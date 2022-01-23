Суд по делу Порошенко, оружие для Украины, перенос столицы из-за экологии: новости недели

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Дело Порошенко. Суд отпустил пятого президента под личное обязательство

Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

19 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах.

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Судья огласил решение: Порошенко отпустили под личное обязательство.

После этого Порошенко и его соратники в зале начали петь Гимн Украины.

Позднее адвокаты зачитали решение суда: мера пресечения в виде личного обязательства предусматривает сдачу паспортов и запрет на выезд из Киева.Также подозреваемый должен являться по каждому требованию в орган досудебного расследования, к прокурору или в суд. Срок действия обязательств – до 19 марта 2022 года.

Порошенко заявил, что изъятие паспортов препятствует его политической деятельности.

Порошенко вернулся в Украину 17 января, в тот же день Печерский суд начал избирать меру пресечения. Заседание началось в 11:40, а в 17:40 судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату. Через пять часов секретарь суда вышел с заявлением, что решение будет объявлено 19 января.

Прокуратура настаивала на аресте пятого президента, а сам Порошенко говорил, что не верит в арест, так как "не видит оснований для этого", и назвал материалы суда "макулатурой или туалетными бумажками".

На следующий день после избрания меры пресечения судья по делу Порошенко ушел в отпуск.

21 января была подана апелляция на решение суда - прокуроры настаивают на аресте с возможностью залога в размере 1 млрд грн.