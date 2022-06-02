"Сорри, война, до свидания". УПЦ пошла на разрыв с РПЦ, Новинский против: что решил собор

УПЦ МП объявила о полной независимости от Москвы и РПЦ (ФСБ). 27 мая УПЦ провела собор, который – как утверждают делегаты – вычистил из устава все упоминания и связи с РПЦ Кирилла (Гундяева).

Результат собора предсказать не мог никто, говорит LIGA.net один из его участников. Особенно когда в процесс вступили "адвокаты РПЦ" – агрессивно настроенное пророссийское крыло, которое представили нардеп и спонсор церкви Вадим Новинский, запорожский митрополит Лука и настоятель Киево-Печерской Лавры Павел.

"Новинский был гиперактивным. Хоть он на фото и выглядел спящим, но когда проснулся и понял, к чему все идет, – очень активизировался", – рассказывает LIGA.net архимандрит Кирилл (Говорун).

"Баталии вокруг Кирилла психологически всех сильно вымотали, – говорит LIGA.net участник собора. – И партия сторонников РПЦ таки добилась своего".

Как проходил собор и какая роль митрополита Онуфрия; это новый курс УПЦ – или она просто камуфлирует связи с РПЦ, чтобы избежать запрета в Украине; сможет ли УПЦ выйти из "серой зоны" – разбор LIGA.net.

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"КОШМАР СИЛЬНО ЗАТЯНУЛСЯ". ВАЖНЫЙ КОНТЕКСТ

27 мая в Феофании прошел большой собор УПЦ МП. В последний раз такое происходило в 2011 году, когда еще митрополит Владимир (Сабодан) хотел, но не смог провести реформу управления в церкви и оторваться от Москвы – пророссийское лобби оказалось сильнее.

"Уже в первые дни после 24 февраля в церковных кругах Московского патриархата заговорили о том, что когда закончится весь этот военный кошмар, будет созван собор УПЦ, который непременно изменит ее статус, – рассказывает LIGA.net религиовед, гостевой преподаватель УКУ Александр Солдатов. – Но поскольку кошмар сильно затянулся, пришлось созывать собор, не дожидаясь его окончания".

СПРАВКА:

ускорила бегство приходов из УПЦ МП в Православную церковь Украины: за три месяца, по



Согласно



Несколько городов – Большая война ускорила бегство приходов из УПЦ МП в Православную церковь Украины: за три месяца, по подсчетам ПЦУ , около 400 религиозных громад, 120 клириков и 2 монастыря решили выйти из зависимости РПЦ. Этот процесс продолжается.Согласно опросу группы Рейтинг (6 апреля, 1200 респондентов), растет поддержка идеи разрыва связей УПЦ МП с РПЦ. За – 74% (в начале марта 63%), против 7%. Половина опрошенных вообще считает, что государство должно запретить УПЦ.Несколько городов – Бровары Конотоп , Переяслав, Олевск, Борислав, Стрый и другие – действительно объявили о запрете УПЦ.

Недовольство внутри церкви нарастало. Еще в первых числах марта, после начала ракетных обстрелов, сумской митрополит Евлогий и священники его епархии без согласования с центром прекратили поминать патриарха Кирилла на богослужениях: "Не хотим больше слышать его имя в храмах". Сейчас таких епархий не менее 20.

О начале распада МП мы писали здесь: Разбор | Самоликвидация Кирилла. Как Московский патриархат проиграл войну в Украине

"Внутри УПЦ сформировалась критическая масса епископата, духовенства и мирян, которые не могли больше оставаться в юрисдикции Московского патриархата, сохранять связи с Москвой... Руководство УПЦ МП пришло к выводу, что если не взять этот стихийный процесс под контроль, то их структура распадется", – считает Солдатов.

В апреле более 400 священников УПЦ обратились к Собору предстоятелей древних восточных церквей: требовали осудить доктрину "русского мира" как ересь и отдать Кирилла под церковный трибунал.

