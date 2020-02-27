Тигипко вместо Гончарука. Правда ли это и кто из министров готовится на выход

"Я сколько себя помню, меня все время увольняют", - сообщил на брифинге в среду, 26 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя информацию в СМИ о его возможной отставке.

Грозит ли что-то нынешнему премьеру, насколько реален бизнесмен Сергей Тигипко в роли руководителя Кабинета министров, и кому из министров стоит задуматься над будущим, - разбиралась LIGA.net.

На условиях анонимности мы поговорили с пятью депутатами фракции Слуга народа и двумя представителями Офиса президента, которые могут знать о планах по переформатированию правительства. Вот что они нам рассказали.

ПОЧЕМУ ОБСУЖДАЮТ ТИГИПКО. 25 февраля издание Kyiv Post сообщило со ссылкой на три анонимных источника в правительстве, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко на должность премьер-министра. В пресс-службе действующего премьера Алексея Гончарука LIGA.net сообщили, что "слухи" не комментируют. В то же время собеседники LIGA.net в парламенте и окружении Зеленского утверждают, что вопрос переформатирования Кабмина действительно обсуждается.

Подтвердил это и сам президент в комментарии Радио Свобода.

"Я действительно сейчас со многими людьми провожу собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался", - ответил Зеленский на вопрос, правдива ли информация о том, что он ведет переговоры с Тигипко о должности в Кабмине. По информации двух собеседников LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа, изначально Тигипко рассматривался на должность вице-премьера по вопросам экономики и промышленности. "Однако в связи с падением рейтинга Гончарука конфигурацию подкорректировали", - отметил один из собеседников в руководстве фракции Слуги народа. По его словам, Гончарук якобы уже "дал устное согласие и готов написать заявление".

"Сейчас мы думаем, как это реализовать, учитывая, что мы находимся в стадии рассмотрения земельной реформы", - сообщил LIGA.net один из топов фракции Слуга народа. Одним из возможных сценариев он назвал созыв внеочередной сессии парламента.

"Я считаю, на данном этапе стране нужен хозяйственник, который найдет решение для любой проблемы", - отметил он.

При этом собеседник в руководстве Слуги народа подчеркнул, что кандидатура Тигипко – не окончательная и ему неизвестно, согласен ли бизнесмен на должность в Кабмине. Еще одним вариантом, который обсуждается в Офисе, он назвал бизнесмена Валерия Хорошковского.

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ЧТО НЕ ТАК С ГОНЧАРУКОМ. Как показывают последние соцопросы, рейтинг недоверия к правительству впервые перевалил за 50%. "Рейтинг Гончарука тянет и нас вниз", - говорит собеседник в Офисе президента.

В то же время окончательного решения по замене Гончарука нет, сообщил LIGA.net другой собеседник из ближайшего окружения Зеленского. В частности, команда президента пытается понять, как на возможные ротации отреагируют международные партнеры.

Сам Гончарук на брифинге 26 февраля заявил, что "никаких заявлений не писал, с президентом не обсуждал". Видимо, премьер забыл, что его заявление об отставке лежит у Зеленского в кабинете с 17 января после скандала с пленками. В то же время на сегодняшнем брифинге Гончарук подтвердил факт встречи с Тигипко. "Как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве, людьми, которые действительно понимают, что такое промышленность", - сообщил Гончарук.

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ПОД КЕМ ИЗ МИНИСТРОВ ШАТАЕТСЯ КРЕСЛО. Вопрос переформатирования Кабмина может решиться в ближайшую неделю, сообщили LIGA.net один собеседник в Офисе президента и один в руководстве фракции Зеленского. Кроме кресла премьера, обсуждаются изменения в рядах министров.

В частности, в Офисе президента планируют поменять министра иностранных дел. "Пристайко оказался некомандным игроком", заявил LIGA.net соратник Зеленского.

В то же время он отказался назвать фамилии потенциальных кандидатов на должность главы МИД. По информации Европейской правды, в ОП обсуждают кандидатуру советника президента Руслана Демченко. Однако ни собеседники LIGA.net, ни глава профильного комитета Рады Александр Мережко эту информацию подтвердить не смогли.

Также шатается кресло под министром здравоохранения Зоряной Скалецкой. "С медреформой у нас не все в порядке. К тому же ее команда провалила коммуникацию по коронавирусу", - объясняет собеседник в Офисе президента.

Еще обсуждается смена руководителя Министерства социальной политики. "Думаем, убирать или нет Соколовскую. Но пока нет кандидатуры. Могла бы подойти Галина Третьякова (глава профильного комитета Рады – ред.), однако пенсионеры могут не понять ее неординарные заявления по пенсиям", - рассказывает собеседник LIGA.net в руководстве СН. По его словам, Третьякова сейчас нужнее в комитете, поскольку есть риск, что нового главу комитета "съедят" Юлия Тимошенко и Наталья Королевская.

Судьба министра экономического развития Тимофея Милованова во многом будет зависеть от того, кто станет (или не станет) новым премьером. "Наверняка, новый глава правительства захочет сделать экономический блок под себя", - разъясняет собеседник в окружении Зеленского.

Касательно будущего министра внутренних дел Арсена Авакова, то здесь источники LIGA.net аккуратны в прогнозах. "С одной стороны, второй раз аргумент про временность может не сработать. С другой – реальной альтернативы и баланса Авакову пока не нашли", - признается соратник Зеленского.

По его словам, уже решен вопрос об усилении правительства вице-премьером по вопросам оккупированных территорий. Им должен стать Алексей Резников - представитель Украины в политической подгруппе минского процесса.

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