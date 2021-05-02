Конфликт из-за воды, план ЕС на случай агрессии РФ и КГБ об аварии на ЧАЭС: новости недели

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло вооруженное столкновение из-за водораспределительного пункта, ЕС принял план на случай вторжения России в Украину, Зеленский нашел "идеальное место для диалога о мире" с Путиным, в Украине приняли закон о заочном осуждении, президент Молдовы распустила парламент, в Украину прилетит глава Госдепа США, а СБУ рассекретила архив КГБ об аварии на ЧАЭС. Обзор LIGA.net .

На границе Таджикистана и Кыргызстана стрельба, страны обвиняют друг друга

Фото – Радио Азаттык

29 апреля ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась: произошла перестрелка. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

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Конфликту предшествовал инцидент между жителями приграничных районов стран: с каждой стороны пострадало несколько человек. Некоторые были госпитализированы в медицинские учреждения. Конфликт возник из-за установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе на водозаборе "Головной".

Таджикские пограничники заявляют, что кыргызская сторона "осуществила попытку по незаконному захвату водораспределительного пункта".

По данным кыргызских СМИ, таджикские силовые органы напали на три погранзаставы и два поста в Кыргызстане. В ответ на это кыргызские военные захватили погранзаставу Таджикистана "Ходжа Аълло". Погранслужба Кыргызстана сообщала, что с обеих сторон стягивались дополнительные силы и средства.

Премьер-министры Кыргызстана Улукбек Марипов и Таджикистана Кохир Расулзада встретились в Казани и обсудили ситуацию на границе, переведя ситуацию в дипломатическую плоскость. Но на следующий день стрельба возобновилась.

Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, а оставшаяся часть значится спорной. Такая ситуация зачастую приводит к разногласиям по вопросам использования воды и земель между жителями приграничных зон. Иногда такие инциденты заканчиваются трагически, с человеческими жертвами.