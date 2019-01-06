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06.01.2019, 22:30
Томос, Зеленский и звонок на 911 из космоса: новости недели

Томос об автокефалии Православной церкви Украины, обрушение моста в Москве под гимн РФ, заявление Зеленского о походе в президенты, задержание в РФ американского "шпиона" с четырьмя паспортами, отказ Усика принять гражданство России, пять повесток Супрун в суд, ликвидация избирательных участков Украины в России, песня гитариста "Queen" о зонде-рекордсмене NASA, гибель младенца в лифте, звонок на 911 из космоса. Обзор LIGA.net.

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Томос об автокефалии Православной церкви Украины

Варфоломей и Епифаний (фото - пресс-служба АП)

Сегодня, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - церковную независимость Украины от России.

Церемония передачи подписанного документа прошла в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Стамбуле (Турция). С этим указом официально завершается процедура получения Украиной церковной независимости. 

Варфоломей и Епифаний провели совместное рождественское богослужение. 

С этим указом официально завершается процедура получения Украиной церковной независимости. Его написал на пергаменте афонский художник, каллиграф Лукас с афонского монастыря Ксенофонт.

Что происходило на Фанаре и как на это историческое событие реагировали в Украине и мире - в хронике LIGA.net

Президент Петро Порошенко назвал это событие "настоящим чудом" и "еще одним актом провозглашения независимости Украины".

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что подписанием томоса об автокефалии ПЦУ Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия". Представитель РПЦ считает, что Варфоломей таким образом "вступил в раскол". 

Читайте также: "Флот наш российский". Как УПЦ МП в Крыму благословляет на войну

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Галина Попцова
корреспондент
Галина Попцова
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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, томос, Россия, nasa, петр порошенко, религия, церковь, автокефалия, варфоломей, Александр Усик, павел климкин, ульяна супрун, лифт, цик, епифаний, Queen, гибель младенца, астонавт, зонд-рекордсмен, зеленский идет в президенты
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