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Все эти факторы сыграли свою роль в решении провести собор, считает религиовед Дмитрий Горевой. Как и погибшие в войне священники, – для Онуфрия это было важным маркером, и обстрелы Россией храмов УПЦ МП, – особенно авиаудар по культовой Святогорской Лавре.

"Я думаю, это сильно сработало. Плюс переходы. Плюс уже откровенно антихристианская позиция Кирилла", – объясняет Горевой LIGA.net.

Решение выйти на собор было принято лично предстоятелем Онуфрием, который однозначно и четко считал настроения "низов".

"Был огромный запрос к УПЦ. Хоть на них и гонят, что они все коллаборанты, это несправедливая оценка, – говорит LIGA.net доктор философских наук, архимандрит Кирилл (Говорун). – Большинство в УПЦ все же однозначно за Украину и в шоке от того, что происходит. В том числе, в шоке от заявлений своего начальства в Москве. И подает очень мощные импульсы Онуфрию. Сам Онуфрий, в принципе, аполитичная фигура. Но он умеет слушать людей. Поэтому он, я бы сказал, очень единолично и даже авторитарно провел этот собор".

Авторитарно – к епископам, уточняет Говорун; именно там ожидалось наибольшее сопротивление. Единолично – по отношению к партнерам по триумвирату, который руководил до этого времени церковью.

Этот триумвират – форма правления в УПЦ, которая образовалась сразу после избрания Онуфрия, когда он стал формальным предстоятелем УПЦ.

"Реальным администратором УПЦ был митрополит бориспольский Антоний (Паканич), идеологом и финансистом – нардеп Вадим Новинский, диакон. Теперь мы можем говорить о распаде этого триумвирата. С одной стороны оказался Онуфрий, с другой стороны – Антоний и Новинский", – уверен Говорун.

Собираясь рано утром 27 мая в Феофании, многие делегаты даже не догадывались, что собрание закончится собором.

"ЯСТРЕБЫ И ГОЛУБИ". КАК ПРОХОДИЛ СОБОР УПЦ

"Это все было в Феофании, в резиденции Онуфрия. Что восприняли как рядовое событие: раз не в Лавре, будет такое себе собрание, проанализируем протестные настроения – и все", – считает Горевой.

"Хотя мне было почти утвердительно сказано, что будут пытаться провести именно собор", – рассказывает LIGA.net один из делегатов, который попросил не называть его имени.

Онуфрий вышел к делегатам с двумя папками: одна была внушительной, вторая – потоньше. В этих папках, заявил предстоятель, обращения, которые он получил за время большой войны от духовенства и мирян.

"Большинство писем к Онуфрию были за отделение от РПЦ, прекращение поминовения Кирилла и автокефалию УПЦ. Они были сложены в толстую папку. Во второй папке лежали письма тех, кто просил оставить все как есть, – за единство с РПЦ. И были еще письма, в которых говорилось: мы вам доверяем, владыка, и примем любое ваше решение", – говорит LIGA.net участник собрания УПЦ.

Несколько писем с аргументами за и против митрополит зачитал.

После этого Онуфрий дал слово епархиям, которые наиболее пострадали от военных действий, и епархиям в оккупации. Епископы с этих территорий присутствовали на собрании онлайн, их выступления транслировали на большом мониторе. "И эти епархии практически все до одной высказались за единство с РПЦ", – рассказывает собеседник.

Дальше один за другим выступали все желающие митрополиты, духовенство и миряне. Их практически не ограничивали во времени. "Мое личное впечатление было таково: большое количество выступало за то, чтобы сохранить единство с РПЦ, – говорит он. – Честно говоря, к концу собрания я уже сомневался, что решение об отделении будет принято".

Весь блок выступлений занял не менее 2,5 часов.

"Митрополит Онуфрий вел себя удивительно корректно со всеми. Одинаково мягко, доброжелательно с обеими сторонами. Никакого давления не было, – утверждает участник собрания. – Сам он во многом и задавал тон более-менее спокойному диалогу".

