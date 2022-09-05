Тэтчер для Украины. Чего ждать от Лиз Трасс, которая может стать новым премьером Британии

"Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины, пойду по следам Бориса Джонсона", — уверяет Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании. Сейчас она имеет самые большие шансы стать преемницей Джонсона в должности премьер-министра.

5 сентября должны объявить результаты гонки за должность лидера Консервативной партии. Трасс – безоговорочная фаворитка.

Для Украины это будет хороший выбор, говорит LIGA.net Александр Мережко, глава парламентского комитета по внешней политике (Слуга народа): "Она очень хорошо ориентируется в украинских делах, и радикального изменения внешней политики Британии не будет".

И это при том, что Трасс, как и Джонсон, несколько раз кардинально меняла политическую позицию, выступая сначала против Brexit, а затем став одним из его главных защитников. "У нее была сложная эволюция политических взглядов, но сумела прийти к неоконсерватизму с активной поддержкой Украины и противодействием автократиям", – говорит LIGA.net исследователь британской истории Егор Брайлян.

Кто такая Лиз Трасс, почему ее часто сравнивают с Маргарет Тэтчер и что ее возможное премьерство изменит для Украины: профайл LIGA.net по материалам BBC, Guardian, CNN, Foreign Policy и Politico.

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ОТ ОТМЕНЫ МОНАРХИИ К КОНСЕРВАТОРАМ

Мэри Элизабет Трасс родилась в 1975 году в Оксфорде в семье "левых взглядов" – профессора математики и медсестры. Ее мать была активисткой кампании за ядерное разоружение и ходила на уличные акции вместе с дочерью. Маленькая Лиз даже создала "бомбу" из старых рулонов ковра для марша в Пэйсли (Шотландия), куда ее семья переехала в конце 70-х. На этой акции толпа требовала отставки тогдашнего премьера Маргарет Тэтчер.

Через 43 года после той акции против ядерного оружия Лиз Трасс заявила, что готова нажать "ядерную кнопку" в случае необходимости: "Это обязанность".

В 1983 году Трасс была избрана на роль Тэтчер на имитационных выборах в начальной школе в Пейсли. Она не получила голоса и сама не голосовала за себя. "Даже в том возрасте мы знали, что быть тори на западе Шотландии – просто непопулярно", – объяснила она в 2018 году.

В отличие от коллег по правительству с частным образованием, Трасс училась в государственной школе в Лидсе, а затем в Оксфордском университете.

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В Оксфорде Трасс занимала должность президента клуба либеральных демократов, поддерживала легализацию каннабиса, а на партийной конференции в 1994-м призвала к отмене монархии. Эти позиции полностью противоречат тому, что считается основой консерватизма в 2022 году.

Менее чем через два года после призыва упразднить монархию в Великобритании Лиз Трасс перешла к консерваторам.

"В подростковом возрасте мы все совершаем ошибки. Некоторые люди принимают наркотики. Другие люди присоединяются к либерал-демократам", – сказала Трасс в 2019 году.

"С ней было невероятно тяжело работать, – вспоминает Нил Фосетт, ныне – советник либерал-демократов, участвовавший в предвыборной кампании вместе с Трасс в 90-х годах. – На личном уровне я никогда не мог по-настоящему понять, во что она действительно верила".

После Оксфорда Трасс работала бухгалтером в компаниях Shell и Cable&Wireless, а в 2000 году вышла замуж за коллегу-бухгалтера Хью О'Лири, которого встретила на конференции консерваторов.

ОТ СЫРНОГО ПОЗОРА ДО ГЛАВНОГО ДИПЛОМАТА БРИТАНИИ

В 2001 году Трасс как тори впервые баллотировалась в Западном Йоркшире, традиционно безопасном месте для лейбористской партии. Она заняла второе место, но повысила рейтинг консерваторов в округе. В 2005 году Трасс во второй раз не попала в парламент. Эти выборы вылезли боком через четыре года.

В 2009 году консерваторы решили, что Трасс будет баллотироваться в Норфолке. Местные партийные активисты пытались сорвать ее выдвижение после того, как узнали, что во время предыдущей избирательной кампании у нее был роман со своим наставником, политиком-консерватором Марком Филдом, когда она была замужем, а он женат. Брак Трасс пережил этот скандал, и в 2010 году она была избрана в парламент.

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В парламенте Трасс учредила группу депутатов свободного предпринимательства, выступая за дерегулирование и снижение налогов. В 2012-м она стала соавтором брошюры "Освобожденная Британия", где британские рабочие описывались как "одни из наихудших бездельников в мире". Во время недавних теледебатов Трасс заявила, что не писала этого.

В 2014 году в возрасте 38 лет Трасс стала самой молодой женщиной, вошедшей в правительство Британии. Ее назначили государственным секретарем по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских дел. В 2015-м Трасс высмеяли за речь, в которой она страстным голосом заявила: "Мы импортируем две трети нашего сыра. Это позор".

