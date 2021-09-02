1 сентября Зеленский впервые встретился с Байденом. Разговор президентов продлился более двух часов вместо установленных 45 минут. Итогом стало совместное заявление о масштабном стратегическом партнерстве. И обещание ввести санкции против Северного потока – 2, если Россия будет угрожать Украине. Успех Украины, убеждены в США, имеет центральное значение для глобальной борьбы между демократией и автократией. И для этого требуется еще много глубинных реформ – это обязательства, которые украинский президент взял на себя.

В Киеве визит Зеленского многие оценивают положительно. Но впереди много работы, по результатам которой в США будут судить, насколько серьезно Зеленский относится обязательствам. Как прошла первая личная встреча президентов, почему это важно и что дальше – разбиралась LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Встреча проходила в расширенном формате с участием делегаций, а также с глазу на глаз. Итоговой пресс-конференции президентов не было. Вероятно, из-за нежелания Байдена отвечать на вопросы об Афганистане, которые ему сейчас задают при любой удобной возможности. Еще одной причиной может быть превышение лимита времени (более двух часов вместо 45 минут).

Позже после встречи впечатлениями поделился президент Зеленский. Он положительно оценил встречу. В ходе переговоров, по его словам, особое внимание уделялось российской агрессии – Украина предложила США присоединиться к процессу урегулирования на Донбассе, а Вашингтон хорошо отзывался о Крымской платформе, заявив о желании поддерживать ее. "Поздравляю с удачным проведением Крымской платформы", – сказал Байден в начале встречи. Также обсуждался Северный поток-2 – Зеленский называет его "сложным вопросом", но говорит, что от США были получены гарантии введения санкций против газопровода в случае возникновения угрозы для Украины со стороны России.

По словам Зеленского, Байден позитивно оценил реформы в Украине, отдельно отметив земельную и судебную. Со стороны американского президента не звучало негатива.

"Не знаю, возникла ли "химия". Но то, что вместо часа встреча длилась два, свидетельствует о заинтересованности сторон в диалоге и результате. Встреча была в нормальной, продуктивной, не в постоянно солнечной атмосфере, а в мужском разговоре", – сказал президент Владимир Зеленский.

Значительную часть переговоров уделили членству Украины в НАТО. По словам Зеленского, Байден поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины, но конкретных сроков присоединения к Альянсу не прозвучало: "Я услышал, что президент (США – ред.) поддерживает Украину по предоставлению членства в НАТО, но каким будет путь – сейчас сложно сказать".

По итогу встречи США и Украина приняли совместное заявление о стратегическом партнерстве. В нем отношения между странами оцениваются как никогда крепкими и названы "краеугольным камнем для безопасности, демократии и прав человека в Украине и во всем регионе". Оба государства признают, что "успех Украины имеет центральное значение для глобальной борьбы между демократией и автократией". Заявление разделено на пять блоков:

1. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОРОНА. Стороны будут продолжать совместно работать над привлечением России к ответственности за агрессию против Украины. США никогда не признают попытку РФ аннексировать Крым и поддерживают дипурегулирование конфликта на Донбассе "на основании международного права, включительно с уставом ООН". Стороны намерены углубить сотрудничество в сфере обороны: в черноморской безопасности, кибербезопасности, обмене развединформацией и противодействии агрессии РФ.

США поддержали право Украины свободно выбирать свой собственный внешнеполитический курс, включая стремления вступить в НАТО. Вашингтон предоставит помощь в размере $60 млн, включающую ПТРК Javelin и другое летальное/нелетальное оборудование. Стороны усилят сотрудничество в кибер- и космической сферах. Также США и Украина достигли договоренности о "поддержке безопасной круглосуточной связи через Наццентр США по уменьшению риска ядерной угрозы".

2. ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВОСУДИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Украина планирует реформировать судебную власть в соответствии с наилучшими международными практиками, а также "немедленно" выбрать нового главу САП и принять законы для защиты полномочий директора НАБУ и надежного процесса отбора преемника. При поддержке США Украина продолжит укреплять уважение к правам человека и бороться с нетерпимостью, в частности, против ЛГБТКИ+, усилив ответственность за насилие против какой-либо личности.

Также стороны продолжат привлекать Россию к ответственности за системные нарушения на оккупированных ею украинских территориях. А на следующем заседании комиссии стратегического партнерства будет рассмотрен план трансформации Украины, приоритизующий реформы.

3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КЛИМАТ. Стороны усилят сотрудничество по совместным энерго- и климатическим целям через активизацию Стратегического диалога, который будет платформой для достижения целей энергобезопасности, укрепления экономических связей и воплощения климатических целей. Будут сотрудничать для урегулирования системных диспропорций в энергосистеме Украины, расширения реформы корпоративного управления в госэнергокомпаниях, усиления инвестпривлекательности украинской энергоотрасли и привлечения иностранных инвестиций. Также стороны согласились снизить выброс парниковых газов до 2030 года.

