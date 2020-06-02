В марте этого года в редакцию LIGA.net обратился Игорь Таран. Он заявил, что обладае ранее неизвестной информацией по двум резонансным делам, связанных с убийством народного депутата Евгения Щербаня и убийством журналиста Георгия Гонгадзе. В подтверждение своих слов Таран показал несколько копий своих заявлений в Генпрокуратуру, Нацполицию, следственный комитет РФ, а также ответы на них.

Его показания использовались в расследовании, в котором Юлию Тимошенко пытались признать причастной к смерти Щербаня.

Таран уверяет, что знает организаторов нападения на Щербаня, а также тех, кто просил убийцу Георгия Гонгадзе, Алексея Пукача, перезахоронить тело журналиста. Помимо этого Таран поделился подробностями подготовки к побегу Алексея Пукача в Парагвай, который якобы готовился в 2009 году. И не только этим.

Высокопоставленный экс-сотрудник Генеральной прокуратуры, занимавшийся расследованиями по убийствам Щербаня и Гонгадзе в разговоре с редакцией на условиях анонимности сообщил, что Игорь Таран действительно давал показания и считался важным свидетелем по озвученным делам в 2015 - 2017 годах. Также экс-прокурор уверен, что ряд показаний Тарана следует проверить в рамках уголовного расследования.

Таран около 20 лет был партнером крупного немецкого предпринимателя Хорста Гассманна, они продавали европейскую автотехнику в Украине. В начале десятых годов у них произошел конфликт, партнерство прекратилось. Сейчас Таран обвиняет Гассмана в серьезных преступлениях. Большую часть обвинений мы не публикуем из-за явного конфликта интересов. Мы отправили вопросы Хорсту Гассманну, однако на момент выхода интервью, комментарии не получили.

Таран объясняет свою внезапную публичность и откровенность желанием себя защитить. Хотя можно предположить, что есть еще одна причина: внимание к Тарану и его показаниям в резонансных делах, может помочь в деле о захвате его бизнеса.

Тем не менее, то что рассказывает Таран имеет большую общественную значимость и может повлиять на ход громких расследований.

Вы говорите, что давали показания сразу по двум резонансным делам: организации убийства народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году и по событиям вокруг убийства журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Сложно представить, как эти дела связаны друг с другом. Еще сложнее понять, как они связаны через Вас, человека, о котором фактически ничего не известно. Расскажите в двух словах о себе.

Служил на командных должностях в ВВС СССР, в дальней авиации. Потом - в Борисполе старшим помощником начальника смены управления полетов. Уволился в 90-м с должности подполковника. Уехал за рубеж, работал водителем грузовой машины, потом купил несколько своих. В те же годы познакомился с Хорстом Альфонсом Гассманном, владельцем компании «Alga» и одного из крупнейших европейских музеев ретроавтомобилей.

В 90-х Гассманн хотел открыть представительство своего автотрейдера в Украине, предложив мне этим заняться. Мы партнеры с 1993 года. Покупали в Германии новые и подержанные грузовые машины, прицепы, строительную технику, экскаваторы, бульдозеры, комбайны. Здесь продавали или сдавали в аренду. Одних комбайнов (немецких) было более 50 штук.

Основной вид бизнеса – автотехника?

Продавали и бензин - развозили крупными партиями на своих бензовозах по колхозам, совхозам, сахарным заводам. Но основные доходы шли от торговли техникой. В начале 2000-х мы суммарно выиграли тендеры “Укрзализныци”, “Укравтодора” и других госструктур на сумму около 100 млн грн. Поставляли технику для строительства автобана Киев – Одесса.

За все время было продано строительной, дорожной, автомобильной и специальной техники – около полутора тысяч машин. Если не считать 480 автобусов, которые Виктор Федорович своим распоряжением разрешил ввести в Украину в 2003 году.

Что за распоряжение?

