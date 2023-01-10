Прямо сейчас Соледар – самая горячая точка фронта. Украинские воины вынуждены отбивать новые и более жестокие штурмы оккупантов. Город атакуют самые профессиональные отряды террористической ЧВК Вагнера.

Заявленная цель российской армии – окружить соседний Бахмут. Скрытая – пропаганда и деньги, уверены эксперты. Богатые солевыми и гипсовыми шахтами Соледар и Бахмут должны стать ресурсом обогащения структур кремлевского олигарха Евгения Пригожина.

Что происходит в Соледаре, есть ли угроза окружения Бахмута, как это влияет на общую линию фронта – краткий обзор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. "Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром – в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", – сказал об этом участке фронта 9 января президент Владимир Зеленский.

На Соледар основные усилия вагнеровцев переключились после многомесячных неудач возле Бахмута, расположенного в 20 км к юго-востоку. Почему Россия вгрызается в Бахмут – читайте здесь.

Российские оккупанты используют для атак на Соледар небольшие штурмовые группы до девяти человек. Это "распыление" позволяет избегать сосредоточенного огня украинской артиллерии, объясняет LIGA.net полковник Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев.

По его словам, бои ведутся непосредственно в городе, что повышает риск потерь. Ведь самый сложный вид боя – это бой в урбанизированной местности.

По данным британской разведки, часть боев ведется у входов в 200-километровые тоннели шахт. Вероятно, обе стороны озабочены тем, что их может использовать противник для проникновения за линию фронта.

Враг вышел на позицию, с которой может вести огонь по основной трассе поставок на Соледар, но на сам путь россияне выйти не могут, заявил находящийся в городе журналист Юрий Бутусов.

"Это не полное окружение, но нормальная поставка по трассе невозможна, это критично для обороны", – рассказывает он.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Российская армия стремится захватить Соледар, чтобы наконец обрушить оборону в Бахмуте и попытаться взять город в полукольцо, говорит LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

"Соледар надо рассматривать только в привязке к Бахмуту. Никаких других возможностей захват Соледара не открывает", – считает он.

Эта ось может быть попыткой России охватить Бахмут с севера и нарушить украинские линии снабжения, пишет британская разведка.

От захвата Соледара эксперты видят больше пропагандистских бонусов для россиян и куратора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в частности.

"Они меняют позиции на Соледар", – сообщил 4 января Wall Street Journal спикер 46 аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Валерий Юрик. Его бригада сейчас обеспечивает оборону Соледара.

"Им нужна маленькая победа, потому что они не могут взять [Бахмут]", – добавил Юрик.

Рассказать LIGA.net об актуальной ситуации на соледарском направлении Юрик отказался: пока он не может давать комментарии.

Россия будет максимально раскручивать возможный захват Соледара в своей пропаганде, несмотря на то, что это маленький населенный пункт, который сейчас фактически превратился в руины, объясняет Левин.

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В Белом доме считают, что "одержимость" Пригожина Бахмутом и Соледаром обусловлена ​​еще и денежными мотивами: он хочет взять под контроль соль и гипс из местных шахт.



США ранее обвиняли ЧВК Вагнера в эксплуатации природных ресурсов ЦАР, Мали, Судана, чтобы финансировать войну против Украины.

Пригожин рассказывает о якобы "сети подземных городов" в соледарских и бахмутских шахтах, в которой на глубине 80-100 метров скрыто перемещаются украинские танки и БМП.

На самом деле в случае захвата Бахмут и Соледар должны стать "финансовой кормушкой" структур Пригожина. Именно поэтому он так упорно подчеркивает "исключительную" роль ЧВК Вагнера в штурмах этих городов, убежден Селезнев: это успехи именно вагнеровцев, а не регулярных войск РФ.

И напротив, отсутствие прогресса под Бахмутом Пригожин пытается переложить на Шойгу: террористы его ЧВК во всех неудачах обвиняют отсутствие армейской бронетехники и боеприпасов.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Даже если россияне захватят Соледар, с точки зрения военной стратегии это не даст оккупантам преимущества на фронте, убеждены опрошенные LIGA.net эксперты. Кроме Бахмута, есть еще большое количество населенных пунктов (Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск), составляющие линию обороны Украины.

"Поэтому если говорить о планах Путина выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей – слишком большую цену сейчас за это платит российская оккупационная армия", – считает Селезнев.

Архитектура обороны в Бахмуте сохранится, убежден Левин.

Однако стоит помнить: удерживать города тяжело, но возвращать их под свой контроль – втрое тяжелее, напоминает Селезнев. По его прогнозам, ближайшие два-три дня могут стать решающими в боях за Соледар.

Защитники Соледара пытаются истощить потенциал врага, сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона 10 января. Чтобы даже его тактические небольшие успехи (обретенные со значительными потерями) вели к большому поражению.

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