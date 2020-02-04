Тема дня. Что случилось с рейтингом Зеленского: объясняют социологи

Доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому снизилось на 8% с декабря по данным опроса Рейтинга, но он единственный политик с положительным балансом доверия. Что это значит и о каких настроениях в украинском обществе говорит: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Зеленский в апреле прошлого года выиграл выборы президента с результатом больше 73%. Сегодня социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты январского опроса, согласно которому Зеленскому доверяют 59% украинцев, а не доверяют - 32%. Он просел на 8% всего за месяц: в декабре баланс доверия/недоверия к президенту в опросах Рейтинга подавался в пропорции 67% против 25%.

По данным опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, Зеленскому в конце 2019 года доверяли 62%, не доверяли - 31%.

Президентская партия Слуга народа остается в топе: за нее готовы проголосовать 42,2% украинцев из числа тех, кто определился и пошел бы на выборы. Остальные далеко в хвосте: ОПЗЖ - 13,5%, Европейская солидарность - 9,5%, Батькивщина - 8,1%, другие набирают до 4%.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Первый вывод: опрос показал, что доверие сохраняется и к Зеленскому, и к партии Слуга народа, говорит замдиректора Рейтинга Любомир Мысив. "Конечно, есть проседание показателей. Но оно не критично при таких высоких цифрах и разрыве с ближайшими оппонентами. Для политики такие колебания нормальны, говорить о падении рано", - объяснил он.

Баланс доверия/недоверия к спикеру Рады и соратнику Зеленского Дмитрию Разумкову составил 26% к 44%, к премьеру Алексею Гончаруку - 20% к 53%. "Все просто. Если критика звучит по поводу платежек - это же Кабмин, а не Зеленский. Разные скандалы - это Верховная Рада, а не Зеленский", - объясняет директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина. Рейтинг президента снижается, добавила она, но действительно медленно - как и ожидали социологи: "Зеленскому будут доверять и надеяться до последнего. Украинцы дружно за него проголосовали, а теперь надеются, что он выполнит все, чего от него ожидают. Хотя это вряд ли невозможно".

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И это - второй вывод, который сделали социологи. Согласно опросу, в обществе превалируют две ключевые эмоции: ожидание изменений (50%) и надежда (46%). "Это важно. Хотя рядом с этими эмоциями есть разочарование и незащищенность", - отметил Мысив. В запросах к президенту топовыми остаются три сферы: прекращение военных действий на востоке Украины, борьба с коррупцией и экономическое развитие.

Впервые социологи Рейтинга задавали украинцам пары вопросов о том, что для Украины важнее: развитие или проедание ресурсов, говорит Мысив. Выбирая между приоритетами экономического развития, украинцы скорее склонны поддерживать развитие промышленности и инвестиций (65%), а не увеличение субсидий и соцвыплат (28%). Почти одинаковое количество респондентов поддерживают выплаты социально незащащенному населению (45%) и создание условий для активности населения (46%). Равное количество симпатиков (по 46%) у сторонников для поимки и наказания коррупционеров - и снижения возможностей для коррупции в Украине в принципе.

Это третий вывод. Несмотря на патернализм, граждане в некоторых сферах ждут именно развития, а не бюджетных вливаний.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Рейтинг Зеленского зависит от того, насколько эти надежды будут реализованы и сможет ли он отвечать запросам населения, считает Мысив. Пока он пытается попасть в нужные точки. Но большой груз на его рейтинг оказывает критика в адрес Кабмина и скандалы среди нардепов от Слуги народа. Пока в его окружении немало людей, случайно попавших в политику.

Бекешкина уверена, что падение неизбежно. Рейтинг Зеленского постепенно продолжит снижение или обрушится, если он разочарует большое количество людей. Например, когда все же придется принимать решение по Донбассу. Мира хотят, но вопрос о том, как достичь мира (любой ценой или нет) - дискуссионный. Если цена окажется высокой - Зеленскому будут аплодировать те, кто за мир любой ценой, но он перейдет красные линии других украинцев. Если он не перейдет красные линии, то часть те, кто надеется на быстрый мир, будут разочарованы. "И их с готовностью подберет ОПЗЖ, - говорит Бекешкина. - Они уже начинают набирать за счет электората Зеленского".

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