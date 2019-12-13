Тема дня. Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

Нацполиция сегодня провела обыски у подозреваемых в убийстве в 2016 году журналиста Украинской правды Павла Шеремета. Кто эти люди, какую версию выстраивает следствие и что в ней вызывает первые сомнения - максимально коротко объясняет LIGA.net.

Этот текст - наш традиционный формат максимально короткого объяснения события. Рекомендуем посмотреть видео брифинга по этой ссылке , где демонстрируются аудиозаписи и графики.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Подозрения в убийстве предъявлены троим добровольцам и волонтерам. Это известные в этой среде люди.

Андрей Антоненко - артист группы Riffmaster. Воевал на Донбассе - сержант Сил спецопераций. Его песню "Тихо прийшов, тихо пішов" называют неофициальным гимном спецназа. Юлия Кузьменко - волонтер, детский кардиохирург Охмадета. Яна Дугарь - военный медик. Еще два человека пока без процессуального статуса. Они были задержаны раньше и по другому делу. Это шесть раз судимый Владислав Грищенко (Буча), который участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был сапером 95-й бригады, и его жена Инна Грищенко (Пума).

Читайте также: Задержания по делу Шеремета. Весь спецбрифинг в одной хронике

По версии следствия, Дугарь за пять дней до убийства журналиста обошла место преступления, фиксируя на смартфон видеокамеры на пути. Затем ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в сопровождении Антоненко якобы заложили взрывчатку под авто. Специалист из Великобритании Айрон Бирч изучил по видео особенности походки и невербального поведения и, говорят в полиции, подтвердил эту версию. Антоненко, как и мужчина на видео, хромал и носит одежду с яркими принтами. Еще одним косвенным доказательством правоохранители считают нетипичное поведение телефонов всех подозреваемых: с вечера 19 июля до убийства они были выключены или не использовались.

Связь между медсестрой Дугарь, врачом Кузьменко, добровольцем Антоненко и парой Грищенко следствие выявило, анализируя круг знакомств фигурантов двух дел. Первое - подрыв электроопоры в Херсонской области в 2015 году. Там Антоненко тоже был замечен на фото в одежде с ярким принтом. Второе - попытка покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области, в котором подозреваются супруги Грищенко. Взрывчатка, которая использовалась при этом покушении, почти идентична той, которой подорвали Шеремета (экспертиза).

Читайте также: Кто и зачем убил Павла Шеремета: версия следствия. Полное видео

Свидетель в деле Шеремета Иван Вакуленко, вероятно, покончил с собой перед допросом. Следствие показало аудиозапись разговора подозреваемых, который состоялся после этого: "У меня ощущение, что все очень к лучшему. Все складывается так, как нам надо". В том же разговоре: "Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательное". На другой записи якобы Кузьменко обсуждает, кто из известных женщин подходит для "сакральной жертвы". Звучит вариант - похитить детей волонтера Маруси Зверобой. Еще один разговор: один из подозреваемых плачет и говорит, что хочет покончить с собой, "как Ваня".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Изначально у следствия были четыре версии убийства Шеремета: ошибка с жертвой, бытовые отношения, профессиональная деятельность и попытка дестабилизации в стране. Четвертая версия стала основной.

В редакции Укрправды шокированы версией следствия и относятся к ней осторожно. Во-первых, полиция не назвала заказчиков убийства, а версия, что преступление могла организовать группа волонтеров, вызывает вопросы. Во-вторых, непонятны мотивы: убийство Шеремета не дестабилизировало ситуацию в Украине - цель не достигнута. И третий вопрос: зачем волонтерам, которые поддерживали армию, нужна дестабилизация.

Маруся Зверобой не верит в причастность Антоненко и в аудиозаписи полиции - считает, что их могли сфабриковать. По ее мнению, правоохранители хотят перессорить между собой волонтеров: "Авторитет людей, которые защищали родину, помогали военным, сейчас будет умножаться на ноль". Владислав Грищенко утверждал, что ему предлагали взять на себя вину в обмен на отмену ареста его жены.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Антоненко отрицает причастность к убийству Шеремета. "Это полный бред", - сказал он, добавив, что знаком с другими задержанными, но никогда не знал Шеремета. Адвокат Кузьменко Влад Добош пока не выходит на связь с LIGA.net, но пишет в соцсетях, что обыски затянулись до ночи: "Обвинять людей на всю страну, которые пока еще не задержаны, мог только полный неуч".

Задержанным предъявляют подозрение в убийстве по предварительному сговору (ст. 115 УК). Меру пресечения им будет выбирать суд.

Все задержанные сегодня подозреваемые по версии следствия - исполнители. Имен заказчиков правоохранители не назвали. Обещают: с этим - позже.

Читайте также: Бандитский Киев. Девять наглых заказных убийств - чем все закончилось и кто наказан