О ввозе 480 подержанных автобусов «Ман», «Мерседес», «Неоплан», «Сетра» в Украину без уплаты таможенных платежей и пошлин, которое нам санкционировал лично Янукович, будучи премьер-министром (текста распоряжения нет в открытом доступе, оно имеет гриф «для служебного пользования», однако Игорь Таран предоставил копию этого документа).

Без этого распоряжения ввезти в Украину партию автобусов старше восьми лет было бы невозможным.

Откуда у вас такие связи? Как удалось заручиться поддержкой премьера?

Идею (о закупке автобусов для города – ред.) продвигал Виктор Остапенко, который в 90-х руководил автопарком ЕЭСУ. Он был в хороших отношениях с мэром Днепропетровска Иваном Куличенко, губернатором области Владимиром Яцубой и еще некоторыми влиятельными людьми. Яцуба дружил Януковичем.

По просьбе руководителей днепропетровской области я зарегистрировал компанию «Альга Днепропетровск», и по распоряжению этих же людей назначил ее директором Остапенко. Янукович подписал распоряжение (о ввозе автобусов старше восьми лет без пошлины) с условием , что половина машин пойдет в Донецк.

Это было единственное условие?

Люди, которые занимались вопросом, попросили за эту подпись 1 млн. евро.

Не много ли?

Стоимость всей партии этих автобусов превышала 10 млн. евро. Нам был дан зеленый свет во всех инстанциях: распоряжение Януковича разошлось в милицию, прокуратуру, санэпидемстанцию, погранслужбу, таможню и т. д. Было даже отдельное постановление Кабмина для фирмы «Альга Днепропетровск», наделявшее ее правом зарегистрировать автобусы в Днепропетровском ГАИ. Чтобы вы понимали, 20-30 автобусов на Ягодинской таможне оформлялись за 45 – 60 минут.

Как Вы были связаны с ЕЭСУ?

В 1994 – 1995 гг. представители ЕЭСУ сами вышли на Хорста Гассманна, поскольку искали спецтехнику для разработки Токовского гранитного месторождения (в Днепропетровской области) и не только для него. Александр Тимошенко (муж Юлии Тимошенко – ред.) в то время курировал этот карьер. Поставки нашей техники пошли на «ЕЭСУ» через оффшоры.

Так утверждаете на основании чего?

Я был представителем компании «Альга» в Украине, имел от Гассманна генеральную доверенность с правом распоряжаться всеми финансовыми ресурсами в Украине. Поэтому все документы проходили через мои руки, позже я передал их в Генеральную прокуратуру.

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Я видел счета. По бумагам, некоторые поставки для ЕЭСУ шли через немецкие фирмы Гассманна от кипрской “Сомали Энтерпрайзис”. В том числе, фирмы Гассманна были задействованы и в истории с натовскими машинами.

Что за история с машинами НАТО?

В середине 90-х годов НАТО обновляло свой неприкосновенный запас – автопарк в Германии. Об этом знало правительства Павла Лазаренко и попросило о передачи списанных активов Украине.

Это сотни военных грузовых Мерседесов, МАНов, автомобилей скорой помощи, специальной, окопной, пожарной техники, экскаваторов и т.д., которые должны были разойтись в армию, по сельскому хозяйству, больницам, но на деле их попросту продали. Они до сих пор ездят по нашим дорогам.

Как это стало возможным?

Когда техника выехала из Германии, были подменены инвойсы: в Украину машины зашли уже не как гуманитарка для государства, а как поставка для корпорации ЕЭСУ. Оплата шла на несколько фирм, связанных с Хорстом Гассманном, а оттуда на “Сомали Энтерпрайзис”. Можете посчитать, сколько стоил автопарк из тысячи единиц средней стоимостью по 10 000 долларов за каждую. Без пошлин и налогов. Более того, под шумок с этой же партией (натовской техники) в Украину завезли новенькие легковые мерседесы Е-класса и грузовые машины для международных перевозок. Поскольку их включили в общий список гуманитарной помощи, то оформляли также без пошлин и налогов ….

