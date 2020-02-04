Telegram империя, падение на китайских биржах и AI лекарство. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 4 февраля. Температура от -1 до +5, курс доллара 25.08.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Из России с любовью. Анонимная империя Павла Дурова

Вы пользуетесь Telegram? Мы тоже. Целый месяц политическая редакция трудилась над спецпроектом о Павле Дурове и его мессенджере. Наши журналисты работали даже по ночам, обошли десятки и десятки спикеров, перелопатили гигабайты информации. Что мы выяснили? Слишком много, чтобы вместить в эту рассылку. Достаточно того, что на нас обрушилась критика практически из каждого анонимного утюга (паблика). Что это значит? Что материал вам пропускать никак нельзя. Больше по ссылке.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Коронавирус. Китайские акции за день потеряли $420 млрд стоимости

Китайские фондовые биржи открылись после 10-дневных “каникул”. И за первые часы работы их индексы рухнули на 10 и более процентов. Цены на железную руду в Китае снизились на 8%, нефть и пальмовое масло также опустились на максимально допустимый уровень - 10%. К закрытию торгов цена большинства акций немного “отскочила” и индексы отыграли часть падения. Shanhai Composite к закрытию был меньше на 7,7%, чем днем ранее. И это лучше, чем ждали инвесторы - фондовые индексы западных бирж в зеленой зоне. Это значит все не так плохо, как ожидали рынки и финансовый мир относительно легко пережил “черный китайский понедельник”. Больше по ссылке.



Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Citigroup уволила успешного трейдера за кражу еды из столовой

Интересный кейс из мира больших денег. Очередное подтверждение фразы: «Репутация в бизнесе — все». Неважно, сколько ты зарабатываешь и какую пользу приносишь компании. Если попался на мелком воровстве — с вещами на выход. Пруф — в материале по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Созданное алгоритмом лекарство впервые проверят на людях

На создание новых лекарств требуются миллионы долларов для вложения в разработку и годы усилий специалистов. Алгоритмы искусственного интеллекта могут изменить эту практику. И тысячи новых лекарств начнут появляться в считанные месяцы. Причём разработка обойдётся в разы дешевле. Это уже становится реальностью. ИИ может сделать медицину более доступной и эффективной. Больше по ссылке.

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