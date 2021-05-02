UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
02.05.2021, 22:00
Конфликт из-за воды, план ЕС на случай агрессии РФ и КГБ об аварии на ЧАЭС: новости недели

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло вооруженное столкновение из-за водораспределительного пункта, ЕС принял план на случай вторжения России в Украину, Зеленский нашел "идеальное место для диалога о мире" с Путиным, в Украине приняли закон о заочном осуждении, президент Молдовы распустила парламент, в Украину прилетит глава Госдепа США, а СБУ рассекретила архив КГБ об аварии на ЧАЭС. Обзор LIGA.net.

1/7

На границе Таджикистана и Кыргызстана стрельба, страны обвиняют друг друга

Фото – Радио Азаттык

29 апреля ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась: произошла перестрелка. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Конфликту предшествовал инцидент между жителями приграничных районов стран: с каждой стороны пострадало несколько человек. Некоторые были госпитализированы в медицинские учреждения. Конфликт возник из-за установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе на водозаборе "Головной".

Таджикские пограничники заявляют, что кыргызская сторона "осуществила попытку по незаконному захвату водораспределительного пункта".

По данным кыргызских СМИ, таджикские силовые органы напали на три погранзаставы и два поста в Кыргызстане. В ответ на это кыргызские военные захватили погранзаставу Таджикистана "Ходжа Аълло". Погранслужба Кыргызстана сообщала, что с обеих сторон стягивались дополнительные силы и средства.

Премьер-министры Кыргызстана Улукбек Марипов и Таджикистана Кохир Расулзада встретились в Казани и обсудили ситуацию на границе, переведя ситуацию в дипломатическую плоскость. Но на следующий день стрельба возобновилась. 

Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, а оставшаяся часть значится спорной. Такая ситуация зачастую приводит к разногласиям по вопросам использования воды и земель между жителями приграничных зон. Иногда такие инциденты заканчиваются трагически, с человеческими жертвами.



Отправить:
Распечатать:
Теги: новости недели, кыргызстан, таджикистан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
"Трагедия не должна повториться". Кыргызстан и Таджикистан заключили мир
Мир "Трагедия не должна повториться". Кыргызстан и Таджикистан заключили мир
На границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась перестрелка: видео
Мир На границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась перестрелка: видео
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Не прошла мимо. Как менеджер по бизнес-туризму удочерила бездомную женщину
Общество Не прошла мимо. Как менеджер по бизнес-туризму удочерила бездомную женщину
Общество
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 