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15.08.2021, 20:00
Захват Афганистана талибами, стычки под ОП и разрушительный путь климата: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Талибан захватил Афганистан, под Офисом президента произошли столкновения националистов и полиции, нардепа Беленюка пытались спровоцировать на драку, на Гаити произошло мощное землетрясение, Резников предложил разместить в Украине американские войска, а ученые говорят, что июль стал самым жарким месяцем за всю историю и это плохо. Обзор LIGA.net.

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Афганистан захвачен Талибаном

Талибы в Газни (Фото: EPA-EFE/NAWID TANHA)

15 августа боевики Талибана окружили столицу Афганистана Кабул. Власти решили передать власть боевикам мирно. 

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул "не подвергнется нападению и передача будет проходить мирно".

Когда талибы окружили Кабул, то заявили, что не хотят брать его силой. Они начали переговоры, "чтобы гарантировать, что переходный процесс завершится безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо из кабульцев".

Также талибы разрешили покинуть город "всем, кто хочет уйти", и попросили женщин отправиться в безопасные районы. Еще боевики отдельно заверили бизнес, что не тронут их собственность. 

Представитель Талибана Сухаил Шахин в комментарии BBC сказал, что они "ожидают мирной передачи власти": "Мы заверяем людей в Афганистане, особенно в городе Кабул, в том, что их имущество и их жизнь в безопасности – никто не будет мстить... Наше руководство проинструктировало наши войска оставаться у ворот Кабула, а не входить в город". 

Он также сказал, что все афганцы будут участвовать в исламском правительстве, то есть афганцы, не являющиеся талибами, также будут включены.

Позже в тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. Главой переходного правительства может быть назначен экс-глава МВД Али Ахмад Джалали.



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Теги: новости недели, война в Афганистане, офис президента
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