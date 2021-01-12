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Кольцо Саурона | Спутник Кремля. Зачем Медведчук навязывает Украине российскую вакцину

Спутник Кремля. Зачем Медведчук навязывает Украине российскую вакцину - Фото
Виктор Медведчук, Владимир Путин (коллаж - Алина Подлесная/LIGA.net)
12.01.2021, 07:00

Медведчук через свои каналы и сайт ОПЗЖ атакует Украину месседжами о "спасительной" российской вакцине. Зачем он это делает и что не так со Спутником?

Его в дверь – он в окно. Как и зачем кум Путина и лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук проталкивает в Украину сомнительную российскую вакцину "Спутник V", что с ней не так (или все так), какие страны зафрахтовали партии и грозит ли это Украине: разбор LIGA.net.

КАК МЕДВЕДЧУК ЗАПУСКАЕТ СПУТНИК – НО НЕ В КОСМОС

Каналы Медведчука уже несколько месяцев атакуют украинцев сюжетами о российской вакцине. Масштабная кампания по продвижению "Спутника" началась после визита Виктора Медведчука в Москву 6 октября. Во время этой встречи кум Путина заявил, что его семья уже вакцинировалась российским препаратом в оккупированном Крыму, и поднял вопрос о возможности его поставок в Украину.

Связанные с Медведчуком каналы 112, NewsOne и ZIK масштабно отрабатывают тезисы о том, что украинская власть ставит политику выше жизней украинцев, а западные фармацевтические компании используют Украину как испытательный полигон. В декабре ZIK процитировал новое предложение Медведчука: что производство вакцины "Спутник V" можно настроить на харьковском предприятии БиоЛик в ближайшее время, а отказ от использования или регистрации в Украине российской вакцины будет "преступным".

А 6 января 2021-го харьковская фармкомпания БиоЛек подтвердила слова кума Путина о том, что подала на регистрацию в Украине Sputnik V.

ЧТО ТАКОЕ СПУТНИК И ПОЧЕМУ ОН НАМ НЕ НУЖЕН

"Спутник V" – препарат, разработанный Центром Гамалеи. В РФ его называют "первой в мире зарегистрированной вакциной".

В России утверждают, что заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Но по факту большинство этих заказов – из стран, условно, "третьего мира". Например, первой страной, куда Россия поставила "Спутник", была Беларусь – там уже началась вакцинация, потом Венесуэла. Также российскую вакцину закупила КНДР.

ЕС и США дали понять, что не доверяют российской разработке и покупать не будут. Американские чиновники сказали CNN, что российская вакцина считается в США слишком недоработанной: "Нет никакого шанса, что США испытают ее даже на обезьянах, не говоря уже о людях".

Массовая вакцинация в России была объявлена в декабре. Но президент Путин, например, не торопится делать прививку "Спутником", который много раз так расхваливал: использование вакцины якобы еще не одобрено для его возрастной категории (60+).

Что же не так с российским "Спутником"? Объясняем по пунктам:

Первое. Это политический проект Путина. А доверия к Путину нет.

"Мы не можем обойти политический вопрос. Хоть наука и не имеет границ, но во всем мире она основана на доверии и на открытом доступе к данным. Можем ли мы доверять военному преступнику? Наверное, нет. Можем ли мы доверять куму, брату, свату военного преступника страны-агрессора? Наверное, тоже нет", –  объяснил LIGA.net иммунолог и инфекционист Федор Лапий.

Яркий пример – допинговый скандал на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, когда Россия открыто лгала, применяя практику подмены "грязных" проб спортсменов на "чистые". "То же самое со "Спутником". И когда речь идет о вакцине Института Гамалеи, то для меня с самого начала это было больше похоже на политический проект. Как и Олимпиаде в Сочи", – скептически настроен иммунолог.

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СПРАВКА. Россияне не хотят прививаться "Спутником". По опросу ВЦИОМ в декабре, точно готовы сделать прививку только 13%, еще 25% – скорее всего. Об уверенном отказе ("точно не стану делать") заявили 32%, и это самая многочисленная доля среди респондентов. Еще 20% сказали, что скорее не станут. Каждый четвертый (23%) заявил, что вакцина слишком быстро изобретена и плохо изучена

Второе. Работу над вакциной связывают с минобороны России.

Минобороны РФ на самом высоком уровне (вплоть до Шойгу) комментирует этапы клинических исследований "Спутника". А первыми "добровольцами" были военные. Это даже привело к значительному перекосу в демографии групп. "Очень большой перекос в сторону молодых людей. Это плохо, потому что группа риска – именно пожилые люди. А "волонтеров" набирали среди военнослужащих", – отметил LIGA.net ученый-биофизик, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский.

На третьей фазе они потеряли плацебо-группу. А это значит, что клинические исследования "Спутника" в России провалены, – Семен Есилевский

Третье. Даже первые две фазы вызывают большие сомнения.

"Сама по себе технология изготовления этой вакцины, в принципе, валидна. Она применяется давно, и никакого особого зашквара в самой технологии нет. Зашквар в том, как эта вакцина тестируется и в каком виде все эти результаты подаются", – объясняет Есилевский. На сегодня опубликованы только результаты первой и второй стадии клинических испытаний этой вакцины, и "к ним есть вопросы".

