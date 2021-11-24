SWIFT, Javelin и обвал рубля. Что ждет Путина, если он нападет на Украину: три сценария

Россия готовит вторжение в Украину в конце января или начале февраля 2022 года, утверждает глава ГУР МО Кирилл Буданов. Осталось немного времени, чтобы предотвратить агрессию, – подтверждают его заявление данные американской разведки. И на Западе уже думают, как сделать для России цену за новую войну несоизмеримо высокой.

Начались "серьезные консультации" по возможному ограничению доступа России к оборудованию и технологиям для добычи нефти и газа, говорит LIGA.net собеседник в Минобороны.

"Запрет на экспорт в РФ товаров и технологий, от которых она критически зависима, может привести к полному коллапсу росэкономики в течение нескольких месяцев", – объясняет LIGA.net глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция СН).

Как страны Запада ударят по России, если Путин решится на новый раунд агрессии против Украины – три сценария от LIGA.net.

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АТАКА НА ВОСТОКЕ И В ОДЕССЕ. ВТОРЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ

У границ Украины – около 92 000 российских военных. Кремль готовит нападение на конец января или начало февраля, утверждает Буданов. Оно может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки. За ними последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через Беларусь.

По данным ГУР, так выглядит схема возможного нападения:

"Это не блеф, и есть короткий промежуток времени", чтобы помешать России начать агрессию, считает разведка США.

"Я все время нахожусь на связи с коллегами по линии ПА НАТО, чтобы в случае необходимости парламенты западных стран быстро приняли новые санкции против России. Ведется постоянная работа и консультации, поддержка Украины постоянно растет", – говорит Чернев.

Сколько займет процесс введения санкций – прогнозировать трудно, объясняет Чернев: "Все зависит от того, кто наложит санкции... Процесс может затянуться... Речь идет скорее о днях и неделях, а не месяцах".

"Это зависит от вида санкций и воли к их внедрению. Думаю, что если есть серьезное желание, то это можно сделать за считанные часы", – говорит LIGA.net глава комитета Верховной Рады по внешней политике, нардеп Слуги народа Александр Мережко.

"Я не исключаю, что в США наготове уже может быть какой-то пакет санкций", – предполагает Мережко.

Но сейчас на Западе нет единогласной позиции по степени реагирования на потенциальный новый раунд агрессии. Решительнее всех Украину готовы поддерживать Великобритания и США, лишь потом – Евросоюз, говорит собеседник LIGA.net в Минобороны. И хотя он ожидает, что США увеличит объем оборонной помощи Киеву, там не готовы поставлять оружие, которое может спровоцировать Россию.

США действительно думают добавить в новый пакет поддержки противотанковые комплексы Javelin (их уже применяли на Донбассе), системы ПВО Stinger и минометы. Также есть возможность отправки военных советников и, возможно, вертолетов Ми-17.

Вашингтон подталкивает Европу к разработке пакета мер для сдерживания Кремля. В ЕС и НАТО идут консультации о серьезных действиях на опережение, утверждает министр обороны Алексей Резников. Это политические, экономические шаги и помощь Украине.

"Меня заверили, что идут консультации между другими членами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень серьезные меры. На опережение, я подчеркиваю", – сказал Резников.

В США предупредили РФ, что готовы использовать ряд инструментов для ответа на вредоносные действия. "И мы без колебаний воспользуемся этими инструментами в будущем", – заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена Голосу Америки.

Речь о невоенных инструментах поддержки. "Агрессия РФ будут очень дорого ей стоить, во всех измерениях слова "дорого", – говорит Резников.

"Украинская дипломатия консолидирует поддержку нашей страны международными партнерами на фоне российского бряцания оружием", говорит LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.

Тема безопасности Украины и укрепления ее оборонных возможностей, утверждает он, были ключевыми вопросами встреч и переговоров главы МИД Дмитрия Кулебы в Вашингтоне и Брюсселе.

Сейчас, по его словам, украинские дипломаты с партнерами разрабатывают комплексный пакет сдерживания РФ: "Он включает в себя набор конкретных мер, в частности санкционного характера, перечень потребностей ВСУ на случай расширения российской агрессии".

На следующей неделе Кулеба обсудит этот пакет на заседании глав МИД стран-членов НАТО в Риге (Латвия), говорит Николенко: "Приглашение принять участие в этом заседании подтверждает высокий уровень доверия между нашим государством и Альянсом".

"Основным невоенным инструментом влияния на Россию со стороны западных партнеров являются санкции", – объясняет LIGA.net эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик. Они могут применяться к российским компаниям, доступу к западным технологиям, оборудованию и кредитам, конкретным лицам или целым секторам экономики. Последние наиболее болезненны, говорит эксперт.

"Но было бы логично вводить санкции поочередно, чтобы дать возможность Путину отступить", – считает Чернев.

