Суицид из-за коронавируса, прогноз курса доллара, индийская аюрведа. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

От коронавируса в Украине погибли почти 11000 человек. На самом деле больше. Нет, речь не о манипуляциях со статистикой. У многих переболевших коронавирусом, был серьезный дополнительный эффект – апатия, перерастающая в депрессию. И часть людей прервала депрессию вместе с жизнью. Сколько случаев суицида из-за коронавируса неизвестно. Но это десятки, а скорее сотни случаев. Тамара Балаева рассказывает историю харьковского врача Олега Басилайшвили. Он переболел коронавирусом и 14 сентября покончил с собой. У Томы получилось намного больше, чем история трагедии: здесь и о жизни, и работа украинских врачей, и как Харьков встретил коронавирус, и что заставляет людей сделать последний шаг. Важный текст, почитайте. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Байден определился с главой Госдепартамента и советником по нацбезопасности

Хорошая новость с утра. Стало известно, кто будет отвечать у Байдена за внешнюю политику: главой Госдепа может стать Тони Блинкен, а помощником по нацбезопасности – Джейк Салливан.



Они оба помогли Байдену сформулировать стратегию, которая включает "немедленное обращение к союзникам США" в противовес подходу Трампа "Америка прежде всего", и демонстрацию готовности работать сообща над глобальными проблемами вроде пандемии.



Наряду с обещанием Байдена помогать Украине не только в реформах, но и с летальным оружием – это хорошие новости. Оба кандидата намерены усиливать роль НАТО в мире и противостоять угрозе незаконных действий России. А нам только это и нужно.



Блинкен в свое время горячо поддержал решение Обамы уничтожить бен Ладена. Занимался Сирией – и тогда все было эффективно, без предательства курдов.



Он также сформулировал санкционную политику против России за оккупацию Крыма, правильно сделав акцент на внутреннем окружении Путина и олигархах – Госдеп в итоге разработал гибкий санкционный механизм, постоянно дополняющийся. А Путина назвал "международным преступником".



То есть скоро Украине еще больше оружия, а России – еще больше санкций. Неплохая перспектива. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Гривня готовится к антирекорду. Сколько будет стоить доллар? Прогноз курса до 27 ноября

Ноябрськое укрепление гривни закончилось: курс так и не смог преодолеть отметку в 28,1 грн/$ и вернулся к привычным показателям этой осени – 28,3-28,5 грн/$. На фоне вероятных повторного локдауна и бюджетного кризиса гривне очень не хватает позитивных новостей. Что это значит для курса и сколько доллар будет стоить через неделю? Детали – в еженедельном обзоре. Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

Как коронавирус влияет на психику, и почему он может привести к депрессии и даже суициду. История самоубийства известного харьковского врача Олега Басилайшвили. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Аюрведа це… Користь і шкода популярної стародавньої індійської народної медицини

Так круто думати, що є система, здатна вилікувати нам і тіло, і душу, правда? Це обіцяє стародавня система індійської медицини Аюрведа. І за кордоном, і в Україні по ній проводять семінари, навчання, коштовні процедури "очищення" організму "від шлаків". Заради неї більш заможні люди їдуть аж в Індію! Ми вирішили розібратися, що це насправді таке, кому може допомогти, а кому – навпаки – нашкодити. Більше за лінком.

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