Гранд-план митрополита Онуфрия стал понятен только к середине дня, когда он поставил на голосование вопрос о будущем Украинской православной церкви, а следом – о проведении собора, здесь и сейчас.

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"Это беспрецедентное дело, когда в один день проходят друг за другом четыре совершенно разных масштабных мероприятия: широкое собрание, экстренный синод, архиерейский собор и собор УПЦ, которого до этого не было много лет", – рассказывает собеседник.

Анонсированный на 17:00 собор начался практически "минута в минуту".

Делегатам раздали старые варианты устава. Один за другим Онуфрий зачитывал пункты устава в старой редакции, называя их номер и название, затем предлагал к ним конкретную правку – что убрать или изменить, и озвучивал пункты полностью в новом звучании.

"Так из устава были удалены совершенно все места, которые выражали зависимость УПЦ от РПЦ. Их было около десятка, – утверждает участник собора. – И каждый из этих пунктов выносился на голосование".

Важный пункт, который смял сопротивление сторонников РПЦ - о том, что епархии в оккупации или зоне боевых действий могут самоопределяться. Когда устав поставили на голосование целиком, со всеми правками, один из таких епископов запротестовал, рассказывает собеседник LIGA.net: "Причем с территорий, которые под оккупацией давно. Ну, у них уже свое "особое видение происходящего", не хочу даже комментировать".

Епископ предупредил, что устав в таком виде принять не может, но хочет остаться в УПЦ. На что Онуфрий ответил: правка о самоуправлении позволяет вам выбрать тот вариант устава, который подходит.

"Это был такой тонкий момент, когда могла подняться новая волна несогласия. Так Онуфрий снял вопрос протестов", – считает источник.

В крыло УПЦ, которое выступало агрессивно против разрыва связей с РПЦ, входили шесть-семь митрополитов, отмечает собеседник. "Я занял такую позицию, что, рассказывая о соборе, не буду называть имен", – сказал он, но подтвердил LIGA.net, что "самыми активными" были нардеп/диакон, один из основных спонсоров УПЦ Вадим Новинский, запорожский митрополит Лука (в апреле его брат погиб, защищая Украину. – Ред.) и настоятель Лавры, митрополит Павел.

Религиозный публицист из России (переехал в США) Сергей Чапнин записал анонимное аудиоинтервью еще с одним из участников собора, который в деталях описал позицию главных "голубей мира" с РПЦ.

"Это не было митрополитбюро. Нет. Было горячо в определенных моментах, – заверил он. – Особенно когда все поняли, что... из устава убирается все московское, все РПЦ, патриарх московский. Для многих это было шоком. Были спикеры, которые выступали против однозначно, подходили к микрофону: да это же автокефалия! На что блаженнейший говорил: нет, это не автокефалия, мы просто меняем устав".

Выглядело как политически четко выдержанное решение: не применять на соборе слово-табу – автокефалия, добавил собеседник Чапнина.

Наиболее резко выступали Лука и Новинский, подтверждает он: "Очень резко. Новинского как депутата я оценил. Хорошо поставленная речь. Четко, лаконично, нужные фразы. Говорил громко. Если другие участники – скромно, с места, акустика в храме иногда не позволяла понять, о чем они говорят, то Новинский знал, что нужно подойти к микрофону. Он был противником практически каждого пункта".

"Новинский был гиперактивным. Хотя он на фото и выглядел спящим, но когда проснулся и понял, к чему все идет, – активизировался. Он очень последовательно проводил промосковскую линию", – рассказывает Говорун.

В значительной степени именно благодаря визии Новинского УПЦ и "зашла в ту самоизоляцию", из которой теперь пытается выйти, считает архимандрит: "Это его рук дело. И его деньги, которые он вкладывал".

(Мы написали Новинскому с просьбой ответить на вопросы LIGA.net о соборе УПЦ и своей роли. Он прочел сообщение, но не отреагировал.)

Компании во главе с Новинским на соборе резко оппонировали несколько проукраинских иерархов, последовательно выступавших за разрыв с РПЦ, добавляет собеседник LIGA.net.

