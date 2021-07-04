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04.07.2021, 20:00
Триумф и поражение сборной, Sea Breeze-2021 и "ядерный гриб" над Киевом: новости недели
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Сборная Украины по футболе вышла в 1/4 финала Евро-2020 и там уступила Англии, в Черном море начались учения Sea Breeze-2021, восемь стран Евросоюза одобрили вакцину Covishield, в Минобороны разгорелся скандал по поводу каблуков у девушек-курсанток на параде, в Украине произошла массовая задержка чартеров в Турцию, а над Киевом появился "ядерный гриб". Обзор LIGA.net.

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Украина смогла выйти в 1/4 финала, но потерпела неудачу в матче с Англией

Болельщик Украины на Евро-2020 (фото – Сергей Долженко_ЕРА)

В ночь с 29 на 30 июня украинская сборная по футболу обыграла команду из Швеции на Евро-2020, став таким образом одной из восьми лучших команд этого чемпионата и попав в 1/4 финала. Однако в матче с англичанами Украина потерпела поражение, проиграв со счетом 0:4.

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Матч 1/4 финала для украинской сборной прошел триумфально – наши футболисты смогли забить шведам два гола, игра закончилась со счетом 2:1. Авторами мячей стали Александр Зинченко (забил на 27-й минуте) и Артем Довбик (принес победу Украине в дополнительное время второго тайма).

3 июля украинцы вышли на поле против англичан. Первый гол в ворота украинской сборной соперники забили уже на 4-й минуте первого тайма, еще три мяча английская сборная забила на 46-й, 50-й и 63-й минуте матча. Отыграть хотя бы один гол у украинских футболистом не получилось.

Комментируя поражение от сборной Англии, тренер украинцев Андрей Шевченко заявил, что проигрыш произошел из-за того, что наши футболисты не доиграли в некоторых эпизодах – в частности, "на втором этаже", а также, что у англичан было преимущество в классе.

"Эта гора оказалась для нас неприступной, наверное, нам еще рано брать такие горы", – отметил он, добавив, что несмотря на это "ребята дали все, что могли и я их сегодня за это поблагодарил".

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Теги: каблуки, Евро 2020, новости недели, ЕС, футбол, Турция, минобороны, вакцина, парад, чартерные рейсы, COVISHIELD, ядерный гриб, Sea Breeze 2021
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