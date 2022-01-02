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02.01.2022, 20:00
СП-2 могут не запустить, разговор Байден-Путин, ученые помогут депутатам: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Состоялся разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным, Северный поток-2 могут не запустить из-за угроз Украине, Зеленский ввел санкции против владельцев новых каналов из окружения Медведчука, новые власти Германии против продажи оружия Украине, "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом с начала пандемии коронавируса, на популярном курорте в Египте прошел снегопад, а украинские ученые помогут депутатам писать законы. Обзор LIGA.net.

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Байден и Путин поговорили об эскалации вокруг Украины

Джо Байден и Владимир Путин (Коллаж LIGA.net)

30 декабря прошел телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Он длился 50 минут.

Разговор прошел по инициативе российского президента на фоне роста напряженности на европейском континенте, в связи со скоплением войск РФ у украинских границ и возможным нападением России на Украину.

Байден обрисовал Путину два варианта: Россия либо пойдет на деэскалацию в Украине, либо столкнется со сдерживанием со стороны США. 

Второй вариант включает в себя наложение экономических издержек на Россию, корректировку и увеличение сил НАТО в странах-союзниках, а также выделение Украине дополнительной помощи.

Главной целью разговора было задать тон грядущим переговорам РФ и западных стран.

В то же время в разговоре президентов не прояснилось, приняла ли Россия окончательное решение о новом вторжении в Украину.

По поводу требования России о нерасширении НАТО на восток, позиция США неизменна – решения должны принимать суверенные страны и члены Альянса без участия третьей стороны.

Кремль же заявил, что масштабные санкции против РФ за возможное новое вторжение в Украину грозят полным разрывом отношений США и России.

Путин обсуждал с Байденом запуск переговоров по требованиям России о "гарантиях безопасности". В частности, президент РФ "дал подробные разъяснения принципиальных подходов" в предложенных Россией договорах с США и НАТО.

В Кремле считают, что результатом переговоров должны стать "твердые правовые гарантии" о нерасширении НАТО на восток и о неразмещении у границ России угрожающих систем вооружения.

Президенты также подтвердили, что 9-10 января в Женеве состоятся двусторонние переговоры РФ и США, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января начнутся переговоры в ОБСЕ, пишут в Кремле. Байден и Путин договорились держать переговоры под личным контролем.



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Теги: Владимир Зеленский, Египет, владимир путин, снег, северный поток-2, джо байден
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