В первую очередь, это львовский митрополит Филарет и полесский митрополит Анатолий. Сдержано рассказал о письмах духовенства и настроениях в сумской епархии митрополит Евлогий (о том, что большинство – за автокефалию). Собеседник Чапнина в числе "ястребов" называл также руководящего ровенской епархией Пимена.

Закончив с уставом, собор перешел к постановлению из 10 пунктов, которое и должно было публично обозначить новый курс УПЦ. Этот документ до сих пор – единственный, обнародованный УПЦ.

"И здесь началась вторая часть ожесточенных баталий, – рассказывает LIGA.net участник собора. – Пункт третий: о выражении недоверия патриарху московскому Кириллу".

Епископат, который отстаивал единство с РПЦ, требовал вообще удалить этот пункт, чтобы патриарх в постановлении не упоминался. Звучало удивленное: "Когда это патриарх прямо благословлял войну? Да, он промолчал, но прямого благословения – не было". Им тут же зачитали цитаты, которые однозначно свидетельствуют о том, что Кирилл войну России в Украине и поддерживает, и считает правильной.

"Еще ранее высказывалось на соборе мнение о том, что РПЦ и патриарх Кирилл не просто высказывались в пользу войны, но и сакрализируют войну, делают "священной". Что несравнимо хуже того, чем если бы он просто промолчал", – добавляет собеседник.

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Борьба за эту формулировку продолжалась около часа: "Они пытались смягчить формулировку. И, в целом, партия сторонников РПЦ добилась смягчения. По всей видимости, когда на архиерейском соборе был главный спор о главном — то есть о статусе УПЦ, то эта партия, проиграв основную битву, пыталась отстоять хотя бы это".

В итоговом документе этот пункт прописан так: "Выражаем несогласие с позицией патриарха... Кирилла по поводу войны в Украине".

А вот следующие пункты особой дискуссии не вызвали, хотя были "действительно дискуссионными", считает собеседник: "Поджимало время, было почти 19:00. Ряду делегатов нужно было добраться домой до комендантского часа. Баталии вокруг Кирилла всех психологически сильно вымотали. И вот эту последнюю часть очень быстро прошли. Именно она у общества сейчас вызвала неоднозначную реакцию: пункты условий по ПЦУ и заключительная формулировка".

На скорую руку в "условия к ПЦУ" были прописаны требования: 1) прекратить "силовые захваты храмов... и парафий" УПЦ; 2) понять, что их канонический статус "является фактически неавтокефальным" и уступает возможностям УПЦ; 3) решить вопрос "каноничности иерархии".

После публикации этих требований глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что собор УПЦ МП ничего не поменял, "они сохраняют единство с убийцей Кириллом". Целью проведения собора, добавил он, была только коррекция отношения к ней со стороны украинского общества, а не разрыв отношений с враждебной Украине российской церковью и ее лидером Гундяевым.

"Де-факто связь с Москвой остается, а де-юре у них есть желание избежать закона 2662, который призван переименовать их, ведь у них руководящий центр – в стране-агрессоре", — добавил Епифаний.

ПЦУ стремится к православному единству в Украине и готова к диалогу с УПЦ МП, но с чистой страницы: без условий и ультиматумов.

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АВТОКЕФАЛИЯ, КОТОРУЮ ЗАМОЛЧАЛИ. ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ

Вечером после собора митрополит Климент заявил LIGA.net, комментируя принятые решения, что "проукраинской, независимой и самостоятельной в своем устройстве" УПЦ и так была – еще с 1990 года, но некоторые "деструктивные силы в Украине упорно не желают этого понимать, наклеивают на нашу церковь рызные ярлыки".

Сверх этого, утверждает Климент, УПЦ зафиксировала в своем уставе "самостоятельность в принятии всех организационных решений" и "неподчиненность любым решениям РПЦ по отношению к УПЦ".

