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27.01.2019, 18:02
Срок Януковичу, новый WikiLeaks, номинанты Оскара: новости недели

Статистика кнопкодавов в Раде, растущие активы миллиардеров в мире, День собороности Украины, отстраненный Мадуро, номинанты на Оскар-2019, стрелка часов Судного дня, приговор Януковичу, резолюция ПАСЕ по Азовскому морю, переименование УПЦ МП, Россия против Facebook и штраф для Google во Франции, архивы "нового WikiLeaks". Обзор LIGA.net.

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Кнопкодавы-рекордсмены

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

 

Общественное движение ЧЕСНО на этой неделе опубликовало статистику за прошлый год о кнопкодавах-рекордсменах в парламенте. Согласно ей, по меньшей мере 140 нардепов кнопкодавили 1270 раза во время голосований Верховной Рады в 2018 года.

Чаще всего на кнопкодавстве ловили представителей фракции "Блок Петра Порошенко" (475 раз), фракции "Народный фронт" (334 раза), группы "Возрождение" (237 раз).

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Срок Януковичу, новый WikiLeaks, номинанты Оскара: новости недели
 

Чаще всего нарушал персональное голосование Антон Яценко из группы "Возрождение" - 97 раз.

Нажмите, чтобы увеличить: 

Срок Януковичу, новый WikiLeaks, номинанты Оскара: новости недели
 

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Теги: азовское море, Мадуро, агрессия рф, оскар-2019, день соборности, резолюция пасе, приговор януковичу, кнопкодавы, переименование упц мп
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