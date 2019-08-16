Тема дня. Побег "короля наркоинтернета" от СБУ: кто он и как ему это удалось

В аэропорту Борисполь из-под конвоя сотрудников СБУ сбежал гражданин Израиля и США Амос Дов Сильвер, основатель Telegrass (интернет-сеть по распространению марихуаны). Поимку Сильвера несколько лет готовили правоохранители многих стран мира. Как СБУ удалось поймать, а потом упустить Сильвера и почему он не совсем обычный наркоторговец - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. СБУ задержала Сильвера в марте этого года в Киеве. Одновременно с этим в Израиле, США и Германии были арестованы 42 человека по подозрению в причастности к Telegrass. По данным правоохранителей, всего в работе сети были задействованы тысячи дилеров, ею пользовались миллионы потребителей из разных стран мира.

Telegrass - это сеть, созданная на основе Telegram. Она предоставляла (сейчас закрыта) онлайн-площадку для приобретения марихуаны и некоторых видов психоделических веществ (ЛСД, грибы). Покупатели договаривались о покупке в личном общении с авторизованными в Telegrass дилерами. При этом они проходили тщательную проверку со стороны администраторов. Товар передавался методом "закладок".

Сильвер считает Telegrass "идеологическим проектом", еще одним шагом к легализации марихуаны. Израильтянин, выросший в ультраортодоксальной семье, действительно является активистом за легалайз. В 2014 году он организовал одну из первых в Израиле массовых акций за легализацию, за что провел три месяца в тюрьме. Telegrass он запустил в 2017 году. Покинул Израиль и управлял сетью из США. С тех пор он получил множество угроз от представителей криминального мира, так как деятельность сети ослабляла их позиции на черном рынке.

Что делал израильтянин в Киеве - достоверно неизвестно. 10 марта он написал в своем Facebook, что приобрел в Киеве через Telegrass 10 г марихуаны, очевидно, чтобы самому проверить, как работает его сеть. 12 марта Сильвер разместил видео, в котором рассуждал о дальнейшем развитии проекта. В этот же день его арестовали.

Вчера Сильвер был доставлен в аэропорт Борисполь в сопровождении сотрудников СБУ. Во время прохождения экстрадиционных процедур он сбежал. Times of Israel пишет, что перед прохождением рамок металлоискателя с израильтянина был снят электронный браслет, после чего он сразу же исчез. Последний раз его видели в Duty Free аэропорта. Поиски в здании не принесли результата. В СБУ подробностей побега не раскрывают.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал в Facebook информацию о побеге от своих источников. Согласно им, на видео камер наблюдения Борисполя запечатлено, как после прохождения паспортного контроля СБУшники не надели Сильверу наручники и сняли с него электронный браслет. После этого правоохранители демонстративно пошли примерно в 5-10 метрах впереди задержанного, а он шел за ними сзади. Затем израильтянин просто развернулся и сначала пешком, а затем бегом скрылся.

По данным Бутусова, непосредственно отвечал за проведение экстрадиции начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Орест Михайлецкий. Общее руководство операцией осуществлял первый замглавы управления "К" СБУ генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк. Сейчас восьмеро офицеров спецслужбы дают показания.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Случай с Амосом Дов Сильвером – уже вторая проваленная украинскими правоохранителями международная операция по поимке крупных наркоторговцев. Вчера в Нацполиции признались, что из Украины сбежал задержанный за контрабанду кокаина гражданин Великобритании.

Всего в рамках операции с участием американской DEA в июне в Украине были задержаны девять человек, среди которых граждане Нидерландов и Британии, изъято 400 кг кокаина. Однако 8 августа полиция сообщила, что некий суд по неизвестной причине изменил троим из них меру пресечения на ночной домашний арест без электронного браслета, а 15 августа замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что британец покинул Украину. Американские коллеги "выразили обеспокоенность" таким поворотом.

ЧТО ДАЛЬШЕ. После двух крупных проколов в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков правоохранители активизировали публичное представление своих достижений в этой области. Только за сегодняшний день на сайте Нацполиции уже появилось два релиза об изъятии крупных партий конопли. Однако это вряд ли произведет впечатление на международных партнеров, и правоохранители других стран, очевидно, вынуждены будут пересмотреть свои подходы к сотрудничеству с украинскими службами. Если Сильвера не найдут в ближайшее время - провал СБУ может нанести непоправимый имиджевый урон украинским спецслужбам, а также лично исполняющему обязанности главы СБУ Ивану Баканову.