Мы начали с того, как вы оказались замешаны в события вокруг дела об убийстве депутата Щербаня и дела об организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Тут надо быть точным. Я не знаю заказчиков убийства Гонгадзе. Я знаю, кто пытался воспользоваться его смертью.

Мы об этом сейчас поговорим. Давайте перед этим уточним связь между вашим с Гассманном бизнесом и этими преступлениями, чтобы понимать, чем подкреплена ваша информация.

Приблизительно в середине 1996 года Гассманн сказал мне, что намечается большая сделка по газу. Как потом я узнал, он договорился с владельцами ЕЭСУ, что будет покупать в Украине российский газ по низкой цене и перепродавать его в Германию.

В то время был конфликт вокруг поставок газа на крупные предприятия Донбасса. Лазаренко лоббировал поставки через ЕЭСУ, а депутат Евгений Щербань и его бизнес-партнеры хотели сохранить поставки через свою компанию «Атон». Планы Гассманна зависели от разрешения конфликта. И его вовлекли в этот конфликт.

Далее Игорь Таран рассказал подробности, которые ему известны в деле Щербаня. В частности, о том, что он имеет доказательства и знает о связи между убийством Евгения Щербаня и американского бизнесмена Пола Тейтума в Москве (убит через несколько часов после убийства Щербаня). Также он уверяет, что знает, кто и как финансировал нападение на Пола Тейтума в Москве).



Эту часть беседы с Игорем Тараном мы не публикуем, поскольку подробности разговора содержат серьезные обвинения против публичных людей. Подтвердить их документально либо данными из других источников информации на момент выхода интервью нам не удалось. Высокопоставленный сотрудник Генеральной прокуратуры, знакомый с делом Щербаня, подтвердил Лига.нет лишь тот факт, что ранее Таран был допрошен в рамках этого дела, информацию приобщили к материалам расследования.

Одновременно с этим Вы еще оказались свидетелем по делу журналиста Георгия Гонгадзе…

Свидетелем и заявителем. По делу об организации и установлении заказчиков убийства Георгия Гонгадзе.

Какая связь?

Связь - через людей, которые участвовали в организации убийства Щербаня и Тейтума и хотели воспользоваться фактом убийства Георгия Гонгадзе.

То есть, Вы оказались вовлечены в события вокруг дела Гонгадзе благодаря людям, которые имеют отношение к делу Щербаня?

Да. В 2008 – 2009 годах днепропетровские партнеры предложили Хорсту Гассманну крупный проект. Поставлять карьерную и прочую технику для вскрытия и разработки ильменитового месторождения «Володарское» в Житомирской области. Они планировали освоить одно из крупнейших в стране месторождений ильменитовых руд, разрабатывать карьер, потом строить там комбинат по добыче и обогащению руды, строить городок для рабочих на 25 тысяч человек с полной инфраструктурой. Гассманн кроме карьерной техники должен был поставить автобусы для транспортировки рабочих. Можете представить себе масштабы. На тот момент местные сельсоветы уже выделили несколько сотен гектаров, по бумагам, сельскохозяйственной земли для выпаса скота. Земли были выделены нескольким фирмам, за которыми стояли топ-чиновники.

Гассманн меня уполномочил вести переговоры от имени компании «Альга» в качестве эксперта по технике и другим вопросам. Я провел в переговорах и поездках около полугода.

С кем Вы встречались?

(Игорь Таран показывает фотографию, на которой он запечатлен вместе с человеком, похожим на Александра Тимошенко).

…Как раз на одном из карьеров Житомирской области.

На фотографии Александр Тимошенко? То есть, среди тех, с кем Вы встречались, был и Александр Тимошенко?

Да, он один из тех людей. Александр был связующим звеном между госорганами – Кабмином, Госгеонадра, губернатором и т.д.