1. САМЫЙ ЛАЙТОВЫЙ СЦЕНАРИЙ. УДАР ПО ЧИНОВНИКАМ

В случае новой агрессии Запад точно введет санкции против российских чиновников, причастных к планированию и реализации операции. Такие ограничения предусматривают запрет на въезд, хранение активов, заморозку существующих счетов в западных финучреждениях.

Такие санкции уже применялись странами Евросоюза и США против ряда российских чиновников и военных в 2014 году. Однако на поведении Путина это никак не сказалось. И сейчас такой сценарий является наименее безболезненным для России.

Но риск, что Запад остановится лишь на этом, невелик.

"Это самый слабый сценарий поддержки Украины. Реального влияния на стратегическую ситуацию он не окажет. Скорее это будет заявление о публичной моральной поддержке Украины как жертвы агрессии", – говорит Москалик.

Такие санкции коснутся в первую очередь военных, объясняет он. А против них подобные ограничения "введены самой Россией": "Их передвижение по странам Запада и наличие там счетов и так запрещено российскими законами. Это больше "моральная поддержка".

2. УМЕРЕННЫЙ. УДАР ПО БЛИЖАЙШЕМУ ОКРУЖЕНИЮ ПУТИНА

Куда большей турбулентностью для России могут обернуться санкции против олигархов из ближайшего окружения Путина.

"Российская элита держит деньги в западных банках, имеет там недвижимость, отдыхает и учит своих детей. Для росэлиты сама РФ с ее колоссальными проблемами – это место не для жизни, а исключительно для зарабатывания денег", – говорит Мережко.

Новые санкции против окружения Путина могут очень болезненно ударить по конкретным интересам, считает нардеп, поэтому такие ограничения – весомый аргумент в руках Запада.

"Это может заставить российскую элиту выбирать между лояльностью к Путину и перспективой потери денег и собственности на Западе", – утверждает Мережко.

Именно этот инструмент, вероятнее всего, будет использован Западом для сдерживания российской агрессии.

Арест "российского триллиона" – теневых средств российских олигархов на заграничных счетах – станет болезненным шагом, говорит Чернев.

"Это сузит возможности режима Путина для финансирования гибридной войны против Запада и вызовет неудовлетворение самим Путиным в российских элитах", – объясняет он.

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА. СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИИ

Самым жестким сценарием станет применение всех вышеперечисленных ограничений плюс введение секторальных экономических.

"Это был бы самый болезненный вариант. Не только персональные санкции, но и ограничения против целых ветвей российской промышленности, секторальные санкции. Вообще крайним вариантом является тотальная экономическая, политическая и дипломатическая изоляции страны-агрессора", – объясняет Мережко.

"Именно они сейчас и являются фактором переговоров и давления на Россию. Их введение – это довольно ответственное и нерядовое решение", – считает Москалик.

Ввести "сокрушительные санкции" на случай агрессии уже предложил один из главных сенаторов-демократов США Боб Менендес. Его план: Байден каждые 15 дней будет оценивать уровень эскалации военных действий против Украины по сравнению с положением дел до 1 ноября 2021 года. И если он сочтет, что происходит "значительная эскалация", то Вашингтон должен в течение месяца ввести санкции.

Менендес предлагает не только оказать дополнительную военную помощь Украине, но и ввести ограничения против:

самого Путина, военных и политиков, причастных к агрессии;

Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и других;

предприятий нефтегазовой отрасли РФ;

операций с суверенным долгом.

Рассмотрение его правки в оборонный бюджет состоится уже после Дня благодарения. Если проект примут, это серьезно ограничит Россию.

Вероятно, первые ограничения коснутся финансового и банковского сектора России и будут внедряться по нарастающей, считает Чернев. А использование Западом санкций по типу нефтяного эмбарго или отключения от SWIFT, говорит нардеп, будет расценено Кремлем как объявление войны. Но это главное средство давления на РФ: "Инструмент для существенного ухудшения социально-экономического положения в РФ и стимулирования протестных настроений".

"Безболезненных для Путина реакций со стороны Запада не осталось. Поэтому он так долго колеблется насчет прямого вторжения в Украину", – считает Чернев.

Нардеп уверен, что больше всего Путин опасается втягивания США, Великобритании и всего НАТО в прямое военное столкновение с РФ: "Россияне могут простить диктатору все, кроме военного поражения".

Запад может обвалить курс рубля, внедрив санкции на финрынках и перекрыв доступ к внешним займам. Последним шагом, по словам Чернева, будет запрет на экспорт в Россию групп товаров и технологий, от которых она критически зависима: "Это может привести к полному коллапсу российской экономики в течение нескольких месяцев".

Последний вариант уже рассматривают на Западе. США начали "серьезные консультации" по ограничению доступа России к технологиям и оборудованию для добычи нефти и газа, рассказывает LIGA.net собеседник в Минобороны. По его мнению, это будет значительный удар по экономике РФ: у нее нет ничего своего в этой сфере.

Новое вторжение в Украину будет разрушительно для РФ, считает Резников, еще и потому, что ВСУ научились защищать и находятся на достаточно высоком уровне: "Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и как проливать кровь врага – тоже знают и умеют это делать".

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