В комментарии ВВС Климент добавил, что собор "определил формат нашей церкви как абсолютно автокефальный", а отказ использовать именно этот термин легко объяснить: "Автокефалию не провозглашают, ее получают. Если бы мы провозгласили автокефалию, это бы закончилось расколом и глобальным кризисом".

Митрополит Онуфрий сделал что мог в текущей ситуации, считает украинский религиовед и философ Юрий Черноморец: "И то, что он сделал, – для Москвы большой сюрприз. Это – бомба. Они считали, что Онуфрий консервативный и всегда будет держаться единства с ними. И тут вдруг: сорри, война, до свидания. Для них это просто шок".

Как говорится в постановлении, изменения в устав (которые никто еще не видел) "говорят о полной независимости и самостоятельности УПЦ". Предметно анализировать их можно будет только после публикации.

В ЧЕМ УПЦ ПОДЧИНЯЛАСЬ КИРИЛЛУ: СПРАВКА



"Устав УПЦ в предыдущей редакции пропитан двусмысленностью – декларирование независимости при сохранении важных атрибутов зависимости", – говорит



В старой редакции устава говорилось, что все епископы УПЦ входят в состав архиерейского собора РПЦ, а предстоятель УПЦ является постоянным членом московского синода. Вновь избранного киевского митрополита должен утверждать московский патриарх. Без этого утверждения глава УПЦ не может начать исполнение своих обязанностей. Наконец, УПЦ должна получать в Москве святое миро, которым помазывают новокрещеных и освящают храмы.



Архиерейский собор РПЦ в 2017 году принял несколько решений, еще больше ограничивающих автономию УПЦ: например, о необходимости поминать патриарха во всех украинских храмах или о праве высшего церковного суда РПЦ рассматривать дела украинских епископов. Большинство епископов УПЦ поддержали.



"Собор 27 мая теоретически отменил все эти положения о зависимости УПЦ от РПЦ", – считает Солдатов. "Устав УПЦ в предыдущей редакции пропитан двусмысленностью – декларирование независимости при сохранении важных атрибутов зависимости", – говорит LIGA.net религиовед Александр Солдатов.В старой редакции устава говорилось, что все епископы УПЦ входят в состав архиерейского собора РПЦ, а предстоятель УПЦ является постоянным членом московского синода. Вновь избранного киевского митрополита должен утверждать московский патриарх. Без этого утверждения глава УПЦ не может начать исполнение своих обязанностей. Наконец, УПЦ должна получать в Москве святое миро, которым помазывают новокрещеных и освящают храмы.Архиерейский собор РПЦ в 2017 году принял несколько решений, еще больше ограничивающих автономию УПЦ: например, о необходимости поминать патриарха во всех украинских храмах или о праве высшего церковного суда РПЦ рассматривать дела украинских епископов. Большинство епископов УПЦ поддержали."Собор 27 мая теоретически отменил все эти положения о зависимости УПЦ от РПЦ", – считает Солдатов.

"Со слов участников собора, из устава исключены все упоминания о какой-либо связи с Москвой. Это устав де-факто автокефальной церкви, которая просто не называет себя автокефальной", – говорит Черноморец.

По его словам, автокефалия в новом уставе не прозвучала, потому что УПЦ последние 30 лет агрессивно настраивала верных на "единство с Россией любой ценой": "После этого сложно сразу выйти и сказать: мы передумали. Мы теперь автокефальные и ушли прочь от Москвы".

Критики собора считают, что УПЦ за новым уставом камуфлирует старые отношения с Русской православной церковью и Кириллом, отказываясь только от "цетрального офиса в Москве", но сохраняя зависимость.

"Собор Роршаха, – иронизирует в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. Он проводит параллели с известным психологическим тестом Роршаха, в котором нужно дать интерпретацию симметричным чернильным пятнам. – Размытость формулировок, отсутствие до сих пор публикации всех документов, двухзначная публичная коммуникация (в Украине подчеркивают независимость от МП, в России – неизменность статуса-кво)... Для одних – признак автокефалии, для других – камуфляж".



Назначение соборов – объяснять и делать сложные вещи более понятными, а не порождать новые сомнения, добавил он.

