Томос, Зеленский и звонок на 911 из космоса: новости недели

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Варфоломей и Епифаний (фото - пресс-служба АП)

Сегодня, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - церковную независимость Украины от России.

Церемония передачи подписанного документа прошла в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Стамбуле (Турция). С этим указом официально завершается процедура получения Украиной церковной независимости.

Варфоломей и Епифаний провели совместное рождественское богослужение.

С этим указом официально завершается процедура получения Украиной церковной независимости. Его написал на пергаменте афонский художник, каллиграф Лукас с афонского монастыря Ксенофонт.

Что происходило на Фанаре и как на это историческое событие реагировали в Украине и мире - в хронике LIGA.net.

Президент Петро Порошенко назвал это событие "настоящим чудом" и "еще одним актом провозглашения независимости Украины".

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что подписанием томоса об автокефалии ПЦУ Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия". Представитель РПЦ считает, что Варфоломей таким образом "вступил в раскол".

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