"Поверьте, послезавтра эта цифра может составить 210 000, а через неделю – уже 780 000, у РФ есть для этого все возможности, – предупреждает главком ВСУ Валерий Залужный. – Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией РФ, которая насчитывает почти миллион военнослужащих".

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Провокации на Донбассе. По данным американской разведки, Москва подготовила группу диверсантов для провокаций "под чужим флагом" на востоке страны, чтобы создать предлог для вторжения.

РФ ищет предлог для агрессии, считают в США. И может создать его сама – через диверсию, в которой впоследствии обвинит Украину.

Группа оперативников уже переброшена на Донбасс. "Они обучены ведению боевых действий в условиях города и работе со взрывными веществами для организации актов саботажа в российских военных частях", – говорит пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Параллельно агенты российского влияния фабрикуют сообщения об "украинских провокациях" в росСМИ и соцсетях. Интенсивность их активности с ноября возросла на 200% – 3500 постов в день.

По данным ГУР МО, 14 января оккупанты допустили утечку химикатов на территории завода "Стирол" в оккупированной Горловке – разгерметизировались емкости с химикатами. Химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе. Разведка предостерегает, что этот инцидент Россия может использовать как предлог.

Завод "Стирол" еще в 2014 году освободили от аммиака из-за обстрелов. Но боевики, по данным ГУР, снова завезли его туда.

"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства", – считают в военной разведке.

РАСТЕТ ЛИ УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ

На прошлой неделе Россия провела переговоры со странами Запада в трех форматах: двустороннем с США, в рамках НАТО, а затем в ОБСЕ. Она везде получила отказ на главное требование – не расширять Альянс за счет Украины. Из-за этого Россия начала активнее угрожать войной.

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LIGA.net направила запрос в ГУР МО, в котором запросила актуальную оценку военной разведкой риска расширения агрессии против Украины. Мы опубликуем ответ, как только получим его.

"Все эти игрища возле украинской границы имели для нас и позитивный эффект – объединение демократических стран в поддержке Украины в ее борьбе против Кремля", – подчеркивает Данилов.

Еще перед переговорами Россия якобы эвакуировала часть персонала из своих дипучреждений в Украине. 5 января 18 человек (в основном дети и жены российских дипломатов) на автобусах уехали в Москву, сообщают западные журналисты. В последующие дни выехали еще около 30 человек из посольства в Киеве и консульства во Львове. Дипломатам в двух других российских консульствах якобы было приказано подготовиться к выезду из Украины.

МИД в комментарии LIGA.net заявил, что об эвакуации сотрудников посольств в Украине не уведомляла ни РФ, ни какая-либо другая страна.

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"Они никого и не должны информировать. Только если полностью миссия уезжает или сам посол, то могут. А так – не обязаны", – анонимно объясняет собеседник LIGA.net в Службе внешней разведки (СЗРУ).

По его данным, Украину действительно покинули семьи сотрудников консульств. Именно консульства сворачиваются первыми из-за отсутствия такого иммунитета, как у сотрудников посольства, объясняет он: "Теоретически цель России – посеять панику. Если нет, то дела хуже".

Других серьезных факторов, которые свидетельствовали бы о подготовке наступления, он пока не видит. Информационное нагнетание выгодно Кремлю, считает источник в разведке: "Пока ничего особо серьезного нет. Как в прошлый раз (весной 2021-го – ред.), мы в большей степени наблюдаем информационный шум. Чтобы что-то конкретное – ничего такого нет. Реальной подготовки военных сил я не вижу. Они пытаются разгонять, и им удается… Поддерживать напряженность удобно".

"Будет ли принято решение о полномасштабном вторжении, знает только один человек – Путин", – говорит Данилов.

"Ситуация остается напряженной, но не критической", – уверен секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко (Голос). Вчера он присутствовал на совещании с участием руководителей пограничной, военной и внешней разведки: обсуждали, в том числе, угрозы со стороны РФ. Большая часть заседания комитета засекречена.

"Единственный возможный сценарий, который вижу я: РФ не пойдет на полномасштабное вторжение, – после комитета рассказал Костенко LIGA.net. – Не вижу соответствующих сил и средств".

С политической точки зрения Кремль понимает, что последствия для него будут критическими, поэтому наиболее вероятный сценарий, считает Костенко: если эскалация и будет, то на востоке Украины. Это может использоваться для повышения ставок и принуждения Украины к выполнению минских соглашений – со всеми последствиями для Украины, если она на этот ультиматум пойдет.

"Все другие сценарии, которые рисовали – "пронзание" Днепра, нападение и захват с разных сторон – маловероятны. Ситуация напряженная, можно ожидать чего угодно. Но это будет не завтра. Ситуация может меняться: могут отвести, могут подвести", – считает нардеп Роман Костенко.

Россия уже вторглась в Украину в 2014 году, напоминает секретарь СНБО. Поэтому не исключен любой вариант развития события: "План Путина – реконструкция советской империи, что без Украины невозможно. Поэтому российская власть всеми силами и дальше будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны, как основное условие проведения успешной военной операции".

Элементы этой кампании – эскалация на энергорынке, усиление дезинформации и кибератака против Украины, считает он.

"Странное совпадение – кибернападение началось в 02:00 в пятницу, и уже через час об этом сообщили росСМИ. Даже тяжело представить, что могли "забыть" российские новостники в два часа ночи на сайте, скажем, Минобразования Украины", – рассказывает секретарь СНБО.

Риск новой агрессии высокий, считает военный аналитик, морпех Тарас Чмут. "Значительно выше, чем в предыдущие годы – с 2021 до 2019. Самый высокий с 2014 года", – сказал он LIGA.net.

Об этом свидетельствует ряд факторов: первый – публичная позиция РФ; второй – накопление сил вдоль всей границы; третий – перевооружение ВС РФ, отработанная логистика, перемещение войск; четвертый - готовность к возможным санкциям США и ЕС: "Они уже не так сильно ощутят санкции, они к этому готовились и дальше готовятся".

Факторами, которые сдерживают РФ, могут быть: усиление ВСУ и помощь оружием – "то, что сейчас делает Британия"; переброска войск стран-партнеров в Украину с размещением в приграничных областях; а также единая позиция Запада по пакету санкции: "Если такое случится, то удар будет по всему и безапелляционно. Это должны быть санкции, которые позволят просадить российский ВВП и экономику".

ГОТОВА ЛИ УКРАИНА К АГРЕССИИ РФ

Украина готова к любому развитию событий, утверждает Данилов: "Выписаны все процедуры, мы прошли все подготовительные этапы, меры по отражению возможного наступления России системны".

Он напоминает, что принят План обороны страны, увеличено финансирование армии и гособоронзаказа. Также заработал закон "О национальном сопротивлении", предусматривающий создание войск терробороны и мобилизационное взаимодействие всех органов власти и местного самоуправления (о чем речь – читайте здесь).

"Сформированы командование и региональные управления "Запад", "Восток", "Север", "Юг", – добавляет Данилов. – Переведены на другой штат 25 отдельных бригад, 134 отдельных батальона и сформированы 16 отдельных батальонов территориальной обороны в соответствии с новым административно-территориальным разделением".

"Наша главная задача сегодня как общества, как сознательных граждан – сохранять спокойствие, не поддаваться информационным провокациям и тренировать точность выстрелов", – отмечает Данилов.

"Общее количество сектора безопасности и обороны – около миллиона человек, – утверждает Данилов. – Между тем, как свидетельствуют социологические исследования, почти половина жителей Украины в случае угрозы вторжения готовы с оружием бороться с врагами".

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