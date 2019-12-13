Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.12.2019, 00:27

Тема дня. Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

Тема дня. Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета - Фото
Андрей Антоненко (фото - личный Facebook)

Задержаны спецназовец, детский хирург и военный врач. Все - добровольцы. Еще двое фигурируют в деле без статуса. Что случилось - коротко

Нацполиция сегодня провела обыски у подозреваемых в убийстве в 2016 году журналиста Украинской правды Павла Шеремета. Кто эти люди, какую версию выстраивает следствие и что в ней вызывает первые сомнения - максимально коротко объясняет LIGA.net.

Этот текст - наш традиционный формат максимально короткого объяснения события. Рекомендуем посмотреть видео брифинга по этой ссылке, где демонстрируются аудиозаписи и графики.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Подозрения в убийстве предъявлены троим добровольцам и волонтерам. Это известные в этой среде люди.

Андрей Антоненко - артист группы Riffmaster. Воевал на Донбассе - сержант Сил спецопераций. Его песню "Тихо прийшов, тихо пішов" называют неофициальным гимном спецназа. Юлия Кузьменко - волонтер, детский кардиохирург Охмадета. Яна Дугарь - военный медик. Еще два человека пока без процессуального статуса. Они были задержаны раньше и по другому делу. Это шесть раз судимый Владислав Грищенко (Буча), который участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был сапером 95-й бригады, и его жена Инна Грищенко (Пума).

Читайте также: Задержания по делу Шеремета. Весь спецбрифинг в одной хронике

По версии следствия, Дугарь за пять дней до убийства журналиста обошла место преступления, фиксируя на смартфон видеокамеры на пути. Затем ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в сопровождении Антоненко якобы заложили взрывчатку под авто. Специалист из Великобритании Айрон Бирч изучил по видео особенности походки и невербального поведения и, говорят в полиции, подтвердил эту версию. Антоненко, как и мужчина на видео, хромал и носит одежду с яркими принтами. Еще одним косвенным доказательством правоохранители считают нетипичное поведение телефонов всех подозреваемых: с вечера 19 июля до убийства они были выключены или не использовались.

Связь между медсестрой Дугарь, врачом Кузьменко, добровольцем Антоненко и парой Грищенко следствие выявило, анализируя круг знакомств фигурантов двух дел. Первое - подрыв электроопоры в Херсонской области в 2015 году. Там Антоненко тоже был замечен на фото в одежде с ярким принтом. Второе - попытка покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области, в котором подозреваются супруги Грищенко. Взрывчатка, которая использовалась при этом покушении, почти идентична той, которой подорвали Шеремета (экспертиза).

Читайте также
Как следствие вышло на подозреваемых в убийстве Шеремета 12.12.2019Кто и зачем убил Павла Шеремета: версия следствия. Полное видео 12.12.2019Убийство волонтера в Бахмуте: суд по мере пресечения сорвали 09.12.2019

Читайте также: Кто и зачем убил Павла Шеремета: версия следствия. Полное видео

Свидетель в деле Шеремета Иван Вакуленко, вероятно, покончил с собой перед допросом. Следствие показало аудиозапись разговора подозреваемых, который состоялся после этого: "У меня ощущение, что все очень к лучшему. Все складывается так, как нам надо". В том же разговоре: "Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательное". На другой записи якобы Кузьменко обсуждает, кто из известных женщин подходит для "сакральной жертвы". Звучит вариант - похитить детей волонтера Маруси Зверобой. Еще один разговор: один из подозреваемых плачет и говорит, что хочет покончить с собой, "как Ваня".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Изначально у следствия были четыре версии убийства Шеремета: ошибка с жертвой, бытовые отношения, профессиональная деятельность и попытка дестабилизации в стране. Четвертая версия стала основной. 

В редакции Укрправды шокированы версией следствия и относятся к ней осторожно. Во-первых, полиция не назвала заказчиков убийства, а версия, что преступление могла организовать группа волонтеров, вызывает вопросы. Во-вторых, непонятны мотивы: убийство Шеремета не дестабилизировало ситуацию в Украине - цель не достигнута. И третий вопрос: зачем волонтерам, которые поддерживали армию, нужна дестабилизация.

Маруся Зверобой не верит в причастность Антоненко и в аудиозаписи полиции - считает, что их могли сфабриковать. По ее мнению, правоохранители хотят перессорить между собой волонтеров: "Авторитет людей, которые защищали родину, помогали военным, сейчас будет умножаться на ноль". Владислав Грищенко утверждал, что ему предлагали взять на себя вину в обмен на отмену ареста его жены.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Антоненко отрицает причастность к убийству Шеремета. "Это полный бред", - сказал он, добавив, что знаком с другими задержанными, но никогда не знал Шеремета. Адвокат Кузьменко Влад Добош пока не выходит на связь с LIGA.net, но пишет в соцсетях, что обыски затянулись до ночи: "Обвинять людей на всю страну, которые пока еще не задержаны, мог только полный неуч".

Задержанным предъявляют подозрение в убийстве по предварительному сговору (ст. 115 УК). Меру пресечения им будет выбирать суд.

Все задержанные сегодня подозреваемые по версии следствия - исполнители. Имен заказчиков правоохранители не назвали. Обещают: с этим - позже.

Читайте также: Бандитский Киев. Девять наглых заказных убийств - чем все закончилось и кто наказан

Отправить:
Распечатать:
Теги: подрыв авто, Павел Шеремет, добровольцы, волонтер, убийство шеремета
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Дымные миллиарды: сколько табачники приносят в бюджет Украины
FMCG Дымные миллиарды: сколько табачники приносят в бюджет Украины
FMCG
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 