Теракт в Днепре, новые СOVID-сертификаты в Украине и воскрешение мамонта: новости недели

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19.09.2021, 20:00
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Цей матеріал також доступний українською

ГБР нашло в анонимных ТГ-каналах смонтированную запись с Леросом, в МОЗ сообщили подробности о новых COVID-сертификатах, Совет судей заблокировал судебную реформу Зеленского, в Днепре из-за взрыва авто погибли два человека, CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол", США, Британия и Австралия объявили о создании военного партнерства, а генетики задумали воскресить мамонтов. Обзор LIGA.net.

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ГБР нашло в анонимных ТГ-каналах смонтированную запись с Леросом

Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

13 сентября несколько анонимных telegram-каналов опубликовали видео, на котором якобы депутат Гео Лерос договаривается об имитации нападения на себя. Уже к вечеру того же дня Госбюро расследований сообщило, что обратилось в Офис генпрокурора для открытия уголовного дела. Лерос утверждает, что видео смонтировано, и намерен защищать себя. Он обращает внимание, что большая часть так называемой записи "замазана".

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На записи с некачественными звуком и изображением (большая часть картинки с неизвестной целью заблюрена) человек, похожий на Лероса, предлагает неизвестному собеседнику организовать "трехходовочку", включающую физическое нападение на него с целью дискредитации некоторых представителей власти. Сама запись выглядит как пародия на журналистское расследование.

Однако ГБР отрапортовало, что в Бюро нашли и посмотрели видео в telegram-каналах. "На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно – имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти", – говорится в сообщении ГБР.

В ГБР считают, что действия депутата могут быть квалифицированы по статьям о подготовке к преступлению и введении в заблуждение. Бюро обратилось в Офис генпрокурора, чтобы открыть дело.

Кроме того, в полиции Киева сообщили, что полиция изучает видео "разговора при участии народного депутата". "Видео, распространенное в сети интернет, будет приобщено к материалам уголовного производства", – написали в полиции, не пояснив, о каком именно уголовном производстве речь.

Сам Лерос написал, что против него начата "грязная кампания... в ответ на события, которые произошли в Верховной Раде на прошлой неделе", очевидно, имея в виду конфликт Лероса с депутатом Николаем Тищенко 9 сентября на заседании Рады. Тищенко тогда не понравилось выступления бывшего коллеги по фракции, и он попытался вытащить его из-за трибуны. Во время выступления Лерос обвинял власть, президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Лерос обращает внимание, что на видео с его якобы участием "полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана". "Почему на видео замазано 70% экрана? Кто же там? Где это снято и когда? И вообще, раз такое фуфло можно публиковать, тогда пусть это будет встреча с Зеленским и Ермаком. Если нет, тогда пусть публикуют полное видео и звук, чтобы можно было провести экспертизу, а не кормить всех очередным дерьмом", – написал депутат.

Он назвал публикацию видео "максимально циничной попыткой уничтожить" его репутацию и пообещал подать заявление в правоохранительные органы.

Позже нардеп добавил, что распространенное в Интернете видео с якобы его участием, было снято в кабинете нардепа ОПЗЖ Вадима Столара несколько лет назад. Лерос также говорит, что видео, на котором он якобы обсуждает фальсификацию нападения на себя и получает деньги, было смонтировано из нескольких частей, а звук – фейковый. 

Лерос утверждает, что познакомился со Столаром еще до депутатства, когда был куратором арт-проектов, а Столар поддерживал ряд из них. "Еще в 2016 году Кличко познакомил меня со Столаром, как со своим кошельком, с целью финансирования столичных арт-проектов. После этого произошло несколько встреч в его офисе, это было задолго до моего депутатства", – пишет он.  

Лерос говорит, что знал о съемке встречи в кабинете Столара. Однако опубликованное в Интернете видео смонтировано из нескольких эпизодов за разные года, а звук сфальсифицирован, утверждает нардеп. Лерос также отмечает, что на видео заблюрены все люди, кроме него самого: "По моему мнению, это сам Столар записывал разговоры в своем кабинете много лет, и Столар слил эти записи и смонтировал, чтобы меня дискредитировать ради Зеленского и Ермака".

Нардеп также заверил, что зафиксированная на кадрах передача ему денег происходила при большом количестве свидетелей, а потому "это не было преступлениеи или секретом".

В ГБР говорят, что у Лероса пока нет никакого статуса в деле, открытом на основании видео из Telegram-каналов. Однако Госбюро уже начало расследование и нашло "ценных свидетелей". 



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Теги: Гео Лерос, новости недели, воскрешение мамонтов, взрыв авто в днепре
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