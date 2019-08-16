Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.08.2019, 19:45

Тема дня. Побег "короля наркоинтернета" от СБУ: кто он и как ему это удалось

Тема дня. Побег
Амос Дов Сильвер (фото - facebook.com/amos.silver)

Второй громкий провал правоохранителей Украины за месяц

В аэропорту Борисполь из-под конвоя сотрудников СБУ сбежал гражданин Израиля и США Амос Дов Сильвер, основатель Telegrass (интернет-сеть по распространению марихуаны). Поимку Сильвера несколько лет готовили правоохранители многих стран мира. Как СБУ удалось поймать, а потом упустить Сильвера и почему он не совсем обычный наркоторговец - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. СБУ задержала Сильвера в марте этого года в Киеве. Одновременно с этим в Израиле, США и Германии были арестованы 42 человека по подозрению в причастности к Telegrass. По данным правоохранителей, всего в работе сети были задействованы тысячи дилеров, ею пользовались миллионы потребителей из разных стран мира.

Telegrass - это сеть, созданная на основе Telegram. Она предоставляла (сейчас закрыта) онлайн-площадку для приобретения марихуаны и некоторых видов психоделических веществ (ЛСД, грибы). Покупатели договаривались о покупке в личном общении с авторизованными в Telegrass дилерами. При этом они проходили тщательную проверку со стороны администраторов. Товар передавался методом "закладок".

Сильвер считает Telegrass "идеологическим проектом", еще одним шагом к легализации марихуаны. Израильтянин, выросший в ультраортодоксальной семье, действительно является активистом за легалайз. В 2014 году он организовал одну из первых в Израиле массовых акций за легализацию, за что провел три месяца в тюрьме. Telegrass он запустил в 2017 году. Покинул Израиль и управлял сетью из США. С тех пор он получил множество угроз от представителей криминального мира, так как деятельность сети ослабляла их позиции на черном рынке.

Что делал израильтянин в Киеве - достоверно неизвестно. 10 марта он написал в своем Facebook, что приобрел в Киеве через Telegrass 10 г марихуаны, очевидно, чтобы самому проверить, как работает его сеть. 12 марта Сильвер разместил видео, в котором рассуждал о дальнейшем развитии проекта. В этот же день его арестовали.

Вчера Сильвер был доставлен в аэропорт Борисполь в сопровождении сотрудников СБУ. Во время прохождения экстрадиционных процедур он сбежал. Times of Israel пишет, что перед прохождением рамок металлоискателя с израильтянина был снят электронный браслет, после чего он сразу же исчез. Последний раз его видели в Duty Free аэропорта. Поиски в здании не принесли результата. В СБУ подробностей побега не раскрывают.

Читайте также
Скандал в СБУ. В аэропорту от спецслужб сбежал гражданин Израиля 16.08.2019Подозреваемый в создании крупной наркосети сбежал от полиции 16.08.2019Украина выдаст Израилю главу крупного онлайн-магазина наркотиков 04.07.2019

Журналист Юрий Бутусов опубликовал в Facebook информацию о побеге от своих источников. Согласно им, на видео камер наблюдения Борисполя запечатлено, как после прохождения паспортного контроля СБУшники не надели Сильверу наручники и сняли с него электронный браслет. После этого правоохранители демонстративно пошли примерно в 5-10 метрах впереди задержанного, а он шел за ними сзади. Затем израильтянин просто развернулся и сначала пешком, а затем бегом скрылся.

По данным Бутусова, непосредственно отвечал за проведение экстрадиции начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Орест Михайлецкий. Общее руководство операцией осуществлял первый замглавы управления "К" СБУ генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк. Сейчас восьмеро офицеров спецслужбы дают показания.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Случай с Амосом Дов Сильвером – уже вторая проваленная украинскими правоохранителями международная операция по поимке крупных наркоторговцев. Вчера в Нацполиции признались, что из Украины сбежал задержанный за контрабанду кокаина гражданин Великобритании.

Всего в рамках операции с участием американской DEA в июне в Украине были задержаны девять человек, среди которых граждане Нидерландов и Британии, изъято 400 кг кокаина. Однако 8 августа полиция сообщила, что некий суд по неизвестной причине изменил троим из них меру пресечения на ночной домашний арест без электронного браслета, а 15 августа замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что британец покинул Украину. Американские коллеги "выразили обеспокоенность" таким поворотом.

ЧТО ДАЛЬШЕ. После двух крупных проколов в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков правоохранители активизировали публичное представление своих достижений в этой области. Только за сегодняшний день на сайте Нацполиции уже появилось два релиза об изъятии крупных партий конопли. Однако это вряд ли произведет впечатление на международных партнеров, и правоохранители других стран, очевидно, вынуждены будут пересмотреть свои подходы к сотрудничеству с украинскими службами. Если Сильвера не найдут в ближайшее время - провал СБУ может нанести непоправимый имиджевый урон украинским спецслужбам, а также лично исполняющему обязанности главы СБУ Ивану Баканову.


редактор портала Liga.net
Вадим Ребрина
Отправить:
Распечатать:
Теги: Израиль, сбу, Telegrass, Амос Дов Сильвер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Как определить подлинность лекарств не отходя от кассы: 7 отличий упаковки
FMCG Как определить подлинность лекарств не отходя от кассы: 7 отличий упаковки
FMCG
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 