Трампу грозит тюрьма. Что нужно знать об историческом процессе в США

Предыдущий президент США Дональд Трамп сегодня официально получит уголовное обвинение. Несмотря на наличие у Трампа длинного шлейфа скандалов, суд Манхеттена пока остановился на деле о якобы выплате $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс якобы за ее молчание.

"Трамп считает, что может обратить это дело для себя в пользу, – убеждает LIGA.net профессор и преподаватель Университета Тафтса (Бостон, США) Владимир Дубовик. – Что теперь другие будут воспринимать его как человека, на которого Байден и демократы заказали политическое преследование".

В чем обвиняют Трампа, может ли дело стать трамплином или гвоздем в гроб карьеры экс-президента – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Дональд Трамп сегодня станет первым в истории бывшим президентом США, получившим уголовное обвинение. 4 апреля он последовал стандартной процедуре: задержание, доставка в суд, предъявление обвинений (он сейчас здесь) и выход из-под стражи под подписку о невыезде или залог.

Ожидается, что уже вечером по американскому времени Трамп вернется в резиденцию во Флориде и выступит с речью, пишет CNN. А под судом собрались как его сторонники, так и противники.

Дело касается денег, которые, по версии следствия, Трамп в 2016 году через своего адвоката Майкла Коэна заплатил порнозвезде Сторми Дэниелс якобы за молчание об их давних отношениях. Сторона обвинения считает, что Трамп мог использовать для этого $130 000 из фонда предвыборной кампании, которые оформил в качестве оплаты юридических расходов Коэна. Сам адвокат уже тоже дал против Трампа показания, отмечал CNN.

Трамп отрицает вину и называет дело политически мотивированной охотой. Как отмечает The Washington Post, по законам штата Нью-Йорк ему может грозить до четырех лет за решеткой. Но обвинения могут быть смягчены – и, как правило, людям без криминального прошлого редко дают длительное заключение. Так что даже обвинительный приговор не обязательно будет означать, что Трамп сядет в тюрьму.

Впрочем, кроме дела порнозвезды Сторми, Трамп имеет значительный шлейф других потенциальных дел. В частности, по поводу штурма Капитолия, хранения секретных документов в резиденции в Мар-а-Лаго, налоговых уклонений Trump Organization, попытки повлиять на выборы 2020-го в Джорджии.

Дело с порнозвездой вызбрали, скорее всего, из-за юридических перспектив, говорит LIGA.net Владимир Дубовик, профессор Одесского университета и приглашенный преподаватель Университета Тафтса (Бостон).

"Сами американцы спрашивают: у Трампа есть столько проблем и ошибок, почему тогда мы фокусируемся на деле с порнозвездой? – рассказывает Дубовик. – Но, кажется, прокурор Брэгг видит, что здесь можно добиться прогресса: у него есть конкретный случай, выводы юристов, очень важный свидетель – адвокат Коэн. То есть дело – серьезное и подготовлено к рассмотрению. Поэтому с него начинают, но другие продолжаются".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Трамп хотел баллотироваться на выборах президента США в 2024 году. И повторяет пророссийскую риторику: ставит под сомнение поддержку Украины, выступает против идеи смены режима Путина и даже обещал завершить войну через 24 часа, если снова станет президентом.

Ситуацию с судебными делами он попытается превратить в политический капитал, чтобы эти выборы выиграть, уверен глава программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев.

По его словам, бывший президент уже пытается создать образ политического мученика. Однако пока аккумулировать поддержку Трампу не слишком удается, считают оба опрошенных LIGA.net эксперта.

"Все ожидали, что выйдут QAnon, Proud Boys, митингующие из Джексонвилля – резкой полноценной реакции, – говорит Краев. – Но вместо этого собрались несколько сотен человек под Trump Tower и под судом в Нью-Йорке. Да, у Трампа есть ядерный электорат, но его существенно меньше, чем даже во время штурма Капитолия в январе 2021-го".

Впрочем, против судебного преследования выступили два потенциальных конкурента Трампа на праймериз Республиканской партии – губернатор Флориды Рон Десантис и бывший вице-президент Майкл Пенс.

Такое поведение могло бы казаться неожиданным. К примеру, еще 12 марта Пенс говорил, что "история привлечет Трампа к ответственности" за события в Капитолии 2021 года. А Десантис несколько недель назад критиковал "хаотический стиль управления" экс-президента. Но для свежих заявлений против суда над Трампом могут быть, по крайней мере, две причины.

Заигрывание с поклонниками Трампа. Среди избирателей Республиканской партии таких, как минимум, 20-25%, объясняет Краев. Эти люди важны, поскольку они будут выбирать кандидата от партии на президентских выборах-2024. Поддержка суда над Трампом кем-либо из потенциальных кандидатов – значило бы сразу отбросить от себя четверть избирателей.

"Это не только вопрос поддержки Трампа как человека. Это вопрос поддержки трампизма как идеологии. Эти идеи очень популярны и до сих пор ассоциируются с Трампом, – добавляет эксперт. – Сейчас для республиканского политика выступление в поддержку суда будет звучать как: мы не поддерживаем возвращение работы в Америку, мы не поддерживаем лозунг "Сделаем Америку великой снова". До начала праймериз они не рискуют".

Солидаризация внутри партии. По мнению Дубовика, таким образом, потенциальные конкуренты хотят показать избирателям, что главный внутренний враг – Демократическая партия, Белый дом и Байден.

"Потом они еще скажут много плохого о Трампе, если действительно примут участие в праймериз. Но сейчас им важно показать, что система и демократы несправедливо атакуют одного из нас, поэтому нужно консолидироваться", – объясняет эксперт.

ЧТО ДАЛЬШЕ. До праймериз еще полтора года, может произойти много событий, и сейчас трудно сказать, как судебное дело повлияет на политическую судьбу Трампа, говорит Дубовик. Многое будет зависеть от того, получит ли он приговор.

Сугубо по формальному подходу обвинительный приговор не помешает ему баллотироваться в 2024 году. В Конституции США нет прямого запрета избираться обвиняемым или осужденным людям, объясняла The Washington Post профессор Нью-Йоркской школы права Анна Комински.

"Однако конкуренты-республиканцы будут искать момент, когда снова смогут его атаковать, – прогнозирует Дубовик. – Если Трампа осудят, то можно предположить, что кто-то из кандидатов скажет: юридическая система высказалась, Трамп виноват – и он не должен выдвигаться".

Если же дело будет разваливаться или затянется (что в США возможно), то Трамп сможет формировать образ политического мученика, добавляет он.

Впрочем, этой ночью серьезных беспорядков в Нью-Йорке от поклонников экс-президента эксперты не ожидают. Максимум – небольших провокаций.

Но Дубовик напоминает: дело Сторми может стать для Трампа не последним. Есть еще дела о штурме Капитолия и другие. Успеют ли подготовить обвинения в них к 2024 году – неясно. Краев уверен: если да, то Трамп в праймериз участвовать не будет.

"Если он будет лицом, которое находится под федеральным преследованием за попытку государственного переворота, то не будет, – подытожил эксперт. – Потому что я не думаю, что в таком случае Республиканская партия позволит Трампу ассоциироваться с собой".

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