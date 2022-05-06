США пересматривают ядерный арсенал, Россия — страна доносов. Обзор западных медиа

Друзья Вашингтона из Персидского залива начали дружить с Кремлем против Байдена, Пентагон предупреждает о необходимости усиления ядерного арсенала США, в Россию возвращаются сталинские доносы.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net.



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The Washington Post: "Союзники" Америки в Персидском заливе теперь подыграют Путину

США пытаются противостоять российскому диктатору Путину, но их союзники в Персидском заливе — Саудовская Аравия и ОАЭ — активно торпедируют все усилия. Диктаторы, управляющие этими нефтяными державами, получают доходы от продажи нефти, в то время как заоблачные цены наполняют казну Путина и наносят ущерб экономике США и Европы. С такими друзьями – кому нужны враги, спрашивает The Washington Post.

Пока Путин использует энергетику России для шантажа Запада из-за помощи Украине, фактический правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед ибн Салман и наследный принц ОАЭ Муххамад ибн Заид аль-Нахайян отвергают призывы Вашингтона сделать единственное в их силах — качать больше нефти.

С другой стороны, Мухаммед ибн Салман давит на Белый дом, чтобы тот отказался от предвыборного обещания Байдена занять более жесткую позицию по Саудовской Аравии и сделать этот режим "изгнанником", в том числе из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Тайная поездка директора ЦРУ Уильяма Бернса в Саудовскую Аравию в прошлом месяце, о которой стало известно только на этой неделе, ничего не дала. Отсюда возникает очевидный вопрос: кого монархи Персидского залива считают своим настоящим союзником — США или Россию?

Саудовская Аравия и ОАЭ сегодня являются фактическими союзниками Москвы, признает издание. Они позволяют беспрепятственно отмывать российские деньги, а отказ качать больше нефти абсолютно сознателен. Мухаммед ибн Салман с радостью общается с Путиным, а Байдену трудно сделать шаг назад, ведь для него это будет публичным унижением.

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Defense News: Ответственные за ядерный арсенал США предупреждают о "кризисе" сдерживания России и Китая

Чарльз Ричард — глава стратегического командования США, контролирующего ядерный арсенал — предупредил Конгресс во время слушаний, что Вашингтон сталкивается с повышенным риском в контексте ядерного сдерживания, когда речь идет о России и Китае, пишет Defense News.

"Война в Украине и ядерная политика Китая демонстрируют, что у нас существует разрыв в гарантиях на высшем уровне, когда речь идет об угрозе ограниченного использования ядерного оружия", — сказал он.

По словам Чарльза Ричарда, США и их союзники ранее не сталкивались с таким кризисом, как российская агрессия в Украине, ведь Владимир Путин не только начал открытое вторжение в суверенную страну, но и постоянно завуалировано угрожает странам Запада ядерным оружием.

Он добавил, что Китай внимательно следит за ходом событий в Украине и, вероятно, также прибегнет к ядерному шантажу для того, чтобы взять под контроль Тайвань до 2027 года, а возможно и раньше.

Пекин уже удвоил свои ядерные запасы — в частности, речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах — в течение двух лет, хотя эксперты считали, что для этого потребуется минимум 10 лет.

Ричард призвал администрацию Джо Байдена тоже расширять американский ядерный арсенал, который в последние годы систематически сокращался. Заместитель министра энергетики по ядерной безопасности Джилл Груби добавила во время слушаний, что США не выполняют планов по построению 80 плутониевых шахт в год до 2030 года.

Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг признал, что усилия по ядерной модернизации означают: большая часть оборонного бюджета пойдет на поддержку ядерного перевооружения. В настоящее время это 6,4% оборонного бюджета. Но это все равно меньше 17% оборонного бюджета, как в 1962 году.

The Economist: Проигрывая в Украине, Путин разворачивает репрессии в России

Рядовые россияне открыто о войне не говорят. После того, как Кремлю не удалось достичь чего-либо значимого в Украине, тоталитарные настроения в самой России усилились в разы, пишет The Economist.

Кремль радуется 83% поддержки войны Путина против Украины среди населения (данные Левада-центр – ред). Реальность несколько сложнее.

Социология фиксирует это как минимум смесь пропаганды и страха. Независимые эксперты считают, что 90% людей вообще отказываются участвовать в подобных политических опросах. 5-8% кладут трубку сразу во время разговора с интервьюерами, 21% признали, что боятся участвовать в интервью. Наибольший процент таких среди молодежи.

Независимая социология считает, что приблизительный уровень поддержки войны равен 53%. И большинство из них, вероятно, боятся противоречить официальной линии Кремля из-за физической опасности и психологического дискомфорта.

Пропаганда повторяет за Путиным, что "спецоперация идет по плану", Мариуполь "освобожден", Россия "ни на кого не нападала, а защищалась от атаки Запада". Вся информация, не санкционированная пропагандой, объявляется "фейками", за которые можно получить 15-летний срок. За демонстрацию украинского флага — задерживают.

ОВД-Инфо, медиагруппа, отслеживающая нарушения прав человека, сообщает о всплеске доносов. Этот термин — со сталинских времен. Написать доносы могут даже близкие друзья. В личных беседах некоторые оппозиционно настроенные россияне признают, что даже дома пытаются говорить потише.

По некоторым оценкам, с начала войны страну покинуло 200 000 россиян.

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