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Разбор | "Своих граждан на произвол не бросим". Как спасут украинцев, оставшихся в Афганистане

Цей матеріал також доступний українською
Эвакуированные из Афганистана в Киеве (Фото - пресс-служба ОП)
31.08.2021, 16:40

Украина эвакуировала из Афганистана до 700 человек. Но там еще остаются те, кто просили помощи у Киева. Что происходит – рассказывает LIGA.net

В середине августа в Афганистане воцарился хаос. Несмотря на беспорядки, Украина сумела вывезти оттуда около 700 человек, став одним из лидеров в Европе по эвакуации. В ОП говорили, что эвакуировали всех граждан, заявивших о желании покинуть Афганистан. Но сейчас в захваченной Талибаном стране остаются украинцы и их семьи, которые не теряют надежду выехать.

В МИД сказали LIGA.net: "Работаем 24/7, никого не бросим на произвол". В ОП также говорят, что продолжат искать пути выхода из сложившейся ситуации, но отмечают – простое и быстрое решение невозможно. Как Украина провела операцию по эвакуации граждан, почему пока спасли не всех и что будет дальше – рассказывает LIGA.net.

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КАК УКРАИНА ЭВАКУИРОВАЛА ЛЮДЕЙ

Операцию по эвакуации Украина начала 15 августа – талибы захватили Кабул, там воцарился беспорядок. Первый украинский самолет 16 августа вывез оттуда 79 человек: восемь украинцев, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, Беларуси и Афганистана. Последние три борта прилетели в Киев три дня назад. Замглавы МИД Евгений Енин сообщил, что там находились украинцы и иностранцы, в частности представители СМИ и ООН.

Всего за две недели Украина шестью рейсами эвакуировала около 700 человек. Это стало результатом совместной работы украинских дипломатов, военных и разведчиков. 

О подвиге украинских военных рассказало канадское издание Globe and Mail (GaM). Украинские спецназовцы провели "дерзкую спецоперацию" и спасли 19 афганских переводчиков и членов их семей, один из переводчиков работал на GaM. В пятницу 27 августа, через день после теракта у аэропорта Кабула, они, несмотря на риски и хаос на улицах, пешком вышли в город. Спецназовцы нашли по фото номерных знаков два микроавтобуса с афганцами и сопроводили их до аэропорта.

"Колонна вошла (в аэропорт, – ред.), потому что появились украинцы. Мы просто отправили им номера наших автомобилей… и они пришли на местный базар, чтобы найти нас. Они спросили – "Украина?", мы сказали – "Да!", – и они затащили нас внутрь", – рассказывает Мохаммед Шариф Шараф, переводчик The Globe и отец пятерых детей.

Из аэропорта Кабула группа афганцев вместе с другими людьми улетела на военном самолете в Исламабад, а затем с посадкой в Баку добрались до Украины. При этом планы по эвакуации, разработанные США и Канадой, провалились. Согласно им, афганцы сами должны были добраться до ворот аэропорта, что было невозможно. А украинская операция удалась благодаря переброске спецназа в город.

ПОЧЕМУ СПАСЛИ НЕ ВСЕХ И ЧТО ДАЛЬШЕ

28 августа ОП и МИД заявили – эвакуированы все украинцы, заявившие о таком желании. При этом в ведомствах не исключили, что в других городах Афганистана еще остались граждане и, возможно, эвакуация продолжится. 

"Все занимавшиеся эвакуацией своих граждан государства исходят из того, что в этой стране еще могут оставаться их люди. Естественно, что Украина тоже из этого исходит", – говорит LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк, уточнив, что еще при встрече последних рейсов власти допускали возможность продолжения эвакуации после запрета полетов.

