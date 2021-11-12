США бьют тревогу, Зеленский просит без паники. Реально ли новое вторжение России в Украину

США предупредили Евросоюз о возможности нового вторжения России в Украину. Что об этом думают у Зеленского и украинские военные

США проинформировали европейских партнеров о возможности нового вторжения России в Украину, сообщило агентство Bloomberg. Недавнее развертывание российских войск было скрытым и проводилось элитными наземными подразделениями. И это очень напоминает ситуацию перед оккупацией украинского Крыма. Что по этому поводу говорят у президента Владимира Зеленского и насколько реально новое вторжение РФ, — в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 11 ноября авторитетное американское издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что обеспокоенность США по поводу намерений России основана на собранных доказательствах и тенденциях, которые несут отголоски подготовки Путина к оккупации Крыма в 2014 году.

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Официальный представитель Белого дома заявил 11 ноября, что США проводят консультации с союзниками о наращивании сил, пишет издание.

По данным оборонно-разведывательной компании Janes, недавнее развертывание российских войск было скрытым, часто происходило ночью и осуществлялось элитными наземными подразделениями, в отличие от довольно открытого наращивания сил весной.

В то же время источник Bloomberg, близкий к Кремлю, сказал, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но Москва должна продемонстрировать готовность применить силу в случае необходимости.

По словам другого российского чиновника, наступление маловероятно, поскольку Россия понимает, что столкнется с сопротивлением, но у них есть "план реагирования на провокации со стороны Украины".

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя статью Bloomberg, заявил, что "подобные заголовки – пустое, безосновательное нагнетание напряженности", поскольку "Россия ни для кого не представляет угрозы".

А первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал накопление и маневры российских войск у границ Украины "определенной предосторожностью и логическим шагом" якобы в ответ на некие "конкретные угрозы, которые высказывают на Украине в отношении России и ее территориальной целостности".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В конце октября The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщил, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной. Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Для политического руководства Украины статья Bloomberg не стала новостью, сообщил LIGA.net секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он напомнил, что Украина восемь лет находится в состоянии войны с Россией – и "намерения РФ по дестабилизации ситуации" никогда не были новостью.

"Они волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете это первый раз? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведсообщества общаются. Никакой новости для нас тут нет", – сказал Данилов.

Данилов также заверил, что концентрации войск России именно на границе сейчас нет. По его словам, концентрация, если и происходит, то в других местах. Но не уточнил, где именно.

"Мы постоянно фиксируем любые изменения в российском контингенте вблизи наших границ и на временно оккупированной территории. Мы отрабатываем все необходимые оборонные мероприятия, — сообщил LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. — Если те или иные действия эскалационного характера происходят не в течение одного дня или месяца, а в течение нескольких лет, то любые новости о российском поведении просто обязательно принимаются нами к сведению".

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия "ищет возможности, продвинутся вглубь" территории Украины, наращивая войска и технику у границы. По словам министра, с той техникой и войсками, которые РФ расположила у восточной границы Украины, "не потребуется много времени, чтобы она перешла к наступательным действиям", если в Кремле решат это сделать.

Замглавы ОП Роман Машовец заявил, что во второй половине 2021-го российские войска провели ряд широкомасштабных учений вблизи границ Украины. А после их завершения в места постоянной дислокации вернулся только личный состав.

"Боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались у границы Украины. Это позволяет российским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины", – заявил Машовец в интервью Military Times.

Замминистра обороны Анна Маляр говорит, что в данных, цифрах и фактах у Украины нет разногласий со странами-партнерами. Вся дискуссия – вокруг "интерпретации этих данных, прогнозов и допущений", отметила она в комментарии LIGA.net.

"Мы благодарны нашим партнерам в США за то, что они привлекают внимание европейского сообщества к развитию ситуации возле наших границ. Чтобы никогда не повторились события 2014 года, стоит, чтобы у всех – у европейцев, и заокеанских партнеров и тем более у нас, украинцев, была полная информация о милитарной активности РФ и российском военном потенциале",- заявила Маляр.

По словам собеседника LIGA.net в Службе внешней разведки, американская сторона передала свои предостережения европейским коллегам, после чего уведомили и Украину. "Сказали, что у вас тут такая ситуация, а вы молчите", – рассказывает он.

Именно поэтому Владимир Зеленский 10 ноября в своем видеообращении попросил не поднимать панику в СМИ и сообщил, что западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации.

При этом в начале ноября украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Хотя через неделю у Зеленского признали: РФ усиливает "специфические группировки войск".

ЧТО ДАЛЬШЕ. 15 ноября Кулеба посетит Брюссель, где встретится с руководством НАТО и главами МИД стран ЕС. Будут обсуждаться вопросы практической поддержки Украины на фоне ситуации возле границ, в зоне конфликта на Донбассе, во временно оккупированном Крыму и Приднестровье.

По словам Кулебы, Россия начала новый этап гибридной войны и использует разные типы гибридного оружия – газ, потоки мигрантов, запугивание, пропаганду.

"Нет сейчас никакого так называемого "миграционного кризиса в Беларуси". Есть гибридная война России против Европы. Цель Москвы – создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой", – сказал Кулеба.

Зеленский заверил, что украинская разведка обладает полной информацией, и армия "готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно".

По мнению замминистра обороны Маляр, сейчас делать однозначные выводы было бы преждевременным. В то же время нужно постоянно анализировать все количественные и качественные изменения вблизи границ и быть готовым к любому сценарию. "Собственно, это и происходит", — заверила она.

"Россия играет мышцами, – говорит LIGA.net военный аналитик и участник АТО Мартин Брест. – Любое нападение всегда готовится секретно, это азы военной науки. Если о нем все уже знают – то эффект внезапности утрачен, значит успешность нападения – под большим вопросом".

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