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14.05.2019, 21:07

Тема дня. Что закон о языке изменит в жизни Украины

Тема дня. Что закон о языке изменит в жизни Украины - Фото
Фото: Facebook Андрея Парубия

В частном общении ничего не изменится - говорить можно на любом языке. Но чиновникам выучить украинский придется

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Закон об украинском языке подписан спикером Андреем Парубием и отправлен на подпись президенту Петру Порошенко. Когда он может вступить в силу, сколько времени будет у бизнеса на адаптацию - разбор LIGA.net. В конце текста мы расскажем, как год от года будут внедряться новые правила.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. Сегодня Рада один за другим отклонила четыре попытки выходцев из Оппоблока отменить закон. Затем Парубий прямо в сессионном зале подписал его, предупредив: власть меняется, но ревизии документа не будет. Накануне Окружной админсуд Киева отказался рассматривать иск, которым хотели запретить подписывать и публиковать закон.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Закон повлияет на бизнес и общество. В частном общении украинцы могут и дальше пользоваться любым языком на выбор. Как утверждает эксперт Центра исследований освободительного движения Ярина Ясиневич, закон не вмешивается в частную жизнь, не содержит норм, которые "хоть отдаленно могут быть похожими на ущемление других языков". Теперь доступ к украинскому языку уравняет украинцев в правах: на госуслуги, образование, рынок труда. "Требования к созданию продукта на украинском языке формирует дополнительные рынки и рабочие места, как это было с дубляжом фильмов", - сказала она LIGA.net.

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Советская политика русификации в Украине по инерции продолжается до сих пор, добавил эксперт РПР Роман Головатенко. И бизнес давно стал ее частью. Например, в юго-восточных областях предприниматели, ориентируясь на более широкую прослойку русскоязычного населения, практически игнорируют украинский язык в обслуживании клиентов или внешней рекламе - "это нужно исправлять". Но закон  не ограничивает права нацменьшинств: почти в каждом нововведении  для них предусмотрено исключение.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Порошенко еще в апреле сказал, что подпишет закон об украинском языке, как только он поступит из Верховной Рады. В силу документ вступит через два месяца после публикации. Новые нормы массово затронут работу госструктур, образования и бизнеса, но в большей степени – книгоиздание, рекламу, СМИ, интернет-магазины. Авторы закона дают время на адаптацию. В целом картина такая:

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СПУСТЯ ПОЛГОДА. Реклама в украинских СМИ, на телевидении и радио переходит на государственный язык - за исключением крымскотатарских СМИ.

ГОД. Публичные научные конференции, круглые столы, семинары, симпозиумы могут проводиться на украинском и/или английском языке.

ПОЛТОРА ГОДА. Сайты органов власти и СМИ переходят на украинский язык. Русскоязычную версию можно оставить, но ее объем не может преобладать. Стартовая страница информационных агентств и интернет-площадок должна быть украиноязычной; предприятия обеспечивают обслуживание клиентов на украинском. Правила те же, что и для СМИ: информация о товарах и услугах на иностранном языке не запрещается, но украинская версия должна быть равной по объему. По просьбе клиента его могут обслужить на иностранном языке; компьютерные программы, которые продают в Украине, должны получить интерфейс на украинском, английском или языках ЕС.

ДВА ГОДА. Все чиновники, от президента до министров и местной власти, судей и адвокатов начнут сдавать экзамен по украинскому языку при назначении. За эти два года нужно будет сформировать комиссию по языковым стандартам, сформулировать тесты и правила экзаменов; через два года на украинскую озвучку окончательно должны перейти кинотеатры (дубляж) и театры; от книжного бизнеса требуют, чтобы не менее 50% изданий были на украинском языке. Исключение – книжные магазины иностранной литературы или учебников на иностранных языках.

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ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА. Столько времени есть у печатных СМИ для того, чтобы уравнять тиражи на украинском языке и на иностранном.

ЧЕТЫРЕ ГОДА. К 2023 году постепенно увеличится объем изучения украинского языка детьми нацменьшинств. В первую очередь, речь идет о детях из румынской и венгерской общины: их родной язык значительно отличается от украинского.

ПЯТЬ ЛЕТ. Доля украинского языка в эфире должна составлять 90% для национальных телеканалов и радио, для региональных - 80%.

За нарушение норм будут штрафовать: сумма варьируется в зависимости от сферы и количества нарушений. Изначально депутаты предлагали ввести уголовную ответственность за публичное унижение или пренебрежение к государственному языку, но передумали.

Несмотря на заверения Парубия, что отката назад не будет, это еще возможно, говорит эксперт Головатенко: "Недовольные депутаты могут обратиться в КСУ (как это было в случае со скандальным законом Кивалова-Колесниченко). Возможно, попробуют бить по отдельным нормам или вообще по процедуре принятия закона. Но тут ко всем законам, которые приняты нашей Верховной Радой, есть такие вопросы".

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Теги: реклама, украинский язык, медиа
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