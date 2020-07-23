Военные эксперты негативно оценивают достигнутое в ТКГ перемирие. Зеленский уверяет: оккупанты получат "мощный" ответ в случае провокаций

22 июля Офис президента заявил о "прорыве" в минском процессе. Стороны ТКГ согласовали дополнительные меры по прекращению огня на Донбассе, которые должны вступить в силу с 27 июля. Однако, никто из опрошенных LIGA.net не верит, что очередное "перемирие" удастся трансформировать в реальное прекращение огня. О чем договорились в ТКГ, в чем военные риски такого решения и будет ли деэскалация на Донбассе, - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 22 июля состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконференции. "Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня", - отрапортовал ОП. В этом же сообщении отмечается, что соответствующие меры "согласованы Украиной и РФ и поддержаны ОБСЕ".

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При этом у Зеленского не назвали, какие именно меры были согласованы. LIGA.net направила запрос в ОП с просьбой предоставить текст документа, однако на момент выхода материала ответа не получила.

Также подробностей не знают представители Донецка в ТКГ, поскольку меры по прекращению огня согласовывались "за закрытыми дверьми" в подгруппе по безопасности, говорит Сергей Гармаш.

"Обычно на отчет каждой подгруппе дается час. Вчера первой шла подгруппа по безопасности, которая вместо часа работала пять. Обсуждение велось "за закрытыми дверьми" и было достаточно нервным", - рассказал представитель Донецка в комментарии LIGA.net.

"Та сторона настаивала, чтобы подписи представителей Украины стояли рядом с представителями ОРДЛО. Этого не случилось. Украина настояла на другом механизме. Мы просто согласились с документом, который был направлен ОБСЕ. На одном документе подписей всех сторон не существует", - заверил Гармаш.

Зато детали переговоров знает экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, который практически одновременно с ОП рассказал о "радостной новости".

"Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населённых пунктах и тд", - написал Сивохо в Facebook и добавил: в документе предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа.

23 июля новые подробности удалось узнать от ОБСЕ. Представитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что в согласованном документе предусмотрено "эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников".

Стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства Вооруженных Сил Украины, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм". При этом "координационный механизм" еще предстоит создать при содействии СЦКК "в действующем составе".

"Ответка" возможна только в случае, если боевики попытаются "изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Очень показательна реакция РФ на достигнутое соглашение. Полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина "после пятимесячного сопротивления" согласилась на меры, которые "неоднократно предлагались Донецком и Луганском". В связи с этим Россия испытывает "удовлетворение".

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При этом Грызлов добавил, что соглашение было достигнуто только благодаря вмешательству замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака. Собеседник LIGA.net в украинской делегации подтвердил, что вчерашнее решение "принималось не в ТКГ, а выше", говоря о Козаке и главе ОП Андрее Ермаке.

Военный эксперт Олег Жданов негативно оценивает договоренности в рамках ТКГ. "Мы запретили нашим солдатам открывать ответный огонь и ввели наказание за нарушение режима тишины. Теперь, если та сторона начнет обстрел, украинским военным не остается ничего, кроме как бежать и спасаться", - отметил он в комментарии LIGA.net.

Никто не будет ждать, пока нас будут убивать, - министр обороны Таран

"Допустим, придет ДРГ противника, сядет тихонько рядом с нашими позициями и "засандалит" по своим же позициям. Это тут же зафиксирует патруль ОБСЕ. И рядом окажутся куча журналистов, которые покажут "жертв карателей". И мы будем нести ответственность", - объясняет военный эксперт. По его мнению, такие условия - сильный деморализующий фактор для украинских военных.

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Гармаш поясняет, что механизм наказаний за невыполнение приказов в документе не прописан и его еще будут разрабатывать. "Наказывать будут за нарушение приказов, а не за то, что будут стрелять. Если смотреть на то, что написано, то я негатива не вижу", - отметил он.

В свою очередь Зеленский призвал не искать "зраду". "У нас в Украине никто ничего не ждет, вы знаете, что когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно", - заявил он в ходе визита на Донбасс.

Поддержал его и министр обороны Андрей Таран. "Никто не будет ждать, пока нас будут убивать…Этот документ дает возможность всем показать свою политическую волю", - сказал он.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Представители Донецка в ТКГ от Украины слабо верят в то, что договоренности будут соблюдены. "Настроен скептически, так как подобных "окончательных" перемирий было подписано уже примерно 100500 и все с известным результатом" – написал в Facebook Денис Казанский.

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Гармаш также не верит, что Россия будет придерживаться соглашения. "Вчера во время работы политической подгруппы та сторона искала малейший повод, чтобы вообще сорвать переговоры. Они начали вспоминать решение парламента по выборам и требовать согласовывать с ними уже не закон об особом статусе, а Конституцию", - рассказал он LIGA.net.

Гармаш добавил, что в работе политической подгруппы не заметил даже намека на прогресс. "Но если на фронте перестанут меньше стрелять, то это даст нам больше простора для действий. Трудно принимать адекватные решения, когда ты понимаешь, что если сделать что-то не так, то там из-за тебя кто-то умрет", - объяснил он.

Вечером на брифинге возле КПВВ Станица Луганская Зеленский уточнил, что детали достигнутых договоренностей будут отдельно нарабатываться в рамках ТКГ, а самое соглашение должны подписать все участники "нормандской четверки".

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