Эта речь подчеркнула одну из величайших политических слабостей Трасса: она нервный оратор. Как и Тэтчер, Трасс сменила свой голос с высокого на низкий и начала говорить медленнее, отмечает историк Брайлян LIGA.net.

"Во многих моментах видно наследование Тэтчер: одежда, фото на танке , даже голос. Это определенная ностальгия", — добавляет Брайлян.

Трасс отрицает очевидные параллели: "Это очень огорчает, что женщин-политиков всегда сравнивают с Маргарет Тэтчер, а мужчин-политиков не сравнивают с Тедом Хитом (британский премьер в 1970-1974. – Ред.)".

Во время Brexit Трасс выступала за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Но после референдума она развернулась на 180 градусов и теперь утверждает, что Brexit дает возможность "пошатнуть то, как все работает".

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При премьере Терезе Мэй она работала министром юстиции и главным секретарем казначейства. В 2019 году Трасс стала первым членом кабинета, который поддержал Бориса Джонсона в гонке за пост лидера Консервативной партии. Ее лояльность не забыли, и Трасс была назначена министром международной торговли.

"Именно Трасс сформировала международно-экономическую политику Лондона, когда Великобритания подписывала соглашения о свободной торговле, в частности, с Японией и Австралией. Теперь Лондон выбирает, с кем он будет торговать в первую очередь", – говорит LIGA.net исследователь британской истории Брайлян.

Иногда Трасс сравнивают не только с Тэтчер, но и с Джонсоном. "Она играет на том же оптимистическом мягком национализме, – убежден Малкольм Чалмерс, работавший советником экс-министров иностранных дел от лейбористов. – Это не строгий, пессимистический, ретроспективный национализм. Это: "Мы можем это сделать. Мы – Великобритания".

ТЕТЧЕР ДЛЯ УКРАИНЫ

Ноябрь 2021 года. Лиз Трасс всего полтора месяца в должности министра иностранных дел, но только что проехалась на танке в Эстонии и предостерегла Россию от совершения "стратегической ошибки". Несколько недель назад Европа получила от США разведданные о возможности нового вторжения России в Украину. Кроме того, танк помог Трасс воспроизвести стиль Тэтчер, которая в 1986 году тоже проехалась на танке, но в Западной Германии.

10 февраля 2022 года Трасс прилетела в Москву на переговоры с российским визави Сергеем Лавровым. С самолета она спустилась в меховой шапке, снова заставив прессу сравнивать ее с Тэтчер, которая в 1987-м во время визита в СССР тоже надела меховую шапку.

"Она будет пытаться стать второй Тэтчер. Быть принципиальной и жесткой в противодействии угрозам Великобритании", – говорит LIGA.net Александр Мережко, глава комитета Рады по внешней политике. Продолжение решительной политики Джонсона прибавило Трасс популярности среди консерваторов во время гонки за кресло лидера партии.

Большинство тори рассчитывают, что Трасс сможет объединить партию вокруг идей независимости Британии во внешней политике и поддержке Украины, ведь консерваторам важно сохранить власть до следующих выборов 2024 года. "У нее была сложная эволюция политических взглядов, но она сумела прийти к нынешнему неоконсерватизму с активной поддержкой Украины и противодействию автократиям", — объясняет Брайлян.

По его словам, довольно долгое время Великобритания не реагировала на ситуацию в Гонконге (Гонконг был британской колонией, а с 1841 по 1997 годы – зависимой от Британии территорией). Но именно Трасс поставила Китай на один уровень с Россией. По данным The Times, в случае избрания премьером Трасс может объявить Китай "угрозой" британской нацбезопасности.

"Это очень хорошая кандидатура для Украины, – убежден Мережко. – Потому что руководители делятся на два типа: те, кто ориентируется на внутренние дела, и те, для кого приоритет – международная политика. Поэтому в должности премьера Трасс однозначно будет учитывать внешнеполитический фактор. Для нас это важно".

По мнению экспертов, существенно политика Британии по отношению к Украине не изменится. "Политика военной поддержки Украины продолжится. Именно Британия стала центром подготовки ВСУ с участием других стран. Я думаю, Британия только усилит это направление", — считает Брайлян.

Пока Трасс подтверждает эти ожидания. "Нам нужно послать больше тяжелого оружия, нам нужно поощрить наших союзников делать больше, нам также нужно ввести больше санкций", – заявила она во время дебатов в июле.

Британия должна стать во главе послевоенного восстановления Украины, убеждена Трасс: "Восстановление Украины после агрессивной войны России станет символом власти демократии над автократией. Это покажет Путину, что его попытки уничтожить Украину только создали более сильную, успешную и сплоченную нацию".

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