В тот период на одной из встреч я услышал фразу о том, что «надо наведаться к Петровичу, завезти деньги…». По дороге в Киев мы заехали в ресторан на окружной Житомира, где нас ждал незнакомый мне человек в сопровождении еще пары людей. Хорошо рассмотреть его я не мог, внутри был полумрак. Они поговорили, передали ему какой-то пакет и мы разъехались. Но через три – четыре месяца Гассманн отправил мне конверт (из Германии) и назвал фамилию общих знакомых, которым я должен его передать в Украине.

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В конверте – а он был не запечатан, а просто заклеен – был, кажется, хорватский паспорт, на фамилию иностранного гражданина. Но фотографию в паспорте я сразу узнал – на ней был человек, с которым мы встречались на окружной Житомира. Он был очень похож на генерал-лейтенанта Алексея Пукача. Хотя окончательно я понял, что это он, лишь тогда, когда Пукача арестовали и показали по телевизору.

Кстати, в конверте был еще один документ – паспорт моряка. На ту же фамилию и с той же фотографией.

С этими документами Пукача должны были переправить в Парагвай. Я знаю даже маршрут: из Одесской области на иностранном торговом пароходе вверх по Дунаю до Германии, там он должен был причалить к грузовому речному терминалу компании Хорста Гассманна, а затем пересесть на пароход в Латинскую Америку.

Но ведь Пукач не сбегал...

Он отказался брать паспорт. Дело в том, что Пукачу изначально обещали немецкий паспорт репатрианта – казахского немца – это бы объясняло, почему он не знает язык, а говорит на русском. А ему сделали хорватский, наверное, поддельный. Без знания этого языка он мог быть заподозрен и арестован где угодно. Он боялся, что его таким образом подставляют и хотят от него избавиться.

Что из этого Вы рассказывали правоохранительным органам?

Все. Я давал показания в 2012 и 2013 годах в Генпрокуратуре, а также после Майдана в 2015 - 2018 годах. Я давал показания и по заказчикам убийства Щербаня, и по группе лиц, которые воспользовались убийством Гонгадзе. Суммарно эти показания занимают несколько томов по 250 – 300 страниц и аудио и видеозаписей около 10 часов.

Ответы ГПУ предоставлены Тараном (нажмите, чтобы увеличить)

Какое отношение имеет история про паспорт Пукача к людям, которые, как вы говорите, использовали убийство Гонгадзе?

В 2015 году в качестве свидетеля я дал показания по истории с паспортом Пукача в Генпрокуратуре в рамках уголовного дела, а также рассказал об обстоятельствах перезахоронения Гонгадзе. Вы же знаете его вначале убили, сожгли, потом тело переместили, отделив голову и перезахоронив отдельно.

Мои показания касались неизвестных ранее фактов. Я не могу пока уточнять источник информации, но помимо истории с паспортом я свидетельствовал о том, кто был в машине сопровождения, когда Пукач ехал перезахоранивать тело убитого. Знаю, кто просил Пукача выкопать тело Гонгадзе и перезахоронить так, чтобы оно оказалось в округе Александра Мороза. Эти те же люди, которые готовили побег Пукача в 2009 году. Все показания, фамилии изложены в уголовном деле.

Имеете в виду, что Пукач перевозил тело на одной машине, а впереди ехала еще одна?

И может даже не одна. Это была осень, сезон сбора урожая поздних культур, на дорогах полно машин с полей, соответственно, и патрульных машин. Представьте, какой риск везти в автомобиле окоченевшее тело высокого человека.

Кто был в машине сопровождения?

Высокий чин с большой властью. То, что он ехал впереди машины Пукача, гарантировало, что автомобили не остановят. Когда начали отрабатывать мою версию в 2015 году – может так совпало – но он выехал за пределы Украины, насколько я знаю, в Германию.

Кто он, назовете?

Я не могу называть имена людей, поскольку не было суда, и я давал подписку о неразглашении. Это тот, чью фамилию Пукач не называл в суде.

