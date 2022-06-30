"Там могильник для русских". Российские войска бежали с острова Змеиный: что это значит

Змеиный – наш: российские войска под огнем украинской артиллерии спешно покинули остров в Черном море. В России бегство своих военных назвали "жестом доброй воли". Конечно, это совсем не так.

"Змеиный, по сути, за последнюю неделю превратился для русских в запредельный могильник", – говорит LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как и из чего украинская армия накрывала оккупантов на Змеином, почему маленький участок суши в Черном море считают стратегически важной точкой и что даст его деоккупация: разбор LIGA.net — коротко.

За маленький украинский остров Змеиный площадью всего 0,214 км² шла ожесточенная борьба (видео – Google Earth/LIGA.net)

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Оперативное командование "Юг" утром 30 июня сообщило, что остатки российского военного гарнизона на двух катерах спешно покинули остров Змеиный в 120 км от Одессы. Этот остров был захвачен оккупантами в первый день большой войны, 24 февраля.

В ОК отметили, что ночью украинские военные удачно провели военную операцию – наносили ракетные и артиллерийские удары по острову: "Сейчас на Змеином бушует пожар, звучат взрывы. Установлением окончательных результатов операции занимается разведка".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне "не выдержали огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов". Важную роль в освобождении острова сыграла украинская самоходная гаубица "Богдана", добавил он.

СПРАВКА. 2С22 "Богдана" — украинская колесная самоходная гаубица. Cтала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм. Дальность стрельбы: 40-42 км осколочно-фугасным, 45-60 км активно-реактивным снарядом.



Существует в единственном экземпляре. Как написал в своем 2С22 "Богдана" — украинская колесная самоходная гаубица. Cтала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм. Дальность стрельбы: 40-42 км осколочно-фугасным, 45-60 км активно-реактивным снарядом.Существует в единственном экземпляре. Как написал в своем Facebook бывший глава СНБО Александр Турчинов , летом 2019 года проект "Богдана" был остановлен, финансирование аннулировано, а дальнейшие испытания – заблокированы.

Россия признала, что ВСУ выбили ее с острова Змеиный, но назвала бегство своих войск "шагом доброй воли" для "организации гуманитарного коридора" по вывозу зерна из Украины.

Поспешный отход россиян со Змеиного – это тактическое бегство, говорит LIGA.net Подоляк. Никакой доброй воли тут нет, оно обусловлено эффективными действиями украинских военных – и только.

Оккупанты не выдержали. Залужный показал удары ВСУ по Змеиному

"Изменение качества ведения артиллерийской обработки острова, резкое увеличение прицельной стрельбы, большие потери в живой силе и технике вынудили российское командование принять решение об отступлении. Потери россиян на этом направлении исчислялись десятками. Логистика их доставок практически полностью контролировалась уже нашими ребятами - артиллерией", – сказал он.

Россия пытается преуменьшить поражения, прокомментировал ложь Кремля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Но это не должно вводить в заблуждение партнеров и снижать поддержку Украины.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Остров Змеиный имеет стратегическое значение.

1) Контроль над морскими торговыми путями. "Это, по сути, контроль всей надводной и в некоторой мере воздушной обстановки на юге Украины", – сказал в мае начальник ГУР Кирилл Буданов. По его словам, тот, кто контролирует остров, в любой момент может заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины.

Хотя проблему экспорта зерна это не решит, считает Подоляк – все, что касается зерновых эвакуаций, не имеет никакого отношения к бегству русских: "Проблема с эвакуацией морским путем украинского зерна упирается в абсолютную лживость российской политической элиты, которая... использует зерновую тематику как способ глобального шантажа, - типа, заставляйте Украину сидеть за столом переговоров".

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2) Угроза высадки морского десанта РФ. "В теории это – единственный... регион, через который Россия может попробовать высадить тактический воздушный десант на территорию Приднестровья", – объяснял Буданов.

3) Позиции Черноморского флота. Российское командование после потери крейсера "Москва" перебросило на Змеиный несколько ЗРК для обороны своих военных кораблей в Черном море. По данным британской разведки, на острове находились комплексы "Тор" и "Панцирь".

4) Наблюдение за обстановкой в Черном море. В 2014 году, захватив Крым, россияне "отжали" у Украины инфраструктуру Черноморнефтегаза в северо-западной части Черного моря, напоминает LIGA.net военный моряк в отставке (капитан 1 ранга, ВМСУ), руководитель военных программ центра "Стратегия ХХІ века" Павел Лакийчук. Это Одесское, Голицинское месторождение с цепочкой газодобывающих объектов.

"Они бросили на них морпехов и спецназ. А потом разместили на объектах средства наблюдения за обстановкой в море", – объясняет он.

Остров Змеиный в этой цепочке был жирной точкой: "Контроль над ним позволял россиянам контролировать дунайские порты, выходы из Дуная, морскую границу между Румынией и Украиной. Фактически остров замыкал цепочку, которая отрезала нас от моря вообще".

Артиллерия несколько недель "утюжила" Змеиный, а ВМС топили корабли на подходах. Горячая фаза началась в середине июня.

"ВСУ около 10 дней с небольшим перерывом проводят операцию по уничтожению противника в Черном море. Один из ее элементов — зачистка военных объектов: средств наблюдения и ПВО на Змеином. В это же время по каким-то "неизвестным причинам" взорвались несколько вышек Бойко из этой цепочки, они до сих пор горят", – отметил Лакийчук.

По его словам, Украина уничтожила "глаза и уши врага" в Черном море.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Остров Змеиный будет или украинский, или безлюдный, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, вероятно, намекнув, что украинские войска могут вернуться на остров через какое-то время.

Деоккупация Змеиного — это только первый шаг к прекращению доминирования России на северо-западе Черного моря. "Я бы не называл с военной точки зрения это стратегической победой. Это такая оперативно-тактическая победа, после которой нужно провести очень много работы. И наши военные будут ее проводить", – считает Лакийчук.

Российские войска спрятались от возможных ударов Украины под побережьем Крыма. Это им не поможет, считает он: "С севера Украины, а теперь и Змеиного они так бежали — только "лапти сверкали". Хотя у крейсера "Москва" жест доброй воли вышел еще лучше".

"Но нужно помнить, что хотя с системой наблюдения у них теперь проблема, их эффективность в акватории значительно снизится, но ударные силы у них остаются, носители крылатых ракет остаются, – добавил бывший военный моряк. – Они могут ударить по кораблям или гражданским суднам, могут продолжать наносить удары по нашим городам. Эта опасность, к сожалению, не устранена".

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