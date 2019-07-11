Тема дня. Рада приняла избирательный кодекс: что это значит

Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с открытыми списками. Согласно документу, избиратели своим голосованием определят место депутата в списке, а проходной барьер в Раду установлен для партий на уровне 5%. Зачем нужен избирательный кодекс и как будут избирать депутатов - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. ВР месяц рассматривала 4568 правок, поданных к законопроекту и поддержала документ во втором чтении 230 голосами. Председателю парламента Андрею Парубию пришлось около 20 раз ставить на голосование необходимые для документа правки, пока не набралось нужное количество голосов.

Избирательный кодекс сочетает в себе пять документов - законы о выборах президента, народных депутатов, местные выборы, о ЦИК и о государственном реестре избирателей.

Если уже очевидно, что в парламент 2019 года выборы состоятся по старым правилам, то как они пройдут в парламент десятого созыва - есть два мнения.

"Путем консультаций между фракциями мы пришли к решению, что этот кодекс вступит в силу Кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года, то есть на следующие очередные парламентские и президентские выборы. Это логическая правка", - заявил один из авторов законопроекта депутат БПП Александр Черненко. В комментариях в Facebook он написал, что данная дата стала консенсусной для поддержания кодекса большинством депутатов.

Существует другое мнение, принадлежащее главе правления гражданской сети OPORA Ольге Айвазовской. Она считает, что следующие парламентские выборы состоятся по старым правилам. "Дата проведения которых (парламентских выборов), если трактовать по Конституции и ссылаться на практику последних президентских приходиться на 2023, а не 2024", - написала она. В комментарии LIGA.net Айвазовская добавила, что допускает решения КСУ в будущем, которым выборы все-таки проведут в 2024 году.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Кодекс в корне меняет избирательную систему. Раньше в Украине выборы проводились по-разному. Была мажоритарка - все депутаты ВР избирались по округам. И пропорциональная система - депутаты избирались по партийным спискам. Последние два созыва Раду избирали по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе.

Айвазовская называет две главные причины появления кодекса - он нужен для унификации избирательного законодательства, чтобы в нем не было разночтений. И вторая - убрать политическую коррупцию по покупке мест в списках партий и скупке голосов на мажоритарных округах, а также создать конкуренцию в партиях для дальнейшего формирования более профессионального правительства.

После вступления в силу этого закона, когда бы это не состоялось, Рада будет избираться по партийным спискам, разделенных на 27 региональных округов (совпадают с областями): крымский округ вольется в херсонский, Киев разделят на два округа, отдельный округ будет в Днепре. Партии больше не смогут продавать проходные места в своих списках, а мажоритарщики - подкупать избирателей в округах. Это реализуется тем, что и партия, и кандидаты получат свои порядковые номера. В бюллетене будет две графы - номер партии и номер кандидата из списка. Избиратель будет голосовать и за партию, и за отдельного кандидата из списка. Чтобы избиратели не забыли номера, их повесят в каждой кабинке.

На выборах мэров предлагается применить систему абсолютного большинства, а на выборах депутатов сельских советов (населенные пункты менее 90 000 избирателей) - систему относительного большинства в многомандатных округах. Изменения не коснуться президентских выборов.

Законопроект находился в Верховной Раде почти более четырех лет без рассмотрения. Под общественным давлением и круглосуточными протестами 7 ноября 2017 года Рада проголосовала законопроект (№3112-1) в первом чтении. Финал рассмотрения спустя два года Айвазовская объясняет желанием отдельных политиков получить дополнительные баллы на выборах, но, говорит, это не повлияет на настроения избирателей.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. На сайте Верховной Рады в ближайшие дни должна появиться финальная версия законопроекта, которая ляжет на стол спикера Андрея Парубия. После чего документ попадет в Офис президента для дальнейшего изучения юристами главы государства. У президента есть 10 дней на подписание или вето. Глава партии Слуга Народа Руслан Стефанчук в недавнем интервью упрекал разрабатываемый в ВР избирательный кодекс в потере целостности и усомнился в его подписании президентом.

Генеральный директор программ Комитета избирателей Украины Наталья Линник решила не комментировать LIGA.net принятие кодекса до появления окончательной версии закона. "Предлагаю всем людям доброй воли не расслабляться, а доработать избирательный кодекс в новом созыве ВРУ, если его еще и подпишет президент", - отметила Айвазовская.

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