Могу сказать лишь то, что при генпрокуроре Викторе Шокине и под руководством замначальника управления Главного следственного управления Андрея Ткачука Генпрокуратура в 2015 – 2016 годах активно разрабатывала «мою» версию событий вокруг дела Гонгадзе. Даже хотели сделать очную ставку с Пукачем, провести следственный эксперимент. Ехать в тот самый ресторан, где была встреча в 2009 году, проверить мог ли Пукач действовать один, когда перезахоранивал тело… Например, были сомнения в том, что он в одиночку мог поднять тело и т.д.

И эта версия, что очень важно, указывала на непричастность президента Леонида Кучмы.

Слишком безапелляционно звучит, особенно от Вас: Вы – свидетель, но далеко не единственный и не близкий к орбите Кучмы.

Организовали перезахоронение тела и давали Пукачу (соответствующее – ред.) указание высокопоставленные люди из близкого круга президента Леонида Кучмы, но не он. К перезахоронению тела Георгия Гонгадзе Леонида Кучма не причастен, я это точно знаю. Именно этот факт – суть той версии, которая отрабатывалась, в том числе, на основе моих показаний.

Но потом Шокина отправили в отставку, а когда пришел Юрий Луценко, насколько я могу судить, интерес у следствия пропал.

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О вас не было известно и внезапно Вы решили выйти на публику с громкими заявлениями. Зачем и почему сейчас?

Когда генпрокурора Юрия Луценко уволили, я думал что новый генпрокурор (Руслан) Рябошапка будет расследовать, написал ему заявление, в котором повторно все изложил. Но когда тот заявил, что найти заказчиков убийства Гонгадзе маловероятно, я понял, что дела не будет.

Я уже устал бояться, мне неоднократно угрожали убийством. Я получил инфаркт, у меня отобрали все, что имел. Для меня публичность – лучший выход из этой ситуации. Я все время оглядывался, находился под этим гнетом. Мне все время обещали, что будет следствие и ко мне применят государственную защиту свидетеля. Но после того, как меня рассекретили, может произойти все, что угодно..

Что значит рассекретили?

Я давал показания в уголовных делах касательно Пукача и других причастных лиц как под своей, так и под другой фамилиями. Таким способом следствие меня пыталось защитить от возможных попыток закрыть мне рот. Но, дела переданы из Генпрокуратуры в ГБР и НАБУ, мое имя рассекречено, я это знаю. Поэтому я решил обратиться к журналистам. И если вдруг внезапно со мной что-либо случится: поскользнусь, отравлюсь, выпаду с балкона, застрелюсь, найдут у меня наркотики или оружие и т. д. – это случайностью не будет.

Кстати, как и не будет случайностью тот факт, что Пукач может выйти в этом году на свободу.

Каким образом?

Пукача задержали в 2009 году. Но большую часть времени он провел не в колонии, а в СИЗО. И сейчас продолжает там находиться. По «Закону Савченко», год в СИЗО равен двум годам в колонии. Таким образом, общий срок “отсидки” уже превысил 15 лет. Это рубеж, который с учетом других факторов – инвалидности и возраста – позволяет его адвокатам просить суд о досрочном освобождении уже в этом году. А на южном берегу Крыму его уже ждет купленный особняк.

Откуда знаете?

Рассказали неравнодушные люди.

СПРАВКА

Как писала Как писала LIGA.net , Алексей Пукач в прошлом году подал кассацию с просьбой сократить срок заключения с пожизненного до 15 лет. Одно из последних заседаний, должно было состояться 28 апреля 2020 года. Его перенесли. Ранее Пукач комментировал журналистам, что «уже отбыл полный срок за это преступление». В 2017 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко. Сейчас он продолжает отбывать наказание в СИЗО.

БИЗНЕС

Что с вашим бизнесом, продолжаете ли вести дела с Гассманном?

Бизнес у меня забрали в апреле 2011 года. Это предприятие на улице Пуховской, 1а – ЗАТ «ТРП», рыночной стоимостью на тот момент 12 млн. долларов, 75% акции которого я купил еще в 2003 году. Тогда же, в 2003 году, я выкупил залоговое имущество этого предприятия у банка - 5000 кв. м. офисных и других помещений, сделал евроремонт. Площадь территории – 3,5 гектара.

