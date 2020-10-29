"Судьям пора в Ростов", Минфин хочет контролировать деньги врачей. Что надо знать утром

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Вчерашнюю новостную картину дня в Украине хочется поскорее развидеть

Очередной рекорд погибших от COVID-19, среди них и переизбранный мер Борисполя Анатолий Федорчук. Аппарат Верховной Рады лишил аккредитации 19 СМИ, среди них одна из лучших команд расследователей Слідство.Інфо. Зачем это было сделано, в аппарате Рады внятно не объяснили. Но для журналистов – это явный сигнал о желании цензурировать их деятельность. Вечером всплыл скандал с главой Конституционного суда, купившим землю в Крыму уже после российской оккупации. Как?!!



Из хорошего: в Конституционном суде нашелся один судья, который нашел в себе смелость выступить с так называемым особым мнением. Сергей Головатый по полочкам разложил, что не так с решением КС "урезать" антикоррупционную реформу. Больше по ссылке.

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"Судьям пора в Ростов". На пятницу под КСУ собирают акцию протеста

Большой скандал продолжается. Как выяснили журналисты Схем, глава КСУ имел личный мотив обрушить антикоррупционную реформу. В 2018 году он купил землю в оккупированном Крыму (соблюдая российское законодательство). И не задекларировал покупку. Теперь, под его руководством, КСУ избавил своего шефа от проблем. И всем прочим судьям тоже помог. И всем чиновникам. Но еще КСУ лишил сам себя легитимности и доверия общества.

В пятницу общество идет под стены этого, с позволения сказать, суда. Других рычагов не осталось. Потому что власти, похоже, либо не хотят ничего делать, либо не хотят ничего делать. А сами судьи уходить в отставку не собираются. Больше по ссылке.

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Мінфін хоче контролювати гроші лікарів. Це може "поламати" медреформу

У медичному світі вже зріла ідея страйку. Мінфін захотів перевести всі лікарні, центри сімейної медицини та аптеки, які отримують за наше лікування та обслуговування кошти від Нацслужби здоров'я, на казначейські рахунки. Мова в тому числі про приватників, які теж у реформі. Це означає більший контроль, більше проблем для лікарів, затримки з грошима. І все це відіб'ється на нас як пацієнтах. Лікарі проти, МОЗ проти, НСЗУ проти... То навіщо це Мінфіну і що міністерство вирішило після початку скандалу? Більше за лінком.



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