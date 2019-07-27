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27.07.2019, 00:34

Тема дня. Почему Павлу Вовку может все сойти с рук

Тема дня. Почему Павлу Вовку может все сойти с рук - Фото
Павел Вовк (фото - его страница в Facebook)

Судьба собранных доказательств - в руках прокуроров

Представители НАБУ и ГПУ обнародовали прослушку разговоров судей Окружного суда Киева (ОАСК), из которых становится ясно, что глава суда Павел Вовк, его зам Евгений Аблов и еще двое судей влияли на кадровые назначения в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и шантажировали чиновников принятием неправосудных решений. Эти правонарушения соответствуют 351 ст. и 375 ст. Уголовного кодекса. На основе записей в управлении спецрасследований ГПУ составили проекты сообщений о подозрении в совершении уголовных проступков и направили замгенпрокурора Сергею Кизю. Теперь он должен решить, что делать дальше – давать ход расследованию, или положить под сукно. Почему есть риск, что он выберет второй вариант? LIGA.net разбиралась в деталях.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. Для расследований деятельности судей ОАСК (в период их работы во время Революции достоинства) была создана следственная группа НАБУ, ГПУ и СБУ. Во время сбора данных, следствие задокументировало признаки других криминальных нарушений, не связанных с событиями на Майдане. Собранные обвинения против судей ОАСК можно разделить на две составляющие.

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Первая - вмешательство в работу ВККС. Директор НАБУ Артем Сытник приводит пример злоупотреблений со стороны судьи Вовка. Уполномоченный по правам человека имеет право делегировать одного члена ВККС. Относительно Людмилы Денисовой НАПК составляет три протокола, на основе которых в Окружной админсуд подаются иски против Денисовй. "В зафиксированных разговорах мы видим, что на нее совершается давление. Ей предлагается отменить протоколы в суде в обмен на назначение в ВККС подконтрольного Вовку человека", - говорит Сытник. Также, по его словам, ОАКС заблокировал назначение новоизбранного главы Госсудебной администрации по конкурсу и запретил их проводить. Это помогло остаться на должности прежнему руководителю - в обмен на это глава ведомства назначил в ВККС еще одного человека Вовка.

Вторая составляющая – другие случаи влияния руководства ОАКС на судей Конституционного суда, членов Высшего совета правосудия, Госбюро расследований, продвижение законопроектов в Раде. "Всем этим эпизодам должна быть дана правовая оценка", - отметил глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Горбатюк и Сытник заявили, что полученные сведения о деятельности Вовка и других судей представляют угрозу нацбезопастности. Поэтому они пришли с обысками в ОАСК и в Суворовский суд Одессы (ранее этот суд принимал решения по ВККС), чтобы получить дополнительные сведения и доказательства по деятельности судей ОАСК.  

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Окружной админсуд Киева за последние два года вынес ряд резонансных решений. Он признал признал незаконной национализацию ПриватБанка, запретил Ульяне Супрун осуществлять обязанности министра здравоохранения, останавливал конкурс на должность главы таможни и возобновлял скандального Насирова на посту главы ГФС.

"Общество должно увидеть, какие масштабы коррупции происходят в одном из ключевых судов. Там рассматриваются иски, влияющие на государственную власть и руководство госорганов министерств и ведомств. Это не просто вмешательство, это использование полномочий судьи неправосудным методом", - сказал Сытник. Поэтому, по его словам, и было принято решение еще до завершения расследования обнародовать информацию по ОАСК.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Теперь множество зафиксированных эпизодов, по словам Сытника, должны перейти в гласное расследование. Управление Гарботюка самостоятельно не может расследовать эти эпизоды так как ГПУ уже не имеет следственных функций. Составленные проекты сообщений о подозрении для судей ОАСК были направлены замгенпрокурору Сергею Кизю. Он должен принять решение, какой из следственных органов соберет доказательства вместе и займется расследованием. Или же Кизь вообще может проигнорировать обращение. В комментарии LIGA.net Горбатюк затруднился спрогнозировать развитие событий.

Горбатюк надеется, что смена власти позитивно повлияет на Кизя, и полученные данные прослушки лягут в основу подозрений. По информации LIGA.net, зампрокурора Кизь появился в заместителях генпрокурора в начале июля как креатура Луценко, но сейчас "сотрудничает с разными группами влияния". Поэтому предсказать, что сделает Кизь - невозможно. Горбатюк говорит, что все подозрения, направленные его управлением традиционно игнорировались всеми замместителями генпрокурора. 

"Очень большой объем следственных действий нужно провести, чтобы все это проверить и дать соответствующую оценку. Но она обязательно должна быть дана, чтобы не было в Украине такого правосудия", - подчеркнул он. 

Полную расшифровку разговоров Вовка и его друзей читайте здесь


журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: ОАСК, тема дня, набу, павел вовк
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