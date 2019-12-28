Топ-5 громких коррупционных дел, которые многое расскажут о власти Зеленского в 2020-ом

1. РОТТЕРДАМ ПЛЮС. По версии НАБУ, в этом деле был нанесен ущерб на 18,87 млрд грн от введенной НКРЭКУ формулы. Детективы считают, что сверхприбыль получали компании группы ДТЭК Рината Ахметова. В деле шесть подозреваемых: экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, бывший член комиссии Владимир Евдокимов, экс-работник НКРЭКУ Владимир Бутовский, действующий сотрудник комиссии Тарас Ревенко и двое топ-менеджеров ДТЭК – Иван Гелюх и Борис Лисовый. Дело в суд пока не передали.

2. МАШИНЫ "БОГДАН". Главный подозреваемый – экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ и САП подозревают его в злоупотреблении служебным положением, что помогло ему якобы включить в гособоронзаказ автомобили "Богдан", чем он нанес более 10 млн грн убытков. Дело в суд пока не передали.

3. ДЕЛО VAB БАНКА. Следствие подозревает десять человек, среди которых собственник банка Олег Бахматюк и бывший замглавы НБУ Александр Писарук. Всех подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита НБУ, который выдали банку для стабилизации его работы и улучшения финансового положения. Дело в суд пока не передали.

4. ДЕЛО ВАДИМА АЛЬПЕРИНА. Подозрения выдвинуты 11 людям. Организатором, по данным следствия, является одесский бизнесмен Вадим Альперин. В его группы якобы входили и сотрудники таможни. Следствие подозревает их в злоупотреблении служебным положением во время растаможивания товаров, которые ввозили в Украину фирмы из орбиты Альперина по заниженной таможенной стоимости. Государству было нанесено более 77 млн грн убытков. Дело в суд пока не передали.

5. ДЕЛО МИКИТАСЯ О КВАРТИРАХ ДЛЯ НГУ. Следствие подозревает пять человек в завладении деньгами Нацгвардии. Организатором, по версии НАБУ и САП, является экс-нардеп, застройщик Максим Микитась. Как установили детективы, фирма Микитася Укрбуд девелопмент на земле НГУ в Печерском районе строила жилой дом. Согласно договору, часть квартир и машиномест в построенном доме должны были передать на нужды НГУ. Однако, как считает следствие, Микитась договорился с командующим на то время Нацгвардии Юрием Аллеровым об обмене части квартир в этом доме на другое жилье на улице Бориспольской (окраина Киева). НАБУ считает, что такой обмен не был равноценным и нанес НГУ более 81 млн грн убытков. Дело в суд пока не передали.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Сергей Миткалик, исполнительный директор Антикоррупционного штаба: "Громкие задержания будут продолжаться". "В сентябре 2019 года запустился Антикоррупционный суд. Это хороший знак для эффективности работы правоохранительных органов, громких задержаний и результатов. Но доверие общества к правоохранительным органам быстро не вернешь. Учитывая, что в НАБУ-САП передали давние дела соратников Януковича, по которым ГПУ годами не проводила следствия и значительную часть дел придется закрывать, нас в 2020 году тоже будут ждать скандалы и разочарования".

Евгений Крапивин, юрист, эксперт РПР: "Пока неизвестно куда движется правоохранительная система". "Пока антикорсуд не начнет выносить серьезные обвинительные приговоры, никто не будет пытаться "свернуть" работу НАБУ. Отмена неприкосновенности, если она вступит в силу в нынешнем виде, мало что изменит, то есть это и не положительный и не отрицательный фактор. А вот куда движется правоохранительная система – хороший вопрос. Никому это неизвестно. Пока известно, что создадут Бюро финансовых расследований, а органы будут выводить из системы исполнительной власти".

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