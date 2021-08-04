НАБУ нашло беглого судью Николая Чауса. В одном из самых очевидных мест – в клинике Феофания. Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения. Завтра его должен подтвердить Высший антикоррупционный суд Украины. Заседания суда Чаус будет ожидать в изоляторе временного содержания СБУ. История подходит к концу?

Эта история началась пять лет назад, в начале августа-2016, – с двух стеклянных банок, в которые Чаус (по версии следствия) утрамбовал $150 000 взятки. После этого неприметный столичный судья попал в шпионский детектив, в котором нашлось место побегу, похищению, спецслужбам, погоням и большим политическим играм.

Кто такой Чаус, как он оказался сначала в Молдове, а потом в Украине, и какие планы строят на него НАБУ и Офис президента: 10 фактов.

1. Судил Корбана и активистов Майдана

В Днепровском суде Киева Чаус работал с 2002 года, но в медийном пространстве светился редко. Публичная история Чауса началась в декабре 2013 года, когда он подыграл режиму Януковича и засудил двух активистов Автомайдана. При этом умудрился на полгода лишить прав Константина Вельтищева, который утверждал, что даже не ездил в Межигорье к Януковичу, – его авто весь тот день стояло в гараже.

"Человек никуда не ездил. А у него забрали права, – говорит LIGA.net адвокат Роман Маселко. – Когда дошло до рассмотрения этого кейса в Высшем совете юстиции, Чаус прислал сообщение, что он в больнице на стационарном лечении. Заседание перенесли. А уже через два-три дня Чаус рассматривал дело Корбана и был здоров".

Дело Геннадия Корбана стало самым громким политическим кейсом в карьере Чауса. Один из тогдашних соратников Коломойского и врагов Порошенко фигурировал в истории о якобы похищении людей.

"Чаус судил по беспределу, – написал Корбан в Facebook. – С ним мы пережили тот знаменитый 30-часовый суд, управляемый из Администрации президента Порошенко. Чаус вынес беспредельный приговор". По его словам, через четыре года ЕСПЧ признал незаконным его задержание "в формате военной операции" и арест.

Маселко уверен, что именно участие Чауса в деле Корбана позволило ему избежать увольнения, которое за дела Автомайдана рекомендовала временная спецкомиссия. "Высший совет юстиции, очевидно, его вытягивал и отмазывал. Это было видно на 100%. И всем было понятно, что это связано с Корбаном", – объясняет он.

2. НАБУ обвиняет его во взятке в $150 000

Деньги нашли в стекляных банках, одну из которых судья закопал во дворе собственного дома. По данным НАБУ, Чаус требовал взятку в $150 000 за то, чтобы смягчить приговор в пользу подсудимой – в деле о перепродаже наркотиков. Заявление на Чауса написала дочь подозреваемой. Специально под Чауса купюры пометили.

Пакет с деньгами ему принесли прямо к зданию суда. Чаус сам утрамбовал их в банки. А через полтора часа вернулся в суд и признал подозреваемую виновной, но дал только 1,5 года условно.

В тот же вечер банки изъяли, а Чаус стал известен на всю страну.

3. Аресту помешал иммунитет

Но судья не был задержан – прикрылся судейским иммунитетом.

"На тот момент еще не действовали нормы Конституции, которые позволяют задерживать судью на горячем. И правоохранители, когда ловили судей на преступлении, не имели права задерживать. Они должны были получить на это разрешение Верховной Рады. Это время Чаус и использовал для того, чтобы покинуть Украину", – объясняет Маселко.

Верховная Рада в это время была на каникулах. Чаус написал заявление на отпуск до 1 сентября и исчез с радаров НАБУ. 11 августа он не пришел в САП на допрос и вручение подозрения. Через несколько дней САП признала, что понятия не имеет, где Чаус. Рассматривалось несколько вариантов его местонахождения: Крым, Беларусь, Россия.

Только 6 сентября, через месяц после скандала, Верховная Рада дала согласие на арест Николая Чауса. В ноябре его объявили в международный розыск Интерпола.

Уволили Чауса с должности судьи в ноябре 2017 года: за прогулы.

4. Пять лет скрывался в Молдове

Жена Чауса утверждает, что в Молдову его насильно вывезли "люди Грановского-Порошенко". По ее версии, 9 августа Чаус пришел домой, отвез всю семью за город и перестал отвечать на звонки: "Муж исчез... Уже потом я узнала, что он три недели до выезда в Молдову провел где-то в Ирпене... Они его со мной не связывали".

Светлана Чаус говорит, что муж почти не помнит этого периода, но ему говорили, что переправили в Молдову на чартерном самолете. И только через несколько дней он понял, что уже не в Украине.

Из судебного решения Высшего антикоррупционного суда следует, что следствие тоже не считает выезд Чауса в Молдову полностью самостоятельным шагом: побег могли организовать сотрудники Управления государственной охраны пятого президента Петра Порошенко. Они помогли ему пройти аэропорт без пограничного контроля и с паспортом похожего человека.

В марте 2017 года Чауса задержали в Молдове и поместили под домашний арест в арендованной квартире. НАБУ направило в Молдову документы на его экстрадицию. Но беглый судья попросил у страны политического убежища. Убежище ему не дали, но и Украине не выдали.

5. К похищению могут быть причастны спецслужбы

Как рассказали LIGA.net в НАБУ, перед похищением Чауса вот-вот должны были передать Украине по экстрадиции: "Нам должны были его выдать. Это был вопрос времени, и небольшого".

Чауса похитили 3 апреля 2021 года в Кишиневе. Предположительно, его переправили в Украину в багажнике автомобиля с дипномерами.



Молдавские СМИ писали, что за бывшим судьей почти месяц следили не менее 10 человек. Похитители прибыли в Молдову микроавтобусами регулярных рейсов и пересекали границу в пешем порядке. RISE Moldova сообщает, что пятеро из них использовали поддельные документы. "Они не приехали вместе, не заселились в одном месте и не уехали в одно и тоже время. Все меры предосторожности имели одну цель – похитить и вывезти из Молдовы Николая Чауса", – пишут расследователи.

Из материалов следствия, которые попали к журналистам, известно, что в похищении были задействованы три авто, одно из них якобы принадлежит украинскому посольству. Ссылаясь на материалы, RISE Moldova сообщает, что за рулем машины посольства находился военный атташе Сергей Сметанюк. Журналисты установили личности предполагаемых участников группы. Как минимум двое из них, Эдуард Ставицкий и Юрий Коваленко, связаны с разведкой, пишут они.

Неделю назад генпрокуратура Молдовы заявила, что расследование похищения судьи Чауса полностью завершено, и по делу были "идентифицированы люди из спецструктур Украины".



6. Жена Чауса подозревала в похищении ОП



Светлана Чаус считает, что его похитили из Молдовы по указанию Офиса президента: "С каждым днем все больше доказательств, что к похищению Николая Чауса причастен лично Зеленский. В Молдове об этом уже практически открыто пишут. Гарант Конституции, говорите? Слава и безнаказанность Кучмы–Гонгадзе не дает покоя?"

Через Facebook она неоднократно обращалась к Зеленскому: "Владимир Александрович... Отпустите Николая Чауса к семье".

7. Сначала объявился в Telegram

В апреле анонимные Telegram-каналы опубликовали видеозаписи предполагаемого похищения и фото Чауса со следами побоев.



В мае в Telegram появилось видео с обращением экс-судьи Николая Чауса. Из видео точно не ясно, когда и где оно записано. Ролик опубликован в созданном накануне Telegram-канале, названном именем судьи. На видео Чаус говорил, что "сейчас" его якобы не похищали – и он находится "в полной безопасности". Свое местонахождение не сообщал.

"Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но было не сейчас, а в 2016 году", – говорит экс-судья. Чаус утверждает, что с тех пор его "постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове". Экс-судья также заявил в тексте под видео, что в 2016-м его якобы похищали "очень влиятельные люди". Имен не называл.

Чаус добавил, что "в ближайшее время намерен появиться в Украине" и вместе с адвокатами "дать ответы на вопросы, которые интересуют общество, НАБУ и Госбюро расследований". При этом он требовал "гарантий безопасности" от украинских правоохранителей. Адвокаты Чауса, реагируя на видео, заявили: показания даются под давлением.

На данный момент уже понятно, как Чаус оказался в Украине, заявил LIGA.net его адвокат Ростислав Кравец. На вопрос, причастна ли к похищению военная разведка, он не ответил: "Из соображений его безопасности я не буду об этом говорить. В ближайшее время, когда будет принято решение о дальнейших действиях, сам Чаус в подробностях расскажет, что с ним произошло".

8. А потом в селе – в одних трусах

30 июля экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. По информации главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова, наряд полиции арестовал его для доставки в суд, ареста и последующей передачи НАБУ.

"Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилёв-Подольского районного отделения полиции и вывезли Чауса в неизвестном направлении", – сообщил в Facebook журналист.

Бутусов говорит, что Чаус содержался на базе ГУР – он якобы был освобожден по плану Банковой. "Он содержался на базе ГУР МО, и согласился сотрудничать с Офисом президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям незаконное пересечение госграницы либо любую другую статью, которая находится в подследственности СБУ", – пишет он.

В НАБУ заявили, что Чауса задержали "неназванные правоохранители". Хотя в НАБУ прекрасно знали, кто и куда его везет, и даже устроили экшн-погоню по центру Киева, сопровождая авто СБУ с Чаусом. Но на требования остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не отреагировали и отвезли Чауса в главный офис на Владимирской.

9. НАБУ и СБУ устроили войну за Чауса

Единственное уголовное производство, в рамках которого Чаус находится в розыске, расследует НАБУ. Именно поэтому сотрудники СБУ должны передать его детективам, считают в бюро.

"То, что сделала СБУ, – вне закона. УПК дает четкий алгоритм. Выявили – известили – отдали тому, кто расследовал и объявил в розыск. Все. Одно и то же лицо может иметь разный статус в разных производствах, которые расследуют разные органы. Но если лицо в розыске, должны отдать тому, кто объявил", – говорит источник LIGA.net в НАБУ.

В СБУ утверждают, что именно они с мая расследуют похищение Чауса из Молдовы. Поэтому, говорят в спецслужбе, "по Чаусу были предприняты меры для обеспечения его безопасности".

Адвокат Кравец говорит, что Чаус не является задержанным и находится под защитой СБУ. Он смог пообщаться с подзащитным, но подробностей не сообщил: "На мой взгляд, ему необходима медицинская помощь. Он ее не получает в нужном объеме. У него проблемы со здоровьем, связанные с незаконным удержанием и с тем, что с ним произошло".

Судя по событиям вчерашнего вечера, это не совсем так: детективы НАБУ нашли его в элитной клинике Феофания и доставили в изолятор. По данным журналиста Бутусова, речь идет о сделке НАБУ с СБУ. Чтобы достичь соглашения и сделать Баканова сговорчивее, НАБУ открыло три уголовных дела против руководства СБУ, пишет он.

В среду ВАКС во второй раз попробует рассмотреть ходатайство НАБУ по мере пресечения. На первое заседание 1 августа он не явился.

"Чаусу уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще в 2017 году. Вопрос, который будет рассматривать Высший антикоррупционный суд, касается применения избранной меры пресечения. Поскольку он сбежал, запустить ее сразу не могли. Но это – стандартная процедура", – объясняют в НАБУ.

В Офисе генпрокурора LIGA.net подтвердили, что Чаус проходит по двум делам: в НАБУ – в деле о взятке, здесь он подозреваемый; в СБУ – по факту похищения, пострадавший. По его же заявлению СБУ занимается защитой его жизни и здоровья. Офис генпрокурора не принимал никаких решений по смене подследственности в этих производствах.

Изменить подследственность просят адвокаты Чауса.

"Хотя я считаю, что вопрос Чауса может решить только СНБО. Руководство страны. Это нужно для сохранения имиджа страны и доверия к государственному управлению. Дело очень резонансное, абсолютно неадекватное и должно быть рассмотрено на СНБО с участием всех правоохранительных органов", – говорит Кравец.

10. Версия: Зеленский через Чауса топит Порошенко

Почему вокруг Чауса такой кипиш? Зеленский думает, что он ценный свидетель против Порошенко, считает глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. "Кто-то убедил президента Владимира Зеленского, что Чаус ценный свидетель против пятого президента Украины Петра Порошенко", – объясняет он.

По этой версии, Чауса вывезли из Молдовы и удерживали на военных базах, чтобы собрать компромат на бывшего главного разведчика Василия Бурбу и самого Порошенко.

В ОП эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

"Неформальная, кулуарная, теневая деятельность Порошенко и его ближайшего окружения в период 2014-2019 годов была настолько специфической и непродуманной, что не нужно даже стараться искать против них особый компромат. Компромата более чем достаточно, и по очень многим направлениям", – говорит источник LIGA.net в ОП.

Экс-судья Чаус – изумительный живой пример. Еще раз повторю: данная группа после себя и так оставила достаточно много юридически безукоризненных доказательств ее чернушности, и специально искать или создавать еще какой-то компромат – не имеет смысла, – утверждает собеседник на Банковой.

По его словам, в 2016 году и в последующие годы Порошенко настойчиво пытался убрать Чауса: "Можно предположить, что для Порошенко и части его тогдашнего окружения (особенно той части, которая последние два года находится в интенсивных бегах за пределами Украины) даже такая деталь – опасна. Именно они и были более всего заинтересованы в том, чтобы Чаус исчез навсегда и уж точно чтобы он не вернулся в Украину. Сейчас должна быть обеспечена безопасность Чауса, чтобы от него не могли избавиться те, кто так боялся его показаний все эти годы".

В окружении Порошенко отрицают причастность к делу Чауса. "Они задумывали найти компромат для очернения Бурбы, который тесно связан с операцией по ЧВК Вагнер, – говорит LIGA.net нардеп от Евросолидарности, бывший замглавы АП при Порошенко Ростислав Павленко. – И создать громоотвод для себя после скандала на всю Молдову и весь мир. Но я не думаю, что Бурба к этому причастен. Просто кто-то Зеленского убедил, что там может быть какой-то компромат. И ради него были все эти глупости сделаны".

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