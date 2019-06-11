Тема дня. Зеленский и 50 кадровых указов: что о них надо знать

Сегодня, 11 июня, на сайте АП были опубликованы около 50 кадровых указов Владимира Зеленского. Среди них: отмена назначений Петра Порошенко, увольнение губернаторов и новый глава Службы внешней разведки с медалью ФСБ РФ. LIGA.net проанализировала указы и коротко рассказывает, что надо знать.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Высший совет правосудия. Этот орган - своеобразный "Кабинет министров" в мире судей: назначает, распределяет, карает судей. Зеленский отменил указы Порошенко о назначение членами ВСП Михаила Исакова и Андрея Василенко. Мотивация - указы якобы незаконные.

Госуправделами. Этот орган обслуживает президента и чиновников страны, глава - фактически "заведующий государственным хозяйством". Зеленский назначил врио Сергея Борзова. Он - экс-директор команды КВН Винницкие перцы. А еще - фигурант дела НАБУ о злоупотреблении служебным положением при покупке квартиры от ГУД. В госбюджете-2019 на обеспечение деятельности ГУД было предусмотрено почти 2 млрд грн.

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Облгосадминистрации. Зеленский уволил 15 руководителей из 24-х. Эти люди фактически смотрящие президента в областях, все были назначены при Порошенко. Теперь за областями будут присматривать врио - заместители.

Служба внешней разведки. Самое резонансное кадровое решения дня. СВР возглавил нардеп от Батькивщины Владислав Бухарев – ветеран СБУ и экс-начальник налоговой милиции, который в 2004 году получил медаль ФСБ России "За боевое содружество". Бухарев объяснил, что награду получил в начале 2000-х за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Вопреки обещанию не назначать "по знакомству" и родственным или дружеским связям, президент Зеленский продолжает окружать себя близкими людьми, а не отобранными на конкурсе профессионалами.

Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.

Кроме того, сомнительной с юридической точки зрения выглядит практика отмены "персональных" указов предыдущих президентов. Глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает это "юридической дикостью", поскольку нельзя отменять акты индивидуального действия, как с Исаковым и Василенко. "Похоже, что президент Зеленский пытается установить контроль над судебной системой так же, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей", - сказал Жернаков.

У экспертов также вопросы к отборочной комисии членов ВСП. Зеленский пустил в состав минимум двух сомнительных людей:

- во-первых, Александр Пасенюк - в 2011 году по инициативе Партии регионов был назначен судьей КСУ;

- во-вторых, Юрий Волошин - готовил вывод, что можно назначать одних и тех же людей в ВСП "во второй раз". Это, по словам Жернакова, запрещает Конституция.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Касательно главы Госуправделами, пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила LIGA.net, что АП разрабатывает стратегию реформирования ГУД. "Пока Борзов назначен врио. Не гарантируем, что он будет руководителем. И не значит, что мы обязательно его уволим", - пояснила она.

По поводу судьбы губернаторов Мендель заявила, что команда Зеленского продолжает искать кандидатов на эти должности, в чем им помогают международные HR-компании.

Мендель также прокомментировала назначение Бухарева и его медаль от ФСБ. По ее словам, перед назначением осуществлялась проверка Бухарева, однако ее результаты засекречены. "Что ж мы тут будем опровергать… Если была (медаль, - ред.) за наркоторговлю, значит была", - резюмировала Мендель.

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