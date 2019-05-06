"Типичная провокация ФСБ". Зачем Путин раздает паспорта украинцам

24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин подписал два указа, упрощающие получение российского паспорта для граждан Украины. По оценкам СМИ, не пенсии жителям оккупированных районов, которые оформят российское гражданство, РФ будет тратить примерно $1,5 млрд в год. Ежегодные кремлевские расходы на террористические организации ДНР и ЛНР, по некоторым данным, составляют около $6 млрд. Чего добивается Кремль – в материале LIGA.net. В конце текста мы расскажем, почему российские пенсии жителям оккупированного Донбасса не достанутся.

Зачем это Кремлю

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Экономист Дмитрий Яблоновский не видит никакой экономической заинтересованности Кремля в раздаче паспортов на захваченной территории. "Есть мнение, что Россия таким образом хочет вытянуть оттуда трудоспособное население, но его там осталось немного. Кто имел возможность, уехал еще в начале войны. Переезжавших в Россию паспортные ограничения не останавливали – экономические стимулы были сильнее", – говорит Яблоновский LIGA.net.

"И что-то не слышно, чтобы в РФ был масштабный спрос на рабочую силу и планы взрывного экономического роста, которые бы могли привести к такому спросу. Учитывая же, сколько Кремль тратит на "республики", паспортизация может быть продиктована лишь политическими мотивами", – считает экономист.

Российский политик и бизнесмен Константин Боровой говорит, что деньги, выделяемые Кремлем, ничтожны по сравнению с тем, сколько Путин тратит на кампании, призванные усилить его внутрироссийскую власть и международное влияние. "Новых санкций он не боится. Путин и его окружение получают доход от нефти и газа. Тут особых проблем пока нет. Санкции больше влияют на жизнь обычных россиян, но их обрабатывает пропаганда. За последний год рейтинг Кремля значительно упал, но власть уверена, что восстаний не будет, а если что, есть хорошо подготовленные силовые структуры", – сказал Боровой LIGA.net.

Политик считает, что выдача паспортов – "это типичная фсбшная провокация". "Путин пытается укрепить внутрироссийский образ защитника русскоязычных и усилить нестабильность в соседней стране", – считает он.

"Он посылает сигнал Зеленскому, мол, если не будешь мне подчиняться, у тебя будут серьезные неприятности, - говорит Боровой. - К тому же Путин подозревает, что Зеленский может стать президентом, который начнет проводить реальные реформы в Украине, а для Кремля это опасно. Не может же Украина быть впереди России. Поэтому Путин будет устраивать разные провокации, чтобы новая украинская власть погрязла в проблемах Донбасса. Собственно, Кремль изначально организовал там войну, чтобы помешать политико-экономическому развитию Украины".

Российский политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает: главная цель кремлевских указов о паспортизации – поссорить между собой украинскую элиту и спровоцировать хаос в стране. "Это является основной стратегий Путина. Поэтому выбрано время перехода власти от одного президента к другому. Чтобы новый обвинял старого, говоря, что это, мол, произошло при твоем президентстве, а старый перекинул ответственность на нового в преддверии парламентской кампании", – говорит Пономарев LIGA.net.

"Вторая цель Кремля – ультиматум Зеленскому. Согласно путинским указам, первые паспорта будут выданы не ранее августа. До того времени Москва может отыграть назад, если произойдут изменения в переговорном процессе, удовлетворяющие российскую власть" – полагает политик.

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Политический аналитик фонда Демократические инициативы и специалист по вопросам Донбасса Мария Золкина считает, что большинство жителей захваченных районов обрадуются решению Путина. Золкина говорит LIGA.net, что основные источники информации на оккупированном Донбассе – это сепаратистская и российская пропаганда, а они уже несколько лет убеждают местных жителей, что Украина их "бросила и забыла, а Россия, мол, продолжает заботиться, и вот уже раздает паспорта".

По ее мнению, новость о том, что пенсии будут платить только переехавшим в Россию, моментального разочарования не вызовет. "Многие будут довольны самим фактом, что РФ упрощает оформление гражданства. Часть трудоспособного населения будет готова уехать в Россию на постоянное проживание. Теперь им не придется получать вид на жительство и патент на работу", – говорит Золкина.

Пенсии - только для проживающих в России

Согласно кремлевским указам, упрощенный порядок распространяется на три категории людей:

– жителей оккупированного Донбасса;

– родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года, а также их детей, супругов и родителей;

– имеющих разрешение на постоянное проживание или вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о временном предоставлении убежища или участника программы по добровольному переселению в РФ.

Учитывая масштабы этих категорий, наиболее массовой, очевидно, будет выдача российских паспортов жителям захваченных районов Донбасса. Они смогут получить гражданство РФ без отказа от украинского, пятилетнего проживания в России с видом на жительство, подтверждения наличия средств к существованию и экзамена по русскому языку.

Для получения паспорта жителю оккупированной территории нужно обратиться в оккупационную "миграционную службу", откуда запрос отправтя в Россию. Выдавать паспорта будут в Ростовской области, куда соискателей будут централизованно доставлять на специальных автобусах. Москва заверяет: теперь жители оккупированного Донбасса смогут стать полноценными гражданами России. Правда, в российском Пенсионном фонде уже сообщили, что страховые пенсии по старости получат только те, кто переедет на постоянное проживание в Россию.

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