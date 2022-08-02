UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тема дня | "США показали зубы". Китай поднял авиацию, Пелоси все же прилетела в Тайвань: что дальше

Цей матеріал також доступний українською
Пелоси стала самым влиятельным чиновником США, посетившим Тайвань за 25 лет (фото – EPA-EFE/Taiwan Ministry of Foreign Affairs)
02.08.2022, 22:24

США демонстрируют силу и посылают сигнал. Китаю – по позициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, России – по союзникам, а значит, Украину не бросают

Минобороны Тайваня заранее повысило уровень боевой готовности, ожидая эскалации, а Китай поднял в воздух военную авиацию. На глазах практически всего мира самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту вечером 2 августа приземлился на острове Тайвань, несмотря на открытые и скрытые угрозы КНР.

Война не началась. А Россия и Китай получили четкий сигнал, который касается, в том числе, и Украины: короткий разбор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Вечером 2 августа самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. Это первый с 1997 года подобный визит на остров. Пелоси в аэропорту назвала свой прилет "историческим событием": главное из ее заявления.

Накануне приземления Пелоси телевидение Тайваня сообщило о введении на острове второго уровня тревоги. Авиация Тайваня взяла самолет с Пелоси под сопровождение. США и Китай также подняли в воздух военную авиацию и направили ее в сторону Тайваня. Борт с Пелоси сопровождали американские истребители и авианосцы.

Посадка самолета, несмотря на угрозы КНР, прошла спокойно.

"США показали зубы". Китай поднял авиацию, Пелоси все же прилетела в Тайвань: что дальше

"США показали зубы". Китай поднял авиацию, Пелоси все же прилетела в Тайвань: что дальше

Прибытие Пелоси в Тайбэй транслировалось по основным телеканалам. Это ее последняя остановка в многодневной поездке по Азии.

Визит одобрен коллегами Пелоси, пишет The Hill. В заявлении, опубликованном сразу после ее приземления, группа из 26 сенаторов Республиканской партии, включая лидера меньшинства Митча Макконнелла, заявила, что поддерживает эту поездку.

Хуан Чао-юань, 53-летний владелец бизнеса, заранее пришел к аэропорту. "Я очень взволнован этим визитом, – говорит он The New York Times. – Это пример, который показывает, что США не нужно вести переговоры с КПК (Коммунистической партией Китая. – Ред.). Они могут приехать сюда, если хотят... Это демонстрирует независимость Тайваня".

"Я очень рад, что спикер Пелоси приехала, чтобы выразить свою поддержку", – цитирует The Washington Post еще одного встречающего, 72-летнего Лю Юэ-ся, который держал плакат с надписью: "Спикер Пелоси, добро пожаловать в Республику Тайвань". Лю десятилетиями выступал за формальную независимость Тайваня от Китая: "Мы не имеем ничего общего с Китаем. Мы не хотим объединяться с ними".

Пелоси планирует встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь 3 августа, посетить законодательное собрание и банкет в Тайбэе.

Китай выразил протест против этого визита и призвал США "не идти дальше по опасному пути", нарушая принцип одного Китая: это "серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и посылает сепаратистским силам совершенно неверный сигнал о независимости Тайваня". В заявлении говорится, что "такие действия США подобны игре с огнем", а "те, кто играют с огнем, погибают от огня".

Читайте также: Китайский пропагандист удалил твит с угрозами нападения на самолет Пелоси

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Китай еще на прошлой неделе отрыто пригрозил, что США "играют с огнем, если позволят визиту спикера состояться". Этому предшествовали 2,5-часовые телефонные переговоры Президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина.

10 июня Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином предупреждал, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.

В США утверждают, что отправили своего спикера, чтобы продемонстрировать солидарность с Тайванем.

"Мы должны иметь в виду, что Пекин не хочет, чтобы вспыхнул военный конфликт с США. Поэтому... воздержится от ответа, который может привести к... военной эскалации", – цитирует The Washington Post Аманду Сяо, старшего аналитика по Китаю в Международной кризисной группе.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное лишь 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая, с 1949 года – только Тайвань и несколько небольших островов. КНР воспринимает Тайвань как свою провинцию.

В 1979 году США и Тайвань подписали документ об отношениях: о поддержке экономических, культурных и военных связей. США обязались предоставлять Тайваню оборонную и военную помощь. В большинстве стран мира принят "принцип одного Китая", согласно которому нет "двух Китаев", и Тайвань с КНР – одно государство.

"США тоже поддерживают принцип одного Китая", – объясняет LIGA.net руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта (Центр исследований армии, конверсии и разоружения). Но США уточняют: объединение возможно только мирным путем и не в одностороннем порядке.

"А Китай все чаще начал заявлять, что готов установить контроль над Тайванем, в том числе, военным способом, – говорит Юрий Пойта. – Заявления становятся все агрессивнее. КНР принимает ряд мер для установления контроля над Тайванем".

Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. Поэтому сегодня во время приземления самолета с Пелоси ситуация была накалена до предела.

Китай в последние годы интенсивно развивал свои вооруженные силы, особенно те компоненты, которые предназначены для военных операций именно на тайваньском направлении, говорит Пойта: это ВВС, ВМС, включая десант. Но решил не переходить "красные линии".

"Китай, несмотря на угрожающую риторику, не пошел на военную эскалацию, не применил оружие, а лишь продемонстрировал готовность к его применению", – считает Пойта. Хотя визит Пелоси явно интерпретируется КНР как нарушение принципа "одного Китая".

ЧТО ДАЛЬШЕ. "В ближайшее время мы будем наблюдать демонстрацию Китаем военного присутствия. Он будет проводить военные учения, в том числе с применением баллистических ракет. Но стороны работают над тем, чтобы реальный военный конфликт не произошел", – говорит Пойта.

Китай уже объявил о новых учениях с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море: с 6:30 до 18:30 каждый день до пятницы, 5 августа.

"США показали зубы – причем дважды за последние дни", – пишет в Facebook экс-министр внутренних дел Украины Павел Климкин. В первый раз – когда уничтожили в Афганистане лидера Аль-Каиды Аль-Завахири (подробности спецоперации читайте здесь). Во второй – организовав визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

И это важно для Украины.

В Украине многие боятся, что повышение ставок американцами отвлечет их от войны c Россией, пишет экс-министр: "Зря, все с точностью до наоборот. Кремлевский режим не понимает никакой цивилизованной дипломатии, только силу. Зубы, которые США показали Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле. Сигнал очень простой: мы никого в этом мире не боимся и достанем всех, кто нам угрожает. Просто и максимально доступно. Для всех, в первую очередь для Кремля".

Для Украины это означает очень много, считает и Пойта. США подтвердили, что их внешняя политика строится на альянсах. Тайвань – один из таких альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Поддержка США Тайваня – это демонстрация США готовности к оборонной и военной поддержке союзников. В том числе в военном противостоянии с КНР. В том числе, в случае, если руководство Китая примет решение о силовом захвате острова", – считает он.

Если бы США уступили в этом кризисе, – это показало бы, что США не готовы к реальной поддержке партнеров, и вызвало еще более агрессивную реакцию КНР, задача которого, – вытеснение США из Азиатско-Тихоокеанского региона: "И это дало бы, в том числе, сигнал России, что США теряют политический и дипломатический вес".

Читайте также: Разбор | Поджечь Балканы. Может ли начаться война между Косово и Сербией – и причем здесь Россия

"США показали зубы". Китай поднял авиацию, Пелоси все же прилетела в Тайвань: что дальше

специальный корреспондент Liga.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай конгресс сша тайвань нэнси пелоси война России в Украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 