Предприятие захватил полк «Беркута» по приказу тогдашнего начальника ГУМВД Киева Алексея Крикуна. Штурмовала рота Дмитрия Садовника под руководством командира полка Владимира Александрова.

Нас охраняли две охранные фирмы – «Барьер» и «Стеллс». Владельцем «Барьера» был Анатолий Новак, который одновременно имел отношение к спецподразделению «Альфа» СБУ. Сейчас он заместитель директора НАБУ.

Новак при свидетелях тогда сказал, что на него давит командир «Альфы» по просьбе генерал-лейтенант Крикуна, чтобы «Барьер» открыл ворота и запустил рейдеров. Иначе Крикун угрожал отобрать у «Барьера» охранную лицензию. И «Барьер» открыл ворота. Они захватили проходную. Правда, другая охранная фирма – «Стеллс» - дальше никого не пустила.

После этого уже приехал полк Беркута, более ста человек на шести или семи «Богданах». Естественно, силы неравны. Нас всех выгнали под дулами автоматов и угрозой, что если добровольно не покинем территорию в течение 10 минут, у нас «найдут» наркотики и оружие. Об этом мне лично сказал командир полка Александров. После захвата, все мое имущество оказалось оформлено на фирму «Овруч-К» по балансовой цене 1,8 млн гривен.

Это фирма Олега Бардаченко, совладельца завода керамической плитки «Атем». Крикун ранее владел долей в 30% в этой компании, а потом переоформил на жену.

Кстати, Вы говорили, что обо мне мало что известно – но в 2011 году даже журнал «Корреспондент» писал об этом захвате.

Правда, это не помогло, меня через некоторое время по сфабрикованным обвинениям (в мошенничестве) задержали по приказу генерала Крикуна и запроторили в Лукьяновскую тюрьму. А во время обыска, санкции на который не было, украли из квартиры 210 тысяч долларов.

С чем были связаны эти события по вашему мнению?

Это была месть за то, что я сообщил известную мне информацию по делам Щербаня и Гонгадзе в СБУ в конце 2009 года.

Найдется немало людей, которые воспримут эти слова скептично. Бизнес-конфликт или рейдерский захват – может быть, но чтобы месть за ваши показания….

Какой бизнес-конфликт?! К Бордаченко пришел сын одного известного политика (имя Таран не уточняет ред.) и науськал, чтобы Олег с Крикуном заставил меня замолчать. По сути, ему дали отмашку: заберешь (у Тарана – ред.) всё – будет твое, мы прикроем по судам и правоохранительным органам.

Забрали все, что было на территории, в том числе то, что принадлежало Гассманну. Я потерял 12 млн. долларов, Гассманн – около миллиона евро.

Было открыто уголовное дело по факту завладения имуществом в крупных размерах и по факту мошенничества. Но насколько я вижу, заинтересованности закончить дело у следователей нет.

Наш бизнес с Гассманном закончился, он обвинил меня, что я не защитил его имущество. Последовал конфликт, потому что следующим шагом стал отказ Гассманна платить мне около миллиона евро дивидендов с фирмы «Альга Автомобили» (Санкт -Петербург) и путем подлога он лишил меня 20% акций в этой фирме на 2,2 млн евро. Об этом я написал заявления в Следственный комитет РФ.

Ответы СК РФ предоставлены Игорем Тараном (Нажмите, чтобы увеличить)

В рассказе Таран очевиден конфликт интересов: между Игорем Тараном и Хорстом Гассманном существуют имущественный конфликт (о конфликте идет речь в этом интервью). Мы направили Хорсту Гассману перечень вопросов, связанных с этими обвинениями Игоря Тарана. Но на момент выхода интервью, ответы не были получены.

LIGA.net направила запрос в Офис Генпрокурора о Таране и об его свидетельских показаниях. Полученный ответ можно назвать бюрократической отпиской: не подтвердил и не опроверг слова собеседника.





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