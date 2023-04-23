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23.04.2023, 20:00
Столтенберг в Киеве, система Patriot в Украине и ключевой Рамштайн: новости недели
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил неанонсированный визит в Киев за день до ключевого Рамштайна; система ПВО Patriot – наконец-то в Украине; Минобороны РФ признало, что ударило авиабомбой по Белгороду; киевляне стали свидетелями вспышки; Украина отозвала посла в Беларуси из-за встречи диктатора Александра Лукашенко с российским террористом Денисом Пушилиным. Обзор LIGA.net.

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Столтенберг встретился с Зеленским в Киеве

Столтенберг и Зеленский (фото – пресс-служба НАТО1)

20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг неожиданно посетил Украину. Это первый визит Столтенберга в Украину во время войны.

"Мы трактуем [визит] как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений", – сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге после переговоров.

Первый ключевой вопрос, обсужденный сторонами, – это встреча в формате Рамштайн 21 апреля. Зеленский попросил генсека НАТО помочь "преодолеть сдержанность партнеров" в поставке Украине дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии и бронетехники.

Также вспоминали об июльском саммите НАТО в Вильнюсе и затронули тему гарантий безопасности для Украины. Зеленский заверил, что это не альтернатива членству в НАТО, но "пока будет продолжаться реализация решений, безопасность уже нужна". Со своей стороны Столтенберг в очередной раз заверил, что двери НАТО открыты для Украины.

"Будущее Украины – в НАТО. Все союзники согласны с этим, — подчеркнул он. – В то же время основное внимание Альянса, союзников из НАТО, направлено на обеспечение победы Украины... это военная поддержка Украины".

В следующий раз Зеленский и Столтенберг могут встретиться (виртуально или вживую – вопрос открытый) на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. "Мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. А также гарантии безопасности на этом пути", – заявил Зеленский.

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Теги: нато, Patriot, александр лукашенко, йенс столтенберг, метеор, рамштайн, Белгород
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