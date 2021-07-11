Спецоперация Турции, убийство президента Гаити и ледокол для Украины: новости недели

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Убит президент Гаити

Жовенель Моиз (фото – ЕРА)

7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей частной резиденции. Жена Моиза также была ранена в результате нападения.

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В заявлении премьер-министра страны Клода Жозефа говорится, что в ночь на 7 июля "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Моиза и смертельно ранила президента.

Глава правительства Гаити призвал граждан "успокоиться" и заверил, что ситуация с безопасностью находится "под контролем". 9 июля стало известно, что всего в этом могли быть замешаны более двух десятков наемников, двое из которых были американцами.

Моиз за время правления "столкнулся с сильным недоверием со стороны значительной части общества". Убийство произошло на фоне растущей бедности. Кроме того, оппозиция обвинила Моиза в попытке установить диктатуру, искусственно продлив срок своего нахождения у власти.

"Противники президента винили его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике. С начала 2020 года Моиз правил напрямую, без участия парламента", – отмечают журналисты.

В феврале этого года власти Гаити арестовали 23 человек, в том числе судью Верховного суда и высокопоставленного полицейского, по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на Моиза.

8 июля Байден назвал убийство лидера Гаити "чудовищным актом" и осудил его. "Мы готовы оказать помощь в продолжение нашей работы во имя безопасного и спокойного Гаити", – добавил президент США. 10 июля Гаити призвали США ввести в страну войска после убийства президента, но Вашингтон отказался.