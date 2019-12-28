Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.12.2019, 09:33

Топ-5 громких коррупционных дел, которые многое расскажут о власти Зеленского в 2020-ом

Топ-5 громких коррупционных дел, которые многое расскажут о власти Зеленского в 2020-ом - Фото
Подозреваемые в коррупции (Коллаж: Евгений Адаменков/LIGA.net)

Главные коррупционные скандалы 2019. Рассказываем, что с ними, почему нет посадок. Финал этих дел покажет, насколько эффективна реформа правосудия

1. РОТТЕРДАМ ПЛЮС. По версии НАБУ, в этом деле был нанесен ущерб на 18,87 млрд грн от введенной НКРЭКУ формулы. Детективы считают, что сверхприбыль получали компании группы ДТЭК Рината Ахметова. В деле шесть подозреваемых: экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, бывший член комиссии Владимир Евдокимов, экс-работник НКРЭКУ Владимир Бутовский, действующий сотрудник комиссии Тарас Ревенко и двое топ-менеджеров ДТЭК – Иван Гелюх и Борис Лисовый. Дело в суд пока не передали.

2. МАШИНЫ "БОГДАН". Главный подозреваемый – экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ и САП подозревают его в злоупотреблении служебным положением, что помогло ему якобы включить в гособоронзаказ автомобили "Богдан", чем он нанес более 10 млн грн убытков. Дело в суд пока не передали.

3. ДЕЛО VAB БАНКА. Следствие подозревает десять человек, среди которых собственник банка Олег Бахматюк и бывший замглавы НБУ Александр Писарук. Всех подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита НБУ, который выдали банку для стабилизации его работы и улучшения финансового положения. Дело в суд пока не передали.

4. ДЕЛО ВАДИМА АЛЬПЕРИНА. Подозрения выдвинуты 11 людям. Организатором, по данным следствия, является одесский бизнесмен Вадим Альперин. В его группы якобы входили и сотрудники таможни. Следствие подозревает их в злоупотреблении служебным положением во время растаможивания товаров, которые ввозили в Украину фирмы из орбиты Альперина по заниженной таможенной стоимости. Государству было нанесено более 77 млн грн убытков. Дело в суд пока не передали.

5. ДЕЛО МИКИТАСЯ О КВАРТИРАХ ДЛЯ НГУ. Следствие подозревает пять человек в завладении деньгами Нацгвардии. Организатором, по версии НАБУ и САП, является экс-нардеп, застройщик Максим Микитась. Как установили детективы, фирма Микитася Укрбуд девелопмент на земле НГУ в Печерском районе строила жилой дом. Согласно договору, часть квартир и машиномест в построенном доме должны были передать на нужды НГУ. Однако, как считает следствие, Микитась договорился с командующим на то время Нацгвардии Юрием Аллеровым об обмене части квартир в этом доме на другое жилье на улице Бориспольской (окраина Киева). НАБУ считает, что такой обмен не был равноценным и нанес НГУ более 81 млн грн убытков. Дело в суд пока не передали.

Читайте также
Зеленский рассказал, что с подарком за поимку Альперина 02.12.2019Альперин придет сегодня на допрос в САП - адвокат 27.11.2019Квартиры для Нацгвардии. Микитася отпустили под залог в 5,5 млн 04.10.2019

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Сергей Миткалик, исполнительный директор Антикоррупционного штаба: "Громкие задержания будут продолжаться". "В сентябре 2019 года запустился Антикоррупционный суд. Это хороший знак для эффективности работы правоохранительных органов, громких задержаний и результатов. Но доверие общества к правоохранительным органам быстро не вернешь. Учитывая, что в НАБУ-САП передали давние дела соратников Януковича, по которым ГПУ годами не проводила следствия и значительную часть дел придется закрывать, нас в 2020 году тоже будут ждать скандалы и разочарования".

Евгений Крапивин, юрист, эксперт РПР: "Пока неизвестно куда движется правоохранительная система". "Пока антикорсуд не начнет выносить серьезные обвинительные приговоры, никто не будет пытаться "свернуть" работу НАБУ. Отмена неприкосновенности, если она вступит в силу в нынешнем виде, мало что изменит, то есть это и не положительный и не отрицательный фактор. А вот куда движется правоохранительная система – хороший вопрос. Никому это неизвестно. Пока известно, что создадут Бюро финансовых расследований, а органы будут выводить из системы исполнительной власти".

Читайте также: А деньги откуда? Как будет работать конфискация незаконных активов - разбор

Отправить:
Распечатать:
Теги: Роттердам плюс, антикоррупционные органы, набу, сап, антикоррупционеры, максим микитась, укрбуд, VAB Банк, Вадим АЛьперин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
По прозвищу Биба: кем оказался самый "эффективный" киллер Украины
Происшествия По прозвищу Биба: кем оказался самый "эффективный" киллер Украины
Происшествия
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 