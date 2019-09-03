Тема дня. Прикосновенны: что теперь ждет депутатов Верховной Рады

Со следующего года можно будет прикоснуться к народным депутатам. Украинский парламент во вторник, 3 сентября, упразднил депутатскую неприкосновенность. Не голосовала за это решение только фракция ОПЗЖ, которая будет добиваться отмены закона в Конституционном суде. При этом некоторые депутаты, голосовавшие "за", уверены, что у КС есть все основания для отмены сегодняшнего решения из-за ряда нарушения. В Слуге народа спокойны и считают, что снятие неприкосновенности было юридически чистым. Что теперь можно будет делать с депутатами и почему народные избранники имеют шанс вернуть себе неприкосновенность - коротко рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Меньше чем за неделю новый парламент выполнил многолетнее обещание украинских политиков, которое не давал только ленивый, и принял закон об отмене неприкосновенности. "Есть фото с митинга Нашей Украины 2006 года, где на сцене вывешен баннер с обещанием снять депутатскую неприкосновенность. Прошло 13 лет. За это время выросли дети, у них родились дети", - иронизировал на заседании согласительного совета первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

Во вторник 373 новоизбранных депутата приняли законопроект о неприкосновенности, который был внесен еще в 2017 году пятым президентом Петром Порошенко. За два года законопроект успели лишь отправить в КС для получения вывода. Суд признал документ соответствующим 157-й и 158-й статьям Конституции, однако прописал в своем выводе ряд предостережений. В частности, КС обратил внимание на вывод Венецианской комиссии от 2015 года, согласно которому, "полная отмена неприкосновенности в Украине может быть опасной для функционирования и автономии парламента".

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После этого Рада решила доработать законопроект с учетом предостережений КС. На этом этапе все и заглохло. И только новый созыв решил вернутся к почти похороненному документу и принял его в целом.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. После вступления закона в силу - 1 января 2020 года – народных депутатов можно будет привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной Рады. Ранее для этого необходимо было представление генпрокурора, рассмотрение этого вопроса комитетом, пять дней давалось нардепу для дачи пояснений, а за снятие неприкосновенности должны были проголосовать минимум 226 его коллег. Как показывает история, этого времени с головой хватало, чтобы сесть на ближайший рейс и покинуть Украину. Кейсы экс-нардепов Александра Онищенко и Евгения Бакулина – примеры.

Тем не менее депутатам еще придется принять несколько решений, чтобы сегодняшний закон был полностью имплементирован в реальность. "Нужно также изъять неприкосновенность из закона о статусе народного депутата Украины и Уголовного процессуального кодекса. Пока этого не будет сделано, неприкосновенность будет действовать", - отметил директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко в Facebook.

Согласно новой редакции 80-й статьи Конституции, нардепы не будут нести юридической ответственности только за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбления или клевету. И в этом часть депутатского корпуса видит опасность. По мнению члена фракции Евросолидарность Николая Княжицкого, принятый закон не содержит норму, которая бы сделала невозможным преследование за политическую деятельность. "Если нардеп выйдет на митинг, а большинство примет закон о привлечении его к ответственности, защитит ли его Конституция?" - задался вопросом нардеп на пленарном заседании.

В Слуге народа парируют: все партии перед выборами декларировали полную отмену любых привилегий чиновников. "Мы живем в такое время, что все настолько открыто. Если какого-то депутата задержат, об этом узнает моментально вся страна. Я не представляю, под каким прессом будут руководители правоохранительных органов, которые задерживают нардепа безосновательно", - сообщил LIGA.net член фракции СН Павел Фролов. Нардеп не представляет себе, что новые руководители силовых структур могут пойти на задержание депутатов по политическим мотивам.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Фракция ОПЗЖ на следующей неделе намерена обжаловать закон в КСУ. Говорят, есть ряд серьезных процедурных нарушений. Член фракции Василий Нимченко сообщил LIGA.net, что парламент обязан был учесть предостережения КСУ касательно отмены неприкосновенности в специфических политических условиях Украины. Кроме того, по мнению Нимченко, нарушением является то, что комитет по правовой политике готовил итоговое заключение по проекту в межсессионный период, 2 сентября, что противоречит нормам регламента.

Пессимистично насчет перспектив закона настроены и в Батькивщине с Евросолидарностью. Замглавы фракции Батькивщина Сергей Соболев считает, что из-за процедурных нарушений КС имеет все основания для отмены принятого решения. "Есть не только результативная часть решения. Есть и тело закона, которое является неотъемлемой частью решения суда", - заявил LIGA.net Соболев, вспомнив слова представителя президента в Раде Руслана Стефанчука. Тот, в свою очередь, заявил, что в решении КС нет предостережений, поскольку решение суда - это только результативная часть, а не весь массив с описательной частью.

"Если бы Стефанчук понял разницу между решение и выводом, то он бы такого не говорил. Согласно закону о КС, мотивировочная и результативная части имеют равную юридическую силу", - отреагировал LIGA.net экс-глава правового комитета, член ЕС Руслан Князевич.

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Если бы Владимир Зеленский внес новый законопроект и запустил новую процедуру принятия, то депутатская неприкосновенность могла бы быть отменена в феврале 2020 года. А принятый сегодня закон вступает в силу с января следующего года. То есть, по сути, разница в имплементации закона – всего месяц, но никаких вопросов и оснований для отмены нового законопроекта не было бы.

В руководстве Слуги народа не под запись объясняют, к чему была такая спешка. "Парламент имеет свойство раскалываться. Поэтому сейчас 300 голосов собрать намного легче, чем в феврале 2020 года", - рассказал LIGA.net собеседник в руководстве монокоалиции.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уверен, что процедура отмены неприкосновенности прошла по всем нужным правилам и оснований для отмены закона нет. " Регламент – очень сложный закон и всегда можно найти какой-то пункт, к которому можно вернутся и сказать, что он не в полном объеме выполнен. Но если мы идем по общим процедурам, то считаю, что принятие закона полностью соответствует действующему законодательству. И политически, и юридически", - ответил спикер на вопрос корреспондента LIGA.net.

Глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко также не увидел при принятии закона грубых нарушений. "Есть спорные моменты. Например, что между предварительным одобрением и принятием в целом прошло пять дней. Но это ничему не противоречит", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

В тоже время, по его мнению, упразднение неприкосновенности создает возможность для вмешательства силовых органов в деятельность депутатов. "Например, в день важного голосования депутата останавливает полиция и задерживает его до 72 часов, поскольку он внешне похож на человека, который был зафиксирован на какой-то камере видеонаблюдения", - предполагает Колиушко. "Кроме того, я слышал тезис, что не было бы депутатского иммунитета, не было бы революций в 2004 и 2013-2014 годах", - резюмировал эксперт.

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