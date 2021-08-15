Захват Афганистана талибами, стычки под ОП и разрушительный путь климата: новости недели

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Афганистан захвачен Талибаном

Талибы в Газни (Фото: EPA-EFE/NAWID TANHA)

15 августа боевики Талибана окружили столицу Афганистана Кабул. Власти решили передать власть боевикам мирно.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул "не подвергнется нападению и передача будет проходить мирно".

Когда талибы окружили Кабул, то заявили, что не хотят брать его силой. Они начали переговоры, "чтобы гарантировать, что переходный процесс завершится безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо из кабульцев".

Также талибы разрешили покинуть город "всем, кто хочет уйти", и попросили женщин отправиться в безопасные районы. Еще боевики отдельно заверили бизнес, что не тронут их собственность.

Представитель Талибана Сухаил Шахин в комментарии BBC сказал, что они "ожидают мирной передачи власти": "Мы заверяем людей в Афганистане, особенно в городе Кабул, в том, что их имущество и их жизнь в безопасности – никто не будет мстить... Наше руководство проинструктировало наши войска оставаться у ворот Кабула, а не входить в город".