Стороны выступают против СП-2, рассматривая его в качестве угрозы европейской энергобезопасности. США продолжат принимать меры для сохранения транзитной роли и безопасности Украины в переходный энергетический период, а также для недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Также стороны поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников.

4. ЭКОНОМИКА. Украина реформирует госпредприятия, защитит независимость НБУ, усилит наблюдение за финсектором и создаст справедливую среду для бизнеса и инвестиций, а США продолжат поддерживать эти усилия и содействовать росту экономик обеих стран. Стороны подготовили Меморандум о взаимопонимании по коммерческому сотрудничеству, содействующему привлечению американских компаний в украинскую экономику и наоборот.

Украина может привлечь $3 млрд для финансирования американского экспорта в Украину. Эта сумма может быть увеличена в меру развития проектов. Стороны планируют подтвердить осенью планы по устранению регуляторных барьеров, прекращению использования нелицензионного ПО украинскими органами госвласти и решить другие вопросы интеллектуальной собственности. Также Украина обязуется принять законодательство, устанавливающее надежный процесс проверки инвестиций.

5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ COVID-19 И ГУМПОМОЩЬ. США намерены передать Украине доппомощь, включая поддержку холодильной цепи хранения вакцин и дополнительные $12,8 млн. Также американское правительство предоставит $45 млн гумпомощи из-за конфликта на Донбассе.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В Украине говорят, что встреча Байдена и Зеленского вывела двусторонние отношения на новый уровень и в целом превзошла ожидания. Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что совместное заявление – это беспрецедентный документ. А сам визит он называет "классическим примером win-win", когда обе стороны получили желаемое и остались довольны.

Сам факт проведения встречи – это уже показатель, говорят в оппозиции. Вместе с тем секретарь комитета Рады по вопросам внешней политики Соломия Бобровская (фракция Голос) в разговоре с LIGA.net отмечает, что несмотря на визит, по ее мнению, Украина сейчас не находится в приоритете внешней политики США: "Весь мир сосредоточен на Афганистане, и во время каникул в Конгрессе и в Вашингтоне в целом, когда внимание американцев не приковано к таким высоким встречам, – это все бьет по нам".

Также Бобровская критикует подход к презентации плана трансформации, поскольку, по ее мнению, изначально его следовало представить гражданам Украины.

"Проект не был представлен украинскому обществу, он был заявлен в США. Мне кажется, такие вещи надо было презентовать правительству, Раде и обществу, а потом показывать внешнему миру", – говорит Бобровская.

Другое мнение у советника главы ОП Михаила Подоляка. В разговоре с LIGA.net он выделяет "очень выгодное для нас оборонное соглашение", которое, по его мнению, "гарантирует Украине в разы больше возможностей, чем даже статус основного союзника США вне НАТО". Еще одним важным результатом является привлечение к строительству новых энергоблоков Хмельницкой АЭС американской компании Westinghous: "Сумма – до $30 млрд, технологии – самые современные. Это одна из самых сильных договоренностей для нашей энергетики за все годы независимости".

Во фракции президента Зеленского тоже хвалят поездку. "Результаты встречи превзошли мои ожидания", – говорит LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко (фракция СН). По его словам, главным итогом является "начало приобретения реального и конкретного содержания" стратегического партнерства между странами, а также личные гарантии Байдена по санкциям против России, если та использует СП-2 как оружие против энергобезопасности Украины.

"Это смелый и решительный шаг со стороны американского президента. Он берет на себя большую ответственность. И это свидетельствует, что для него лично безопасность Украины имеет серьезное значение", – говорит Мережко.

При этом, в отличие от Бобровской, Мережко уверен, что Украина будет в центре внимания США. По его словам, фраза из совместного заявления о "значении успеха Украины для борьбы между демократией и автократией" указывает на то, что США будут уделять Украине большое значение как форпосту в глобальном противостоянии с мировым авторитаризмом", – объясняет нардеп, при этом уточняя, что все результаты встречи еще неизвестны, поскольку что-то остается конфиденциальным и "это вполне естественно".

То, что встреча произошла – это действительно важно, соглашается член комитета Рады по вопросам внешней политики Мария Ионова (фракция ЕС). "Стоит надеяться, что это начало восстановления доверия между странами", – сказала она в разговоре с LIGA.net.

Однако, говоря об итогах встречи, Ионова отметила, что "хотелось бы надеяться на вау-эффект, но его нет". "Мы заявили о намерениях. К сожалению, Зеленский не привез (в США – ред.) конкретики, что касается судебной реформы, независимости антикоррупционных органов. Не было ответов по руководству САП. Мы снова приехали с обещаниями", – отметила она.

В качестве позитива оппозиционер отмечает неизменную поддержку США территориальной целостности Украины и принятие соответствующей декларации, также важным является обсуждение Крыма. Теперь, говорит депутат, власти следует наполнить Крымскую платформу "механизмами, конкретикой и постоянной работой", учитывая ее поддержку Вашингтоном.