Нужно понимать, в каких условиях происходила эвакуация – власть Афганистана рассыпалась, в стране был хаос. Но Украина смогла вывезти больше 700 человек: это наши граждане, их родственники, обладатели вида на жительство, а также иностранцы, афганцы. По понятным причинам ни одно государство сейчас не совершает полеты туда, – говорит советник главы ОП Михаил Подоляк

30 августа журналистка Катерина Малофеева сообщила, что сейчас в Кабуле находятся по меньшей мере 56 граждан Украины и члены их семей, которые хотят покинуть Афганистан, но их еще не эвакуировали. Она рассказала LIGA.net, что находится с ними на постоянной связи. Некоторые из них подали эвакуационные документы в украинское посольство еще 18 августа. Там ответили, что приняли их. Но по состоянию на вчера, говорит журналистка, с опрошенными ею людьми на связь никто не выходил. Эти люди приняли решение самостоятельно отправиться к аэропорту, рассчитывая, что им удастся выехать. Но у них не получилось.

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Список из 56 граждан Украины, по словам Малофеевой, был сформирован 27 августа непосредственно у аэропорта, когда эвакуация де-факто подходила к концу. Журналистка говорит, что список неокончательный и людей там больше. Среди них есть не только граждане Украины, но и люди, имеющие временный/постоянный вид на жительство или визу. Некоторые и вовсе не имеют никаких украинских документов, но являются членами семей украинцев.

Проблема в том, что 31 августа США завершили эвакуацию из Афганистана. У Вашингтона была договоренность с Талибаном, что боевики не будут препятствовать операции до этой даты. Талибы говорят, что не станут мешать покинуть страну и после. Но есть три проблемы: первая – вопрос доверия к ним; вторая – боевики уже взяли под контроль аэропорт Кабула и сейчас он закрыт; третья – недавно талибы заявили, что больше не пустят на эвакуационные рейсы афганцев. 

Маршруты возвращения наших граждан могут быть откорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула, – говорит спикер МИД Олег Николенко

Сегодня спикер МИД Олег Николенко сообщил LIGA.net, что за последние несколько дней они наблюдают "новую волну запросов об эвакуации" и Украина планирует продолжить вывозить оттуда граждан после 31 августа. По его словам, риски безопасности продолжают расти.

Сейчас посольство Украины в Таджикистане, говорит Николенко, "уточняет данные людей, их численность и местонахождение, а также поддерживает с ними связь (Малофеева говорит, что до 30 августа с ними на связь не выходили – ред.)". А дипломаты и представители других ведомств работают над поиском дальнейших безопасных путей выезда, в частности с использованием других аэропортов или наземных маршрутов.

"Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях", – сказал Николенко, уточнив, что "они работают 24/7 и никого не бросят на произвол".  

Создавать хайп из эвакуации точно не является самой продуктивной идеей, – говорит собеседник LIGA.net в МИД

Источник LIGA.net во внешнеполитическом ведомстве рассказал, что эвакуация продолжится, пока оттуда не вывезут всех граждан Украины, несмотря на сложные условия. Также Украина вытягивает и граждан других стран по обращению этих государств. Но при этом он уточнил, что есть разница между "украинцами в Кабуле" и "родственниками украинских граждан". Собеседник объяснил, что иностранец может попасть в украинский список на эвакуацию, если к МИД или ОП обратится страна или международная организация, с которой этот человек сотрудничал.

Также один из украинцев, которого эвакуировали из Афганистана в конце позапрошлой недели, рассказал LIGA.net, что его знакомых там не осталось: "Те, о ком идет речь – граждане Украины афганского происхождения, с визой или чем-то подобным". 

По словам Подоляка, сейчас циркулирует разная информация о численности оставшихся там людей, связанных с Украиной.

Действительно ли эти люди граждане Украины или имеют связь с нашей страной – все данные проверяются, анализируются, чтобы найти пути выхода для тех, кого нужно забрать, – объясняет Подоляк

Он также предположил, что возможно их эвакуируют через границу соседних стран или гуманитарные миссии, с помощью других государств, имеющих влияние в регионе.

"В любом случае, позиция государства – нужно эвакуировать тех, кого мы должны и можем забрать. Очевидно, что это невозможно сделать как-то просто или за несколько дней. Но поиск путей эвакуации из Афганистана нуждающихся будет продолжен", – резюмировал советник главы ОП.

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Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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МИД эвакуация Афганистан талибан офис президента аэропорт кабула
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