"Моя точка зрения на собор менялась. Я считал, что это имитация и пыль в глаза. Потому что, окей, вы вычеркнули все об РПЦ, но не сказали, что выходите из РПЦ. Вы говорите о независимости, которая у вас формально была еще с 1990 года, и молчите об автокефалии", – признается LIGA.net Горевой. Но в воскресенье Онуфрий на богослужении изменил порядок поминовения предстоятелей церквей. И это, уверен Горевой, действительно подтверждает автокефалию.

На воскресной службе Онуфрий помянул Кирилла способом, принятым для глав автокефальных церквей — впервые не назвав его "великим господином и отцом нашим". Как равного себе, только третьим после Антиохийского и Иерусалимского патриархов. Но – по лекалам РПЦ не помянул Епифания, Варфоломея и глав церквей, признавших ПЦУ.

"Синод УПЦ МП вслед за РПЦ разорвал с этими церквями общение, – объясняет Горевой. – Онуфрий до большой войны дублировал решения Кирилла на уровне киевского синода. Он даже дважды разорвал с ними отношения: сначала как член синода РПЦ, потом как УПЦ".

"Фактически новый порядок поминовения Кирилла означает, что Онуфрий реально задекларировал выход из РПЦ. А автокефалию они не объявили, потому что она для них стала почти ругательством", – подчеркивает Горевой.

Демарш, на который пошел Онуфрий, – это "фактически автокефалия, а не маскировка МП под липовую самостоятельность", уверен и Черноморец: "Ну, и это классно... Со временем они цивилизируются. Там много хороших священников. Не могу сказать, что много хороших епископов. Но это не настолько безнадежные люди. Не такое уж церковное ОПЗЖ".

ЧТО ДАЛЬШЕ. СПОЙЛЕР: УПЦ – В СЕРОЙ ЗОНЕ

Первая реакция Москвы: в РПЦ заявили, что в последние дни не получали от УПЦ каких-либо обращений и узнали о соборе из интернета - некие "внешние силы" пытаются разрушить единство РПЦ.

Гундяев отреагировал только на третий день: определенные "духи злобы поднебесной" стремятся "разделить православных людей" и сделать так, чтобы между ними пролегла бездна. "Мы с полным пониманием относимся к тому, как страдает УПЦ", – заявил он.

"Они пытаются показать, что это был "хлопок, а не взрыв", и ничего страшного не произошло. Хорошая мина при плохой игре. Признать, что их же церковь решила от них отделиться – это катастрофа", – считает Горевой. Синод РПЦ уже заявил, что будет изучать принятые решения – а значит, закулисно "торговаться и выбивать какие-то пункты".

РПЦ будет максимально тормозить решения собора, уверен архимандрит Говорун, опираясь на норму собственного устава и старого устава УПЦ, что подобные решения должны утверждаться в Москве.

Проблема в том, что новый устав до сих пор не опубликован, добавляет он. И в него можно задним числом внести поправки: "Будут попытки откатить назад. Посмотрим, будет это полшага, шаг или два. Такое возможно. Я знаю это из опыта аналогичных шагов во времена митрополита Владимира. Идет очень динамичный процесс с непредсказуемым результатом, но однозначно динамика позитивная".

"Москва сейчас в растерянности. Они понимают, что в любом случае теряют: и если осудят собор УПЦ, и если одобрят. Поэтому решили как минимум временно закрыть глаза на демарш УПЦ, это будет стоить им дешевле, чем осуждение. Тянут время", – объясняет Говорун.

Гундяев не торопится в надежде, что российская армия пойдет в наступление, и "вопрос решится военным путем", считает Солдатов.

Скорее всего, УПЦ окажется в очень запутанном положении, продолжает религиовед. Хотя и намного дальше, чем до 27 мая, дистанцируется от Москвы. Собор не решился провозгласить автокефалию, поэтому при желании новый статус можно трактовать как еще более широкую автономию в составе РПЦ: "Собственно, так его и трактуют, например, греческие церковные СМИ, которые я видел".

Наиболее вероятен гибридный подход, когда в Москве будут считать законным устав УПЦ до 27 мая, а в Киеве — после, говорит Солдатов: "И эти две реальности будут существовать в параллельных мирах".

"Один из основных страхов в УПЦ — это страх неканончности, раскола", – признается LIGA.net участник собора. Именно поэтому УПЦ якобы и не пошла на формальное провозглашение автокефалии.

Но и без этого провозглашения УПЦ оказалась в изоляции, еще большей, чем та, в которой сейчас РПЦ, утверждает архимандрит Говорун. Подыгрывая РПЦ, она разорвала отношения с Константинополем и другими древнейшими церквями, которые признали ПЦУ. Теперь, играя против РПЦ, она начала разрывать отношения и с ними.

УПЦ теперь превращается в наиболее изолированную структуру в системе глобального православия, считает богослов.

"В Украине есть ПЦУ, которая получила томос, и второго томоса не будет, – понимает собеседник из УПЦ. – Это следствие политики в УПЦ в прошлые годы. Все это, естественно, вызывало у многих сомнения: хорошо, если мы отделяемся, то в каком же статусе оказываемся?"

До этого времени с точки зрения мирового православия УПЦ была просто частью РПЦ. Теперь она переходит в теневую зону, уверен Говорун, и фактически становится непризнанной структурой – как УПЦ КП, которую десятилетиями травила. Но больше это напоминает статус Македонской церкви, которая объявила независимость от Сербской церкви еще в 1967 году, и только сейчас была признана.

Возможно, в случае с УПЦ это потребует не так много времени: все же в Украине события развиваются очень быстро, война все катализирует.

СПРАВКА. Пока идут дискуссии об уставе, который даже не опубликован, в УПЦ намечается раскол. Симферопольская и Пока идут дискуссии об уставе, который даже не опубликован, в УПЦ намечается раскол. Симферопольская и Крымская епархии УПЦ МП выступили против решений собора и заявили, что останутся в юрисдикции РПЦ. Горловская епархия решила "сохранить единство" и с РПЦ, и с УПЦ. Ровенская епархия вообще прекращает поминать в молитвах Онуфрия.

Чтобы задержаться в серой зоне с минимальными потерями, УПЦ придется искать союзников и признания хотя бы некоторых других поместных церквей. Возможно, этот диалог Онуфрий уже ведет, не исключает собеседник в УПЦ: "Скорее всего, у меня есть личное подозрение, какие-то консультации с другими церквями были еще до собора". Теоретически это могут быть Сербская или Польская церкви.

Чтобы выйти из серой зоны, УПЦ придется начать диалог с ПЦУ. Пока Онуфрий пытается говорить с позиции силы. Это так не работает.

"Но я думаю, процесс сближения с ПЦУ начнется очень быстро. Особенно если в это будет вовлечен как координатор Вселенский патриархат. А я думаю, так оно и будет. То есть шансы хорошие", – считает Говорун. Он уверен: единственный путь для признания УПЦ в том качестве, как она себя видит — через диалог с ПЦУ, "только так".

31 мая синод ПЦУ заявил, что приветствует все усилия по отстранению московского патриархата от власти. На основании обнародованных документов "нельзя утверждать, что УПЦ МП прекратила быть частью РПЦ", но синод рад согласию УПЦ начать диалог – если он будет без условий и ультиматумов: "Мы ждем конкретных предложений".

Какими должны быть первые шаги УПЦ, чтобы начать движение из изоляции? В первую очередь, считает Говорун, она должна срочно отменить ряд абсурдных и порой "самоубийственных" решений синода прошлых лет, в первую очередь – решение о разрыве отношений с Константинополем, Александрией, Кипром и Афинами.

"Также нужно отменить еретическое решение о непризнании крещений и других таинств в ПЦУ, – говорит архимандрит. – Это будет декларацией о серьезности намерений вступить в диалог – в отличие от тех ультимативных "приглашений", которые делались до этого".

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