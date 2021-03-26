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Тарас Кицмей в подкасте "Перші люди", ковид-паспорта. Что надо знать утром

26.03.2021, 10:00
Тарас Кицмей в подкасте
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 26 марта. Температура от +1 до +9, курс доллара 28.00

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Подкаст "Перші люди". Тарас Кицмей

Тарас Кицмей – просто рольова модель в Україні, така собі українізована американська мрія.  Виходець з маленького містечка на Тернопільщині, який через науку прийшов в IT-бізнес і за 28 років побудував найбільшу українську IT-компанію Softserve.  8 000 працівників, майже півмільярдний дохід, складні проєкти з Cisco, Amazon, Google. І що зовсім фантастично для України – хороша репутація, повага колег і багатьох львів'ян. 

І що ще важливіше для мене, як юного подкастера, – Кицмей розумний і ненудний співрозмовник. 

Перевірити мої враження, послухати інтерв'ю і підписатись на "Перші люди" можна на ApplePodcasts, Google Podcasts  та ще десятці різних кастівБільше за лінком.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Спасти турсезон. ЕС готов к введению ковид-паспортов. Украинцам планировать поездки?

Наприкінці минулого тижня в Євросоюзі представили "цифровий зелений сертифікат" – документ, що має посприяти відкриттю кордонів та відновленню міжнародного туризму. Частина європейських країн – особливо ті, економіка яких значно залежить від туризму, – Греція, Кіпр, Іспанія, Португалія – сподіваються завдяки ньому врятувати принаймні цьогорічний сезон літніх відпусток.

Коли новий документ запрацює, що потрібно для його отримання, чи можна буде потрапити до ЄС без щеплення та чи варто планувати цьогорічну відпустку в європейських країнах українцям?

Ми зібрали все, що наразі відомо про ініціативу. Більше за лінком.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Правила батьківства Анжели Єременко: популярної блогерки Bad mama

У своєму блозі Bad mama Анжела вже шість років відверто пише про материнський досвід "без глянцю".

Однак скандал навколо нього розгорівся лише цього року на початку березня. Анжела у блозі написала про несправний вібратор, який подарував їй хлопець на День закоханих. Частина користувачів соцмереж збунтувались. Мовляв, працівниця Центральної виборчої комісії не має права про такі речі писати. Після хейту Єременко звільнилася з ЦВК.

Після скандалу Єременко запросили стати позаштатною консультанткою Комітету з питань організації державної влади. Тож тепер Bad mama буде голосом реформи держуправління.

А в інтерв’ю LIGA.Life вона розповідає про свої правила батьківства. Більше за лінком.

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