Первые две фазы клинических исследований помогают определить дозу вакцины, схемы вакцинации и безопасность. Но когда разработчики "Спутника" опубликовали свои данные в журнале Lancet, редакция получила немало критических замечаний от ученых из разных стран, которые усомнились в правдивости эти данных. Некоторые цифры были похожи на то, что их просто скопировали.

При этом количество участников, включенных в первую и вторую фазу, было значительно меньше, чем у разработчиков других вакцин. У BioNTech /Pfizer, Oxford-AstraZeneca, Moderna в этих этапах тестировали сотни человек. А в случае российской вакцины – только десятки.

Есть много вопросов без ответа. Нет откровенности и открытости. С учетом того, что Путин – эталонный лгун, доверять его вакцине невозможно, – Федор Лапий

Четвертое. Третья фаза испытаний вакцины вообще потерпела фиаско.

Начали третью фазу достаточно правильно, с нормальным протоколом и одиночным слепым контролем – это когда одной группе участников колят вакцину, второй – плацебо, и сравнивают результаты, говорит Есилевский. Но закончить эту фазу россияне не смогли.

"На фоне третьей фазы они де-факто запустили массовую вакцинацию, не дожидаясь результата. Вакцина стала доступна широким слоям населения. Люди, которые участвовали в исследованиях, побежали в лаборатории сдавать тесты на антитела. И если они видели, что у них антител нет, делали вывод: значит, мне не вкололи вакцину, я в плацебо-группе. Эти люди пошли и вакцинировались", – отметил Есилевский.

"Это полное фиаско третьей фазы клинических исследований "Спутника", – подтверждает Лапий. Его безопасность и эффективность неизвестна.

Пятое. Поэтому цифры эффективности в 95% взяты с потолка.

Разработчики вакцины утверждают, что ее эффективность превышает 95%. Но эта цифра взята с потолка, считает Есилевский: "Никаких данных нет, потому что провалена третья фаза. Мы не можем сказать, что российская вакцина – это совсем уж фейк. Но процедуры не выдержаны".

"Есть много вопросов, на которые нет ответа. Нет откровенности и открытости. Собственно, это то, что и вызывает определенное беспокойство. С учетом того, что Путин – эталонный лгун в мире, доверять его вакцине невозможно", – резюмировал Лапий.

ЗАЧЕМ ЭТО МЕДВЕДЧУКУ И ЧТО ДАЛЬШЕ

Плохая новость: "Спутник V" в руках Медведчука – это не вакцина, а оружие. "Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то это гибридное оружие России против Украины", – сказал в интервью газете День министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Медведчук получил задание... Главное – постоянно формировать повестку дня на тренде", – сказал LIGA.net эксперт по информационным технологиям, бывший замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Точно так же, напомнил он, Медведчук отрабатывали нарративы о "соросятах" и "внешнем управлении". "А изюминка 2020 года – сказка-сериал об американских биолабораториях. Все это – дичайшая, отборнейшая чушь. Но, в украинском инфопространстве она чувствует себя просто прекрасно. "Пипл хавает" и деньги на раскрутку есть от России. Как мне кажется, ОПЗЖ консультирует очень профессиональный политтехнолог или спин-доктор. Такого уровня, как американец Джордж Бирнбаум, который работал на Орбана и Кличко. Именно Бирнбаум придумал технологию о демонизации Сороса, которая стала поворотным моментом в венгерской политической истории", – отметил Золотухин.

Проталкивание в Украину российской вакцины – это тоже информационная технология, считает он: "Особенно благодатной информационной почве, как мозги украинцев. Уж если они выбрали президентом героя сериала, то и сериал о вакцине "зайдет как надо".

"Надо понять, что вакцина "Спутник V" – это не физическая сущность. В первую очередь, это мем о том, что вот она – "родная Рассеюшка", готовая помочь своим убогим недорусским укропам... Идите вот "Спутника V" похлебайте, а то эти нуланды заморские вообще вам голову задурили! Российская вакцина – это артефакт, кольцо Саурона, с помощью которого Медведчук и компания надеются сделать еще один шаг к завоеванию Украины", – подчеркнул Золотухин.

Хорошая новость: Медведчуку вряд ли удастся пропихнуть "Спутник" в Украину. "Как бы бесстыдно ОПЗЖ не проталкивала в Украину российскую вакцину, прикрываясь заботой о народе, но шансов на регистрацию она не имеет", – считает иммунолог Федор Лапий.

8 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для регистрации в Украине компания БиоЛик должна подать регистрационную форму и досье на вакцину, четко прописав в нем безопасность препарата и результаты трех фаз клинических испытаний. "Наконец-то мы хоть увидим не какие-то политические лозунги, а что такое эта российская вакцина", – отметил Степанов.

"Здоровье украинцев не может быть поводом для таких информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины", – сказал он.

Поскольку третья фаза испытаний провалена и контрольная группа потеряна, "ни один вменяемый государственный регулятор никогда такую вакцину на рынок не пустит, не даст ей регистрацию или разрешение на производство", – уверен Есилевский.

В сегменте векторных вакцин, к которым относится и российская вакцина-кандидат, достаточно других препаратов. "18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки", – напоминает руководитель государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадило. Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран, включая Великобританию.

То есть для заказа "Спутника", в сегменте которого есть более дешевые, эффективные и надежные вакцины, "нет никаких оснований".

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Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
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