Срок Януковичу, новый WikiLeaks, номинанты Оскара: новости недели

Статистика кнопкодавов в Раде, растущие активы миллиардеров в мире, День собороности Украины, отстраненный Мадуро , номинанты на Оскар-2019, стрелка часов Судного дня, приговор Януковичу , резолюция ПАСЕ по Азовскому морю, переименование УПЦ МП, Россия против Facebook и штраф для Google во Франции, архивы "нового WikiLeaks". Обзор LIGA.net .

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Общественное движение ЧЕСНО на этой неделе опубликовало статистику за прошлый год о кнопкодавах-рекордсменах в парламенте. Согласно ей, по меньшей мере 140 нардепов кнопкодавили 1270 раза во время голосований Верховной Рады в 2018 года.

Чаще всего на кнопкодавстве ловили представителей фракции "Блок Петра Порошенко" (475 раз), фракции "Народный фронт" (334 раза), группы "Возрождение" (237 раз).

Нажмите, чтобы увеличить:

Чаще всего нарушал персональное голосование Антон Яценко из группы "Возрождение" - 97 раз.

Нажмите, чтобы увеличить: