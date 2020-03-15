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15.03.2020, 22:00
Суд по MH17, Украина на карантине, вечный Путин и жизнь в коре Земли: новости недели

В Нидерландах начался суд по делу MH17, в Украине ушли на карантин школы и закрываются границы, в Минске подписан документ о консультациях с ОРДЛО, Путин сможет править до 2036 года, а в коре Земли нашли жизнь. Обзор LIGA.net.

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В Нидерландах начался суд по делу о сбитом лайнере рейса MH17

Суд по делу MH17 в гааге (Фото: EPA)

В Нидерландах 9 марта начался суд по делу сбитого 17 июля 2014 года на Донбассе малайзийского авиалайнера рейса MH17. Первый этап судебного процесса должен продолжаться до 27 марта с перерывом на неделю.

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Начальные заседания посвящены преимущественно процедурным вопросам, а сам процесс может растянуться на месяцы, а возможно и на более длительный период.

В первую неделю процесса адвокат родственников погибших в крушении Джерри Скиннер заявил, что ЗРК БУК, которая сбила лайнер, не могла бы покинуть территорию России без личного разрешения ее президента Владимира Путина. Также он выразил надежду, что на суде будут названы и фамилии приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с теми, кто орудует от лица РФ на Донбассе.

Прокуратура заявила о наличии показаний свидетеля, по которым рядом с БУКом во время атаки на самолет находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ. Свидетель - бывший боевик террористической организации "ДНР". Он также рассказал, что боевики "были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет. Однако, когда первые люди вернулись с места крушения, оказалось, что это гражданский борт".

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Теги: суд, владимир путин, минские соглашения, MH17, карантин, андрей ермак, коронавирус
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