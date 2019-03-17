Стрелок-стример, Кривонос и провал "Динамо": новости недели

Фото: LIGA.net/Ірина Шевченко

В Киеве на акцию партии Национальный корпус "Свинарчуков – за решетку" против коррупции в оборонной сфере собрались несколько тысяч человек. После выступлений на Майдане Независимости они прошли к Администрации президента. Там участники акции покидались в полицейских игрушечными свиньями и разошлись.

Президент Петр Порошенко в это время находился в Полтаве. Там люди в форменных куртках Нацдружин, которые пришли "на встречу с президентом", также стали бросать в сторону полиции игрушечных свиней. Полицейские провели задержания. Постадал один человек.

В Нацкорпусе пообещали, что в следующую субботу они соберут втрое больше людей и будут действовать в Киеве "еще решительнее".

Ранее в партии заявили, что СБУ якобы готовит против них провокации на акции в Киеве, чтобы обвинить в "подготовке к военному мятежу".

Американское посольство опубликовало рекомендации по безопасности для находящихся в Киеве граждан США в связи с акцией Нацкорпуса. При этом партию в посольстве США назвали "националистической группой", которая "связана с насилием".

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