"Нормальный был визит, – говорит LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. - Никаких явных проколов не произошло. Выглядел он вполне прилично, что имеет значение. Кроме сути подписанных договоров, важно наблюдать за тем, кто как себя ведет, сколько они общаются. С этой точки зрения было достаточно позитивно".

Эксперт отмечает также неплохой результат в части подписанных соглашений: "Важно, что они покрывают самые разные сферы. Было бы не очень хорошо, если бы выглядело будто наши двусторонние отношения посвящены только одному вопросу – обороне и сопротивлению российской агрессии".

При этом, по его мнению, хотя рамочное соглашение по обороне и является одним из самых важных подписанных программных документов визита, оно вряд ли поднимет двустороннее сотрудничество в этой сфере на какой-то новый радикальный уровень.

Также Дубовик акцентирует на нынешнем статус-кво в вопросах членства в НАТО и по проекту СП-2. По его словам, американцы в очередной раз подтвердили, что поддерживают евроатлантическую перспективу Украины, но "они не готовы прямо сейчас ставить перед другими странами-членами вопрос предоставления ПДЧ".

"СП-2 – сложная ситуация для США. Они пытались найти выход, чтобы и немцев не обидеть, и Киев. Не получилось. Необиженным оказался Берлин, обиженным Киев. Теперь нужно говорить о компенсациях и инвестициях в нашу энергетику. Нужно снижать градус напряженности", – считает Дубовик.

Washington Post пишет, что встреча дала возможность Байдену после ухода из Афганистана подчеркнуть приоритет внешней политики, который он часто приводил в качестве аргумента в пользу окончания войн на Ближнем Востоке. А NYT считает, что переговоры с Зеленским позволили Байдену дать понять России, что он твердо намерен поддерживать стратегического партнера, к которому вторглась Москва.

В это же время один из главных критиков Байдена, сенатор-республиканец Тэд Круз остался недоволен, поскольку он считает, что Украине не дали четких и достаточных гарантий безопасности. СП-2, по словам Круза, будет "напрямую и серьезно" угрожать нацбезопасности союзников США и подорвет безопасность самих американцев: "Администрация Байдена по прежнему привержена позволить Путину завершить строительство газопровода. Это решение катастрофическое само по себе, поскольку это упущенная возможность начать восстановление доверия к Америке".

Сенатор заявил, что Белый дом "не должен отдавать наших союзников нашим противникам", но сообщения о встрече "обескураживают".

Байден говорил о безопасности Украины, а затем перешел к усталой, пристрастной риторике об изменении климата и зеленой энергетике. Это рассуждения для университетской аудитории, а не реальный мир. Солнечные батареи не остановят агрессию России, – считает сенатор Тед Круз

Круз подчеркнул, что сейчас "требуются решительные действия" Вашингтона для обеспечение энергобезопасности, целостности и инфраструктуры Украины: "Это является залогом их – и, в конечном итоге, нашей – нацбезопасности".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Визит Зеленского в США на встрече с Байденом не закончился. Сейчас украинский президент находится в штате Калифорния, где сосредоточены крупнейшие IT-компании и предприятия в сфере космической индустрии. Ранее Кулеба объяснял, что в этих двух сферах у Украины есть сильные козыри. Цель Зеленского – "создать новые возможности для взаимодействия в этих сферах и привлечь американские инвестиции в украинскую экономику".

Сегодня Зеленский встретится с СЕО Apple Тимом Куком; выступит в Стэнфордском университете; пообщается с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины; встретится с украинскими предпринимателями и специалистами долины; а также ознакомится с работой Нацгвардии штата.

В контексте украино-американских отношений – "впереди много работы", говорит глава МИД. Речь идет об активизации Комиссии стратегического партнерства Украина-США (КСП), которую переориентируют и обеспечат ресурсами для преодоления вызовов XXI века. На заседании КСП осенью Кулеба и глава Госдепа Энтони Блинкен намерены утвердить новую Хартию стратегического партнерства, чтобы отметить повышенный статус украино-американских отношений и рассмотреть масштабный План трансформации Украины: "Первая Хартия была подписана в 2008 году, вы понимаете – мир изменился, все абсолютно иначе. Нам нужна новая Хартия, амбициозный и содержательный документ".

Нужно напоминать о себе в США, но не негативным образом, не проваливая реформы, а двигаясь вперед, – говорит Дубовик

Теперь перед Украиной стоит задача не выпадать из повестки дня США. По мнению Дубовика, для этого необходимо выполнять взятые на себя обязательства. Например, эксперт говорит, что в итоговом совместном заявлении помимо подчеркивания статуса отношений, также есть руководство к действию: "Там записано, что Америка ожидает от Украины. Поэтому в перспективе никто уже не сможет сказать: "Мы не знали, что вы этого хотите". Потому что это записано в документе".

Дубовик считает, что уже можно утверждать – многое в отношениях с США зависит от того, как Украина будет выполнять обязательства: "Будут ли продвигаться реформы и насколько системно, что будет в отношениях власти с олигархами. Тут много индикаторов, по которым американцы будут судить, серьезно ли Зеленский относится